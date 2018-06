El Gobierno de Murcia deja sin ejecutar más del 50% del presupuesto de 2017

Cambiemos Murcia ha denunciado que el Gobierno de la localidad de Murcia dejó sin ejecutar 18 millones de euros de los presupuestos aprobados en 2017. Esta cantidad representa más del 50 por ciento del total de los 36,7 millones de euros que el equipo de Gobierno tenía previsto destinar a las cuentas municipales.

El hecho de que se dejara sin ejecutar la mitad del presupuesto es, según el concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos, algo a lo que el PP "nos tiene acostumbrados" y responde a la "incapacidad" del equipo de Gobierno de "dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía poniendo en marcha las obras, inversiones e iniciativas que demanda".

Asimismo, el concejal ha asegurado que desde la entrada de Ballesta, lo "habitual" es emplear "no más del 30% del presupuesto fijado". "El Partido Popular nos presenta cada año unos presupuestos que sabe de ante mano que son irreales ya que no ejecuta las partidas presupuestarias. Así, año tras año suman millones de euros en obras e inversiones que no se inician", ha sostenido Ramos.

Cambiemos Murcia ha propuesto destinar el remanente del capítulo de inversiones de los presupuestos municipales de 2017 a un plan de inversiones en colegios y escuelas infantiles públicas, para dotarlas de aparatos de aire acondicionado ya que muchas de ellas no tienen.

Para la formación municipalista, ese dinero se podría ejecutar para mejorar la situación de los centros educativos municipales, que acumulan "años y años de abandono", con la instalación de aparatos de aire acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas que registra el municipio en estos meses.

"No hay despacho del equipo de Gobierno que no cuente con aire acondicionado, mientras nuestros colegios soportan altas temperaturas que ha obligado incluso a suspender las clases al superar los límites máximos", ha apostillado el edil.