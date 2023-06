La Policía de Murcia recula y abre expediente al agente que prohibió a Rocío Sáiz mostrar el pecho: “No hay delito”

La Jefatura de la Policía Local de Murcia ha abierto un expediente interno para investigar la actuación del agente que obligó este sábado a cubrirse los pechos a la cantante Rocío Sáiz durante un concierto del Orgullo en la capital. “Con esta investigación vamos a determinar la responsabilidad del inspector, si se deriva alguna; la actuación no fue la correcta y por eso se abre un expediente”, explican desde la Policía Local de Murcia a elDiario.es Región de Murcia.

En cuanto al destape de Rocío Sáiz durante el concierto –algo que hace siempre desde hace una década cada vez que interpreta 'Como yo te amo'–, las mismas fuentes de la Policía confirman que “no existe ningún delito y por eso no va a haber ningún atestado judicial; no se pretendía perturbar el ejercicio a los derechos de la artista”. El informe interno que redactó el agente en cuestión alude al artículo 37 de la Ley Mordaza, en el que se especifica en uno de sus puntos como falta leve “la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”.

“Ese artículo especifica que tienen que ser actos obscenos, y ahí no hubo ninguno; tampoco hubo exhicionismo, ni acto de carácter sexual, simplemente se descubrió los pechos como un acto político”, interpreta el jurista y exconcejal del Ayuntamiento de Murcia, Sergio Ramos, quien matiza que este artículo “no está hecho para eso, no hay base jurídica y además la Ley Mordaza no puede aplicarse a conciertos ni eventos culturales”.

El agente –según el relato de la cantante– le dijo que o bien se “ponía la camiseta” o se iba “esposada”. Miembros de la organización del concierto le pidieron “por favor” que se cubriese, de forma que decidió continuar el espectáculo con dos canciones más con la camiseta puesta y al acabar con el último tema, 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo, volvió a quitarse la prenda.

La Policía Local de Murcia insiste en que “se va a investigar todo en su conjunto, si existió esa infracción leve por la que podría derivarse la imposición de una multa, y la actuación policial”, aunque en el caso de que se determine que el agente actuó “errónamente” se desconoce todavía qué sanción se le impondría.

“El policía sabía que se estaba pasando de frenada porque si no, le habría puesto una denuncia”, considera Esther Nevado, concejala socialista del Ayuntamiento de Murcia, que estuvo el sábado en el concierto del Orgullo. “El quitarse la camiseta de Rocío es un gesto artístico, pero al policía no le pareció bien y a raíz de pedirle que se cubriera se desencadenó toda la polémica; Rocío se vio amenazada e increpada, y no es la primera vez que le pasa algo similar en la Región”.

Es la segunda ocasión en la que Sáiz se enfrenta a problemas “de censura” por quitarse la camiseta en un concierto en la Región de Murcia. En 2018 la entonces cantante de Las Chillers recibió las críticas del PP de Molina de Segura – “irrespetuoso”, “carente de valores” y “erótico”– por enseñar los pechos durante un concierto que ofrecieron en el festival de música B–Side. El Ayuntamiento molinense, en aquel momento gobernado por el PSOE, defendió “la libertad de las artistas” y aseguró que no hubo “faltas de respeto”.

“Me acerqué cuando terminó el concierto –continúa la edila Esther Nevado– y el policía quería identificarla, le dije que no era necesario porque podía pedir los datos al Ayuntamiento pero él insistía; la verdad es que fue todo un poco surrealista”. Según Rocío, al finalizar el concierto, “vino el inspector enajenado y me dijo que como yo nunca había trabajado ni sabía lo que era trabajar él sí que estaba trabajando. Añadió que había alterado el orden público porque me había quitado la camiseta dos veces en el espectáculo delante de niños”, ha explicado Sáiz por teléfono. “Pídeme perdón o te vas esposada”, añadió el policía. “Fue un abuso de poder y le dije que no le iba a dar la razón por más que me amenazara”, ha zanjado la vocalista.

Ni ordenanza municipal ni delito según el Código Penal

El jurista y exconcejal del Ayuntamiento de Murcia, Sergio Ramos, explica que no hay ninguna ordenanza municipal en la capital sobre exhibicionismo. “Sí que se encuentra en algunos municipios de costa, pero no en el Consistorio capitalino”, concreta al tiempo que añade que tampoco se podría haber considerado delito el caso de Rocío según el Código Penal, que en sus artículo 185 y 186 regula el exhicionismo “pero se refiere a mostrar los genitales, y no fue el caso; pero es que yendo a lo concreto del sábado, estábamos ante un espectáculo cultural, que no se puede regular ni por el Código Penal ni por la ordenanza”. Y sigue: “En todas las pedanías de Murcia se hacen desfiles de Carnaval desde hace más de 20 años, con comparsas brasileñas, en el que aparecen mujeres mostrando sus pechos y semidesnudas a las cinco de la tarde, con presencia de todos los públicos”. En su opinión, “no hay ninguna base jurídica y fue bastante peligrosa la actuación porque se podría haber generado revuelo y altercados; aunque afortunadamente no fue a mayores”. Sí que hubo un grupo de una veintena de mujeres que en solidaridad con Rocío se quitaron las camisetas y se quedaron con los pecos al descubierto.

El exconcejal considera que aunque el Ayuntamiento no diera órdenes de actuar al agente y éste lo hiciera por su cuenta, “tampoco se impidió en ese momento” y cree que “la actuación responde a ese machismo residual” que todavía existe y un interés de imponer “una ola de puritanismo”. Este periódico ha intentando ponerse en contacto con el nuevo concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia (PP), Fulgencio Perona, pero desde el Consistorio han derivado todas las comunicaciones a la Jefatura de la Policía Local de Murcia. Desde el Ministerio del Interior, cuestionado por este periódico, han declinado hacer “ninguna valoración oficial institucional”.

El PSOE pide explicaciones a Ballesta

“El alcalde José Ballesta tiene que asumir su responsabilidad y dar explicaciones de inmediato. No se puede poner detrás de la Policía Local para seguir escondido. Es una actitud cobarde. La ciudadanía merece saber si hubo algún tipo de orden o indicación por parte del Ayuntamiento y quién la dio”, ha indicado el secretario general de las Juventudes Socialistas de Murcia, Miguel Company.

Company ha explicado que, durante el pregón del Orgullo el pasado sábado, varias personas subieron al escenario sin camiseta y también en la propia plaza había gente sin ellas. “No hubo ningún problema hasta que lo hizo una mujer, en este caso, la cantante Rocío Sáiz, sobre el escenario”.

La policía de la moral del PP de Ballesta ya está aquí



😑 Menuda vergüenza lo del Orgullo de Murcia. Con esta derechona, no hace falta ultraderecha 🧵 pic.twitter.com/a37ZmJ5aXu — Elvira Medina (@ElviraMedina_) 25 de junio de 2023

También han criticado la actuación policial desde Podemos Región de Murcia. “Una semana lleva gobernando el PP de Ballesta y la inquisición ya ha llegado a las fiestas del Orgullo en Murcia”, denuncian en un tuit en el que reclaman “saber quién dio la orden y que no siga ni un día más en su puesto”. La portavoz de Derechos Sociales de Podemos, Elvira Medina, ha lamentado la “vergüenza” del Orgullo de Murcia. “Con esta derechona, no hace falta ultraderecha”, ha dicho.