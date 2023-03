Pedro García Rex será el candidato de Cs a la alcaldía de Murcia

Pedro García Rex liderará la candidatura de Ciudadanos en la ciudad de Murcia. El actual concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Murcia representará al partido liberal “para continuar trabajando por la ciudad, ahora como candidato a la Alcaldía, y desarrollar todo el potencial cultural y económico de la misma”.

“Es un honor y un orgullo que mi partido me haya elegido para ser candidato a la Alcaldía de mi ciudad”, ha destacado García Rex. “Estos últimos años como concejal han sido muy intensos. He trabajado con diferentes equipos y afrontado retos importantes adoptando decisiones complejas. Pero mi valoración es francamente positiva. Desde Cs hemos tenido la oportunidad de desarrollar políticas públicas y comprobar cómo tienen un impacto directo en la sociedad. Y personalmente, no hay nada que me llene más que trabajar por los murcianos”.

La propuesta del candidato partió de la dirección regional, y fue ratificada por el Comité Autonómico y también por la dirección nacional de Ciudadanos a través de su Comité Permanente.

Pedro García Rex nació en Murcia en 1973, está casado y tiene dos hijas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, Máster Formador de Formadores por la Universidad Autónoma de Barcelona y Programa Superior de Dirección de Ventas por ESIC.

Ha trabajado en diferentes empresas del sector de Formación y Prevención de Riesgos Laborales (PRL) desarrollando funciones de dirección comercial y consultoría. También ha dirigido proyectos de asesoramiento a empresas y apoyo a emprendedores en la Cámara de Comercio de Cartagena.

Ha sido presidente de la Junta Local de Santiago y Zaraiche y coordinador del Grupo de Trabajo de Comercio y Consumo en Ciudadanos Región de Murcia. También ha sido concejal de Empleo, Promoción económica y Turismo del Ayuntamiento de Murcia para asumir con posterioridad las competencias de Cultura, Turismo y Deportes.

En la actualidad es Secretario de Organización y Acción Institucional del partido a nivel regional y miembro del Consejo General de Cs a nivel nacional.