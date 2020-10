María Marín (Podemos): “El Gobierno regional sólo ha puesto en marcha ayudas para los trabajadores en ERTE cuando ha existido presión”

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha valorado como “positivo” el anuncio de la convocatoria de ayudas a trabajadores en ERTE por parte del Gobierno autonómico, aunque ha considerado que la medida “llega tarde y a desgana, con un consejero que sólo actúa cuando es presionado para tomar alguna decisión”.

Marín ha recordado que el pasado miércoles, durante la celebración del Pleno de Control al Gobierno en la cámara autonómica, Podemos destapó “la realidad de las ayudas del ejecutivo regional”, acusando a López Miras y a sus consejeros de “limitarse a la propaganda”. Los datos que Marín repasó desde la tribuna revelan que “apenas un 2% de las ayudas prometidas a autónomos han llegado a concederse”, mientras que en materia de conciliación “sólo han aprobado una solicitud a una familia, dotada con un único pago de 500 euros”.

En materia de ERTE, la consejería de Empleo “directamente había decidido no hacer nada” -a pesar de que las ayudas fueron anunciadas a bombo y platillo por el Consejero de Empleo, Miguel Motas, el pasado 9 de julio- hasta que Podemos denunció que “en la Región de Murcia no se había movilizado un solo euro para ayudar a quienes han tenido que acogerse a un expediente temporal de empleo”. Marín ha advertido que desde su formación estarán “vigilantes para que la convocatoria se resuelva urgentemente y los trabajadoras y trabajadores cobren cuanto antes, y no pase como ya ha ocurrido con el resto de promesas vacías del Gobierno regional”.

Pese a valorar como positivo el anuncio, Marín ha precisado que “las ayudas, además de llegar tarde, son insuficientes” y las ha comparado con las que ha puesto en marcha la Comunidad Valenciana, de cuyo Gobierno forma parte Podemos, donde las ayudas a los trabajadores en ERTE ascienden a 30 millones de euros, “quince veces más que en la Región de Murcia”. Para la diputada, el problema no sólo reside en la cuantía económica, sino que también hay que tener en cuenta los plazos. Marín ha resaltado que estas ayudas fueron convocadas por la Generalitat Valenciana ya el 24 de abril, “en pleno confinamiento y cuando eran mucho más útiles que a finales de octubre”.

Por último, Marín ha exigido a López Miras que ponga fin a “los retrasos y las chapuzas” que ya “parecen marca de la casa en la Consejería de Empleo dirigida por Miguel Motas”. La portavoz de Podemos ha recordado “el caos en la gestión de los ERTE, que retrasó varias semanas la percepción de las ayudas por miles de personas en la Región”, llegando al punto de que “pasado un mes y medio de la declaración del primer estado de alarma no sabían ni cuantos expedientes tenían, y prácticamente no habían resuelto ninguno”. Un caos que, en opinión de Marín, “se ha evidenciado en las continuas dimisiones de directores generales y otros altos cargos de una consejería en la que parece no haber nadie al mando”.