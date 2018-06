La Policía Local de Murcia no tiene ni para las pilas de los alcoholímetros

El Grupo Municipal Socialista ha alertado hoy de la pobreza de medios de la Policía Local de Murcia, que no tiene ni para renovar las pilas de los alcoholímetros, según ha podido saber el concejal Juan Vicente Larrosa.

Hace unos días, el PSOE comprobó como "una buena parte de las motos y coches de nuestra Policía estaban parados por falta de reparación y sabíamos de servicios que no se habían podido realizar por no poder contar con un vehículo", carencia que se ha sumado a la incapacidad de usar alcoholímetros porque no hay pilas, al igual que tampoco hay rollos de cinta para señalizar," lo que nos parece de escándalo”.

El concejal ha añadido que "no es justificable que una plantilla que trabaja en algo tan esencial como la seguridad y las emergencias no tenga los recursos necesarios accesibles y sobrados",

En este sentido, ha criticado al Gobierno municipal "no tiene sentido que el Consistorio argumente que esto es por la modificación de la Ley de Contratos, ya que lo que denota es una clara falta de previsión para adelantarse a cambios que han sido bastante anunciados y con tiempo suficiente".

Para Larrosa, esta gestión del servicio "raya la negligencia, porque no se pueden escatimar recursos en cuestiones de seguridad". Por otra parte, ha afirmado que, "ante una plantilla muy mermada y que va a menos, da igual los botones del pánico que se instalen, como el anunciado para los comercios del barrio del Carmen”.

Además, ha señalado que ahora entiende el "empeño" de la concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana en montar exhibiciones como la 'Policía Visible' con unos agentes, un cartel y un coche, "que quizá no está para funcionar, sólo por fingir unos medios que no tenemos. Creemos que lo debe hacer la concejala es ponerse las pilas, que seguro que para ella sí hay".