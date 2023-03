Ángel Luis Hernández: “El salto de Ginés Ruiz al PSOE se estaba preparando desde hace tiempo”

El salto de Ginés Ruiz Maciá de la portavocía del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia a las listas del PSOE “no ha causado ninguna sorpresa” en la formación morada. El secretario de organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha asegurado que es “algo que se veía venir” desde hace mucho tiempo.

Hernández ha recordado que Ruiz Maciá “lleva trabajando sin coordinarse con Podemos prácticamente desde que se produjo la moción de censura que llevó al PSOE y Ciudadanos al Gobierno municipal”. De hecho, tal y como ha recordado el secretario de organización regional de Podemos, desde hace más de un año el exportavoz municipal “estaba dando largas al partido del que era concejal sobre su disposición para las próximas elecciones”, llegando a esquivar la pregunta sobre si se presentaría o no a primarias en seis ocasiones. “Hasta en siete ocasiones le ofrecimos se candidato de Podemos. Sólo en la última reunión comentó, en la misma puerta del Ayuntamiento, que era mejor que Podemos posicionase a otra candidata para encabezar la lista”.

En cuanto a la acción de Ruiz Maciá al frente del grupo municipal, Hernández ha señalado que, desde la llegada de Serrano al sillón de la Alcaldía, Podemos prácticamente dejó de tener noticias de su concejal. “Jamás ha seguido la línea política municipal de Podemos y no ha hecho ningún tipo de oposición al PSOE”, ha denunciado el dirigente morado. Un ejemplo de este comportamiento se pudo ver cuando Podemos presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para destinar 20 millones de inversión a la ampliación del Tranvía al Barrio del Carmen y el PSOE de Serrano vetó esta propuesta, mientras que Ruiz Maciá se alineaba con el Alcalde y procuraba no realizar ninguna crítica ni entrar en el tema.

El secretario de organización de Podemos ha considerado que con la llegada de Ruiz Maciá al PSOE “se confirma que Podemos ha dicho toda la verdad respecto a la actitud de un concejal que, en lugar de darse de baja y dimitir, estuvo años ocupando un escaño de Podemos y planeando su futuro en otro partido político”.

Asimismo, ha puesto en valor la renovación que representa Elvira Medina de la que asegura que es “una candidata que no tiene hipotecas con el PSOE y que sólo se debe a sus votantes y al proyecto por el que se presentará a las elecciones”, ha asegurado Hernández. “A la candidatura de Podemos e Izquierda Unida, representada por Elvira Medina y John David Babyack, no le temblará el pulso a la hora de llevar al Ayuntamiento proyectos valientes como la ampliación del tranvía, con la que el PSOE no ha cumplido”, ha concluido el dirigente morado.