El Observatorio LGTBI de Murcia nace sin el apoyo de los colectivos y bajo el paraguas del veto parental: "Es un paripé, se aprovechan de nuestra lucha"

Cinco años ha tardado en arrancar el Observatorio contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Región de Murcia -la Ley de Igualdad se aprobó en 2016- y lo ha hecho en un pleno que ha estado marcado por la ausencia de los colectivos LGTBI. "La consejera Isabel Franco quería su foto este lunes porque se celebra el Día del Orgullo, pero la mayoría de nuestros representantes trabaja y le era imposible asistir al pleno a las 9.30 de la mañana", explica a elDiario.es Región de Murcia Jesús Costa, presidente del colectivo No te prives, una de las asociaciones que no ha estado en la reunión junto a Asfagalem (Asociación de Familias Homoparentales de la Región), Galactyco (de Cartagena) y ni LOR+LGTBIQ (de Lorca).

"Desde la Consejería de Igualdad -Isabel Franco preside el Observatorio- insisten en que tienen las puertas abiertas para nosotros, pero desde el mismo día que se convocó el pleno (17 de junio) se les avisó de que era una mala fecha porque además de que muchos trabajamos por la mañana teníamos muchas actividades previstas para el Orgullo, pero no han hecho nada por cambiarlo". Costa repite que "lo importante no es el día, es el fondo, las políticas, pero tampoco en eso van bien encaminados". Se refiere también a los miembros que nutren al Observatorio.

"Habían incluido a una hija de José Luis Mendoza, presidente de la universidad católica UCAM, a quien denunciamos porque dijo en una apertura de curso que el matrimonio igualitario es una aberración ante los ojos de Dios y que los actos homosexuales son anti natura y que parecemos animales", sigue Costa. Una vez se hicieron públicos los miembros del observatorio, "la UCAM se desmarcó y desde la Consejería admitieron que había sido un error".

Ade Campillo, presidenta de Asfagalem, se pregunta "qué le pasa a Isabel Franco para montar este despropósito; no ha hecho prácticamente nada con nosotros en todo este tiempo y ahora organiza el acto sin los colectivos, se está aprovechando políticamente de nuestra lucha". Campillo se queja además de que de 32 representantes del Observatorio, solo hay 4 de colectivos LGTBI, "y encima teníamos que cumplir una serie de requisitos que los demás no".

Otra cuestión que chirría a los colectivos es que también formen parte del Observatorio dos vocales de la Consejería de Educación del Gobierno regional, "dirigida por Mabel Campuzano, ex de Vox, y que se ha posicionado en diversas ocasiones contra el matrimonio igualitario". Y recuerda Costa que en una ocasión, Campuzano llamó al orden a uno de los miembros de su ex partido por haberse casado con otro hombre: "Le dijo que no debería haber celebrado la unión en matrimonio". Además, "defiende abiertamente el veto parental en los colegios, que es una de las primeras cosas contra las que debería luchar el Observatorio, que tiene como objetivo frenar todo tipo de actuaciones que promuevan la homofobia; queríamos plantearlo de hecho en esta primera reunión, pero no ha sido posible".

El pasado 14 de abril el Partido Popular, junto a los tránsfugas de Ciudadanos -entre los que se encuentra Isabel Franco- y los díscolos de Vox, rechazó una moción del PSOE presentada en la Asamblea Regional de Murcia que pedía mostrar el rechazo al veto en las aulas.

Ade Campillo critica que "han hecho su apaño, han propuesto como miembros del Observatorio a los que ellos han querido, y al final nuestra voz me da la sensación de que va a ser un testimonio más, decorativo, y sin más peso que el de nadie; este organismo no tiene mucho sentido de la manera en que se ha concebido, es un paripé".

Desde la Consejería de Igualdad de Isabel Franco no tienen, de momento, fecha para volver a reunirse y poder contar con los colectivos LGTBI. Este lunes estaba previsto votar la vicepresidencia del Observatorio pero no ha sido posible al no estar todos presentes.

Isabel Franco ha destacado esta mañana (por la del lunes) que cuatro de las 32 entidades que componen el observatorio, todas ellas representativas del colectivo LGTBI, "no han asistido al pleno ni enviado representante, por lo que esperamos muy pronto contar con ellos para seguir avanzando". Y ha tendido la mano "en favor de una causa que lo merece”.