Ginés Ruiz Maciá (Podemos): “No hay nadie al volante en el Ayuntamiento de Murcia”

"Se está escapando el mandato con estas peleas mientras no se toman soluciones a otros asuntos vitales para el municipio" de Murcia, lamentó Podemos en un comunicado. “No hay proyecto de movilidad, respiramos un aire de pésima calidad, las pedanías siguen abandonadas, las vacunas se administran de manera irregular, las entidades del tercer sector no dan abasto para atender a las miles de familias en situación de precariedad…Esto no se puede tolerar”, señalaron.

La querella presentada por el PP de Murcia contra el portavoz de Ciudadanos pone sobre la mesa una cuestión que el gobierno local arrastra desde que empezara el mandato, “que estamos ante un desgobierno sin precedentes”. Para el portavoz de Podemos municipal, Ginés Ruiz Maciá, esta coalición “que es un error desde el principio, pasará a la historia por ser la más lamentable que podremos recordar”.

El portavoz del grupo municipal consideró que “este gobierno no es que esté roto, es que nunca ha existido” y cree que, "si no tienen la manera de entenderse, es momento de romperlo definitivamente y ahorrarnos la vergüenza que estamos pasando ante el continuo espectáculo que protagonizan tanto uno como el otro”. Ruiz Maciá ha recordado que ésta no es la única suma que permite la gobernabilidad del municipio, “hay una alternativa que puede poner de una vez por todas los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas por delante de los partidos y las luchas partidistas. Apostaremos siempre por el proyecto que busque mejorar la vida de los murcianos y murcianas”.

Ciudadanos denunció irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento, el Partido Popular se querella con Mario Gómez acusándole de infidelidad en la custodia de documentos públicos, "el Alcalde no le dirige la palabra al Vicealcalde, o solo le habla para lanzarle dardos envenenados, y éste le dice en un Pleno que es el peor alcalde de la historia del municipio", resume Podemos. "Si todo esto no es suficiente para romper el acuerdo, no sabemos que más tiene que pasar para que evidencien que no se entienden y que no puede seguir haciendo como que gobiernan juntos”.

Por otro lado, "el mismo día nos enteramos de que la UDEF, por orden de la Fiscalía, está investigando los contratos de varias concejalías desde el año 2015, por posible fraccionamiento de contratos y adjudicaciones a dedo". "Un PP que ha querido presentarse como diferente al que protagonizó los mayores escándalos de corrupción de este Ayuntamiento, y que en realidad no se trata más que de la misma maquinaria de gestión de redes clientelares destinada a perpetuarse en el poder, mientras presentan elección tras elección los mismos proyectos que nunca desarrollan, y que responden a un modelo de municipio que empieza y acaba en el casco urbano", añadieron.