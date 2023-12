Rocío Saiz, tras declarar contra el policía que censuró su desnudo: “No es fácil enfrentarte a un proceso así; he tenido pesadillas”

“Declarar ante el fiscal ha sido un trance desagradable, recordar todo lo que pasó en aquel concierto y ahora tener que esperar para saber si considera que hay indicios de delito o no”. Así se ha expresado la cantante y actriz Rocío Saiz este jueves tras salir de prestar declaración por videoconferencia desde la Audiencia Provincial de Madrid por la investigación que abrió la Fiscalía de Murcia al agente de la policía local que le obligó a cubrirse el pecho en un concierto celebrado el pasado junio en la capital murciana. Se trata de unas diligencias preprocesales, “en las que las acusaciones personales no se pueden personar”, según ha informado su despacho de abogados Gabeiras y Asociados. La cantante y actriz se quiere personar como acusación en el procedimiento que “dimane de la denuncia que probablemente presente la Fiscalía”. “Ahora es el momento de fijar posiciones”, han explicado los letrados.

La declaración se ha prolongado durante aproximadamente media hora, en la que la cantante ha vuelto a relatar al juez todo lo que sucedió durante el concierto de Murcia. La Fiscalía abrió el pasado junio diligencias de investigación a un agente de la policía local que obligó a la cantante a tapar sus pechos durante una actuación en la celebración del Orgullo en la plaza del Cardenal Belluga. Entre los delitos que está investigando el ministerio fiscal figuran, entre otros, abuso de poder, coacciones o delitos contra derechos fundamentales.

Ahora, la Fiscalía tendrá que decidir si hay indicios de delito según su criterio, explican desde Gabeiras y Asociados. “Es decir, si lo mandan o no al juzgado; a mí no me cabe otra actuación distinta”, ha dicho su letrada Natalia García, quien ha puntualizado que “no hay denuncia formal por parte de Rocío porque la Fiscalía ha impulsado el procedimiento”.

Ya he declarado y esperaremos la decisión de la fiscalía. Triste recordarlo todo y que sala más fría. Confío en que la fiscalía esté de nuestro lado. Nosotros seguiremos. Y salgo del juzgado con otra noticia más de censura. Ya la tenemos encima y la estamos permitiendo. pic.twitter.com/UUqcAkkb3A — Rocio Saiz (@rocio__saiz) 21 de diciembre de 2023

Juicio mediático

“El fiscal se ha visto en la obligación de abrir la investigación porque hubo un juicio mediático, pero no sabemos qué opina; solo sé que me tomado declaración y me ha dicho que ya obraba en su poder toda la información, ha declarado también la organizadora del evento”, afirma Rocío Saiz, para quien sería “extraño” que la Fiscalía no “siguiera con el proceso”. Ello conllevaría reconocer -adelanta la cantante- que el funcionario “no se excedió en sus funciones” y sería “desilusionante”.

En cualquier caso, advierte Saiz, “mis abogados van a seguir adelante con el asunto, que me ha generado muchas consecuencias personales y profesionales, porque ha bajado el número de conciertos para los que me han contratado y también se celebran menos Orgullos”, algo que la artista atribuye también “a la entrada de la extrema derecha en muchas instituciones”.

Sobre los hechos que han motivado la investigación, la cantante contaba en una entrevista con este diario que “le dije (al policía) que no me iba a vestir, esta parte del show la llevo haciendo diez años”. El agente –según el relato de la cantante– le dijo que o bien se “ponía la camiseta” o se iba “esposada”.

Los responsables del evento cubrieron a la cantante con una bandera LGTBI ante la amenaza por parte de la Policía de suspender el concierto. Una persona encargada de la organización del concierto declaró hace un mes como testigo en la investigación: “En menos de seis meses sabremos si hay juicio o lo desestiman”, ha explicado a elDiario.es.

“Cagada de miedo”

En su cuenta de X (antiguo Twitter) Saiz afirmó sentirse “cagada de miedo” por ir a testificar “contra el policía por el juicio en Murcia por quitarme la camiseta en un concierto”. “Tengo que testificar varias veces. Me han dicho que tres”, ha especificado la artista por teléfono. “He pedido no encontrarme con el policía, todo esto ha sido muy traumático para mí, he tenido hasta pesadillas”, señala la artista. “Es necesario actuar porque le puede pasar a otra persona lo mismo, y este señor tiene ya otras dos causas abiertas por episodios parecidos”.

La Policía Local de Murcia pidió disculpas tres días después de lo ocurrido durante el concierto y también abrió un expediente interno para investigar la actuación del agente. La Policía afirmó que “el inspector en cuestión actuó por iniciativa propia, siendo su actuación no correcta y no informando en ningún momento de su intervención a la cadena de mando”.

En la nota de prensa publicada por la Policía también señalaron que son una institución “sensibilizada con el colectivo LGTBIQ+ y otros tantos colectivos y organizaciones”.