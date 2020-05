Primeras multas del estado de alarma relacionadas con animales

Durante el estado de alarma hemos oído en diferentes medios de comunicación que los plazos administrativos estaban suspendidos, con carácter general, salvo determinadas excepciones. Pues bien, para mi sorpresa y para la de muchos ciudadanos, resulta que el plazo administrativo para tramitar las denuncias que han puesto los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el estado de alarma se están tramitando a una velocidad de vértigo. Vamos, que llegan volando las multas, 8 días exactamente es lo que tardó en llegarle a una persona una multa de 601 euros a su casa, por saltarse el confinamiento y presunta desobediencia a la autoridad, artículo 36.6 de la L.O. 4/2015, conocida como la Ley Mordaza.

Sinceramente, creo que hay un número muy elevado de estas multas que son muy injustas para muchos buenos ciudadanos que han salido de sus casas, no por gusto, sino para evitar que miles de animales distribuidos por toda España, mueran de hambre, sed y/o sufriendo por falta de asistencia veterinaria.

Estas personas no son delincuentes, no son infractores, pero se sienten como tales cuando salen de sus casas durante el estado de alarma para atender animales, según me comentan cuando me contactan.

Estos buenos ciudadanos simplemente han salido de su casa para atender a animales que viven en nuestras calles, parques o jardines (gatos ferales, patos, etc), en refugios de animales, o bien porque tienen animales propios que habitan en sus segundas residencias, fincas, campos o naves de sus propietarios y lo han hecho legalmente, amparados por el supuesto del artículo 7.1g "Causa de fuerza de Mayor o Situación de Necesidad" del Real Decreto 463/2020.

Afortunadamente, son pocos los agentes desinformados, no actualizados en materia de protección animal.

Si tienes interés en conocer más sobre la normativa que protege a los animales durante el estado de alarma puedes echarle un vistacico a mi artículo sobre 'Los Derechos de los Animales durante el Coronavirus', donde a su vez, comento los Derechos de los Cuidadores de los Animales. Todo esto con fundamentación jurídica (leyes, comunicados oficiales de Ministerios y políticos, oficio de Fiscalía y autos judiciales) y en cinco minutos, tendrás una visión muy clara sobre lo que sí, se puede hacer o no, en materia de animales durante el estado de alarma.

La realidad durante el confinamiento es que hay muchísimas personas que están sufriendo en silencio un gran angustia y miedo cuando intentan llegar a su campo o a su segunda residencia simplemente para poner comida y agua a sus perros, gatos, tortugas, patos, gallinas, palomos, caballo, pájaros o peces, etc. Al igual que le sucede también a muchos voluntarios de protectoras cuando salen a atender colonias felinas, entre otros animales.

Me han contado ciudadanos de diferentes sitios, como por ejemplo, Murcia, Alicante, Sevilla, Las Palmas, Ciudad Real, Huesca, Cantabria, Avila, etc, que los agentes les paran y no les dejan acceder a sus animales ya que les amenazan con multarles, sino se dan la vuelta o incluso en alguno de estos casos les han multado,

He visto alguna de estas multas. Como por ejemplo, la multa de una señora que estaba alimentando gatos ferales en un parque público a las ocho de la mañana con pienso seco, donde no solo no había ni una persona, sino que tampoco hay una protectora en esa zona, y además el propio Ayuntamiento cuando le preguntas por el protocolo para atender a los gatos ferales durante el estado de alarma, te dice por teléfono que no tienen colonias felinas acreditadas y que no tienen nada.

Sigue leyendo porque te voy a contar más casos por el estilo.

Hace unos ocho días me contactó una voluntaria de una protectora de animales que conozco. Me comentó que ella y otra chica estaban intentando rescatar un perro que se cruza por la autovía. Que llevaban detrás de él un mes poniéndole comida y agua a diario en un punto estratégico donde no hay riesgo de accidentes con vehículos, ni para las personas, ni para el perro.

También me comentó que el Ayuntamiento conoce de su labor y del caso, al menos verbalmente, y que contaban con su permiso. Resulta que en este caso, esta chica y una compañera colocaron una jaula grande especial para capturar perros con mando a distancia. Previamente esta chica avisó a la guardia civil que estaba muy cerca de la zona, y el agente aceptó la acción y le dio la enhorabuena por su gran labor.

Ambas chicas se metieron después cada una en su coche a esperar a ver si el perro entraba a comer en el interior de la jaula trampa y por fin lo podían poner a salvo. Cuatro horas después, desesperadas las dos chicas, cada una en su coche, cuando estaban a punto de irse. ¡Sorpresa!

No, no fue el perro.

Fue un agente de policía local que procedió a multarles a cada una porque había observado que estaban mucho tiempo allí, cada una en el coche.

Justo en ese momento, el agente de la guardia civil, al que había avisado la chica de la protectora y que le había dado su bendición, había tenido que irse a otro sitio y no estaba por allí. Las chicas de la protectora, se fueron, sin el perro y multadas las dos. ¡Increíble! , ¿verdad?

Pues casos así, me han contado a diario durante estas largas jornadas de confinamiento por el estado de alarma. He de confesar que he tenido ansiedad, pero no por estar encerrada en casa, no, por eso no, suelo trabajar en casa y estoy acostumbrada a pasar muuuchass horas trabajando en casa sin salir. Sin embargo, no estoy acostumbrada a recibir tanto aviso de buenas personas multadas por agentes desinformados.

Si eres agente y estás leyendo este post, te doy la enhorabuena, porque estoy segura que tú estás formad@ y/o haces por formate en materia de protección animal.

Considero que es muy injusto para estas personas, este tipo de multas, por eso junto con mi equipo de la Escuela Especializada en Derecho Animal DeAnimals estamos preparado un formulario gratuito de recurso contra esas multas relacionadas con el cuidado a los animales, disponible durante el estado de alarma,a partir de la próxima semana, para todos los suscriptores de mi web www.deanimals.com.