Podemos obliga a los diputados regionales a presentar su certificado de vacunación

Podemos ha logrado aprobar en la Asamblea Regional una moción para que los cargos públicos de la Región de Murcia hagan público su certificado de vacunación al respecto de la inmunización de la COVID-19. La portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha explicado que con esta propuesta se pretende aclarar cualquier sospecha que pueda haber generado el comportamiento de miembros del Gobierno regional y de la administración se hayan vacunado fuera de protocolo.

Marín ha asegurado que con la aprobación de esta moción se logra “superar la protección de datos”, una herramienta que “está siendo utilizada como excusa para impedir un derecho fundamental como es el de acceso a la información”, demostrar que “no es verdad que todos seamos iguales”, y para recordar también al Gobierno regional que “aún tiene muchas explicaciones que dar sobre el escándalo de las vacunas”.

La diputada ha mostrado desde la tribuna de oradores su certificado de vacunación y el de su compañero de grupo parlamentario, Rafael Esteban. Marín ha advertido de que el Gobierno regional se ha parapetado en la protección de datos para no facilitar la lista de personas vacunadas de forma fraudulenta, contando con “la inestimable complicidad” de la Consejería de Transparencia de Ciudadanos, “una Consejería de la que la primera noticia que hemos tenido en varios meses ha sido precisamente la de la dimisión de la consejera”. La portavoz de Podemos ha considerado que ocultar la información de los altos cargos vacunados amparándose en la protección de datos “es una interpretación torticera, que atenta contra el derecho de acceso a la información de los diputados y diputadas”.

Marín ha destacado que con la aprobación de esta moción “no acaba ni mucho menos el escándalo de las vacunas”, ya que, conforme pasan los días “son más irregularidades las que se van sumando y más los cargos públicos que se hacen corresponsables de este escándalo”. La diputada morada ha advertido que su formación “los llevará a todos ante la justicia”. Además, ha rechazado “esperar todo un año” y “marear el asunto” en una comisión de investigación “hecha a la medida de Ciudadanos, copartícipe y corresponsable en este escándalo, y que solo busca tapar con las arenas del tiempo este asunto”.

Además, Marín ha acusado al Partido Popular de querer “dar gato por liebre” a los ciudadanos con la presentación de declaraciones responsables por parte de los cargos públicos. Los populares presentaron seis días después de que Podemos registrara en la Asamblea esta moción, una apartado en la web de su partido para que sus cargos públicos prometiesen que ninguno se había saltado el protocolo.

La diputada de Podemos ha desvelado que “cuatro semanas después, en esa web sólo aparecen las declaraciones responsables, que no tienen ningún valor probatorio, y 57 certificados de vacunación, es decir, sólo los de una cuarta parte de los 222 cargos públicos que tiene del PP”. Marín ha exigido al Partido Popular que “deje de intentar dar apariencia de transparencia y se lo tomen en serio de una vez. Una declaración responsable no es un certificado y no prueba absolutamente nada, más allá que hay quien no tiene palabra”.

Además de esta iniciativa, desde Podemo han anunciado que seguirán “insistiendo en consultar la lista de vacunados fraudulentamente”. “Que el PP haya bloqueado una reforma del código ético que incluía el respeto a los turnos de vacunación, un bloqueo que está detrás de la dimisión de la Consejera, nos lleva a pensar que siguen escondiendo información y protegiendo a altos cargos cuyo nombre aún no ha sido revelado”, ha concluido Marín.