Margarita Guerrero y Ana Collados, las dos murcianas en la nueva dirección del Consejo de la Juventud de España

El Consejo de la Juventud de España ha celebrado entre el 18 y el 20 de septiembre su 23ª Asamblea General donde ha renovado su Comisión Permanente eligiendo a Elena Ruiz Cebrián, de ASDE-Scouts de España, como su nueva Presidenta.

Margarita Guerrero, de Jóvenes de Izquierda Unida, que asume la Vicepresidencia de Incidencia Política ha resaltado la diversidad tanto territorial como de perfiles que integran la nueva Comisión Permanente que tendrá la misión de trabajar por mejorar las condiciones de vida de los siete millones de personas jóvenes que viven en España. Ha afirmado además que “como mujer, joven, migrante y de la periferia del país, trabajaré por dar voz a la juventud que no la tiene, especialmente en este momento de crisis con auge de discursos racistas y xenófobos”.

Por su parte, Ana Collados del Movimiento Scout Católico y que llevará la vocalía de educación no formal y transición ecológica ha destacado la importancia de ser mujeres de la periferia de España, y “en mi caso de una entidad social y de educación no formal que a veces suele quitarse importancia a las actividades no regladas”, finalmente ha acabado con la frase representativa de su entidad resaltando que asume esta etapa con ilusión, “estamos listas para servir” sentencia.

La Asamblea, que tuvo su acto inaugural el pasado viernes en el Senado de España con una recepción institucional por parte de la Presidenta de Senado, Pilar Llop, se celebró en Guadarrama con un aforo reducido, bajo estrictas medidas de seguridad y respetando todos los protocolos marcados por las autoridades sanitarias y no contó por primera vez en la historia del CJE con representación del ministerio competente en materia de juventud o el INJUVE.

El nuevo equipo comenzará a trabajar en un contexto socioeconómico que marcará el presente y futuro de las próximas generaciones y se plantea como principal objetivo luchar para que la juventud no se quede atrás en la recuperación económica generada por la crisis de la COVID19. En este sentido, la Asamblea General del CJE insta a las principales fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado de consenso que tenga entre sus pilares las políticas de juventud para garantizar una salida justa de la crisis para las personas jóvenes, acabando con la precariedad y desigualdad que padece la juventud española desde hace más de una década.

Además, la Asamblea General marcó como líneas de trabajo para la nueva dirección la lucha frente al cambio climático y la consecución de un Pacto Educativo que involucre a todas las administraciones, consejos de la juventud y asociaciones de estudiantes.

Equipo completo de la nueva Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España