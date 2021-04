La sede de Podemos en Cartagena sufre un ataque con material explosivo

La sede de Podemos en Cartagena (Murcia) ha sufrido esta madrugada un ataque con material explosivo, según ha denunciado el diputado de la formación morada por la Región, Javier Sánchez Serna.

Este medio ha tenido acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la noche del ataque, donde se puede observar como un individuo encapuchado escribe con spray "hijos de puta" y "escoria corrupta" en dos de las ventanas de la sede. Acto seguido, saca un coctel molotov de su mochila, desaparece del campo de visión de las cámaras durante unos segundos y después lanza el material explosivo contra el edificio.

"En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos hoy mismo. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social", denuncia Pablo Iglesias.

"Esta noche la extrema derecha ha ido un paso más allá y ha atacado la sede de Podemos Cartagena con material explosivo", ha advertido Sánchez Serna.

El diputado lo ha publicado en un tuit acompañado por un vídeo en el que se aprecia cómo arrojan un artefacto inflamable a la sede de Podemos en la ciudad portuaria.

De acuerdo con Serna, este es el tercer ataque en 12 meses: "En mayo del año pasado rompieron los cristales con piedras y en septiembre el local fue objeto de pintadas amenazantes". De acuerdo con Podemos, las pintadas del segundo ataque contenían "simbología neonazi". Para el diputado por Murcia en el Congreso, esta vez los atacantes "han ido más allá, es un aumento cualitativo en cuanto a la violencia".

Serna subraya "no tener ninguna duda" de la responsabilidad de lo ocurrido: "Es la ultraderecha la que azuza con su odio estos ataques y la que prende la mecha de la violencia".

"Esto además pasa el fin de semana en el que el gobierno regional de López Miras va a abrir las puertas a Vox, a la extrema derecha y por tanto la sensación es de impunidad y de una extrema derecha muy crecida que ya se permite atentados como este intentando incendiar la sede de un partido político", añade el diputado.

Para Serna, el ataque "tiene mucho que ver con un ambiente social donde se están legitimando discursos de odio, donde ya no es que se criminaliza al adversario, se esta catalogando a los partidos de izquierda como el mayor mal de la democracia".

El diputado denuncia que los anteriores ataques no fueron condenados en la asamblea regional: "Hace unos meses PP y VOX se negaron a apoyar una declaración de condena por el último ataque", concluye Sánchez Serna. Ahora, por tercera vez, Unidas Podemos presentará en la Asamblea Regional y en todos los ayuntamientos donde tiene presencia declaraciones institucionales y mociones de condena a la violencia que la ultraderecha lleva a cabo en la Región de Murcia.

Almeida condena el ataque

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado el ataque a la sede de Cartagena, no sin reprochar a Podemos que "no solo no ha condenado sino que en ocasiones ha justificado esa violencia" cuando ha tenido lugar en sedes del Partido Popular: "No es tolerable que se produzcan ataques a sedes de Podemos como ha ocurrido en Cartagena. Que Podemos tome nota del PP, de nuestro historial, de que condenamos siempre, con independencia de quién hace el ataque".