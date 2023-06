Rocío Sáiz, sobre el policía que la obligó a cubrir su pecho en Murcia: “Dije que no iba a pedir perdón y se puso como loco”

El concierto de Rocío Sáiz del pasado domingo con motivo del Orgullo en Murcia acabó con amenazas por parte de la policía y una denuncia por exaltación del orden público. Durante la actuación se descubrió los pechos, algo que no gustó a la Policía Local, que amenazó a la organización con parar el concierto si Sáiz no se cubría. “Les dije que no me iba a vestir, esta parte del show la llevo haciendo diez años”, defiende la intérprete en una entrevista a este diario. “No creo que en España tengamos libertad de expresión, cada vez tendremos menos”, reflexiona tras lo ocurrido.

Censurado y escondido: por qué el pezón femenino sigue siendo un tabú y el de los hombres no

Los responsables del evento cubrieron a la cantante con una bandera LGTBI, ante la amenaza por parte de la Policía de suspender el concierto: “Desde la organización me trataron muy bien, también los amenazaron con multas”, explica Sáiz.

“El policía me dijo que o le pedía perdón o me llevaba esposada”, resume Rocío su interacción con los agentes. Tras bajar al escenario, la esperaban cinco miembros de la Local: “Me pidieron la documentación en la misma escalera, se metió por medio la organización y me dijo que no les diera nada”.

Tener millones de seguidores no te hace influyente, tener podcasts no te hace activista, tener premios sin salir de casa no te hace ser de colectivo.Basta ya de postureo, lo q nos está quedando es un infierno. He intentado ser menos radical para poder tener trabajo, pero para que pic.twitter.com/s9f8qplFud — Rocio Saiz (@rocio__saiz) 25 de junio de 2023

La persecución siguió, y dos policías la esperaban en el camerino, que le dijeron que hasta que no hablase con su inspector no la dejarían irse: “No iba a entrar a un espacio cerrado con un policía. Esto era coacción, no iba a hablar con nadie si no quería”.

Finalmente, el inspector se aproximó a la cantante “con los ojos exaltados”, definiendo su actuación en el concierto como “una vergüenza” y “exaltación del orden público: ”Les dije que no iba a pedir perdón por lo que hice, se puso como un loco y empezó a pedirme la documentación“.

Sáiz preguntó al agente que si de ser un hombre la estaría denunciando, algo que el Local negó rotundamente: “No es ilegal”, espetó. “Tengo tres hijas y las detendría si hubieran hecho lo mismo que tú”, le insistió el agente. Lo que hizo Sáiz durante el concierto tampoco se considera una infracción en Murcia, donde no hay una normativa municipal en contra de la exposición de los senos en espectáculos de ocio. Existe una infracción a nivel nacional por actos obscenos, pero solo se castiga al individuo en caso de “exhibición obscena ante menores de edad o incapaces”. La ausencia de normativa no ha frenado al policía a acusarla de enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad: “Y supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo”, ironiza la artista.

Segunda vez con problemas de “censura en la Región

Es la segunda ocasión en la que Sáiz se enfrenta a problemas “de censura” por quitarse la camiseta en un concierto en la Región de Murcia. En 2018 la entonces cantante de Las Chillers recibió las críticas del PP de Molina de Segura –“irrespetuoso”, “carente de valores” y “erótico”– por enseñar los pechos durante un concierto que ofrecieron en el festival de música B-Side. El Ayuntamiento molinense, en aquel momento gobernado por el PSOE, defendió “la libertad de las artistas” y aseguró que no hubo “faltas de respeto”. Para la artista, lo ocurrido contra ella el domingo en el Orgullo en Murcia ha sido “lo mismo pero con más violencia y con la policía”.

“Venía de tocar de un pueblo de 4.000 personas en Navarra y todo había ido genial. Avisé de que me iba a quitar la camiseta durante la actuación y también advertí de que habíamos tenido problemas aquí [en referencia a la Región de Murcia]”, ha explicado a este periódico la cantante. “Además, había un tipo muy pesado que no paró de merodearme durante toda la noche”, ha señalado Sáiz. “No creo que se vuelva a celebrar un Orgullo en la plaza de la catedral de Murcia y veremos si no dejan de contratarme en determinados sitios. La peor violencia es la que no se ve”, ha añadido la vocalista.

Momento exacto en el que la organización del #Pride Murcia avisa a Rocío Saiz que la policía ha parado su concierto.



Cuando le tapan el pecho con la bandera arcoiris, es de lo más contradictorio y doloroso que he visto. https://t.co/ZvK3N2zmrO pic.twitter.com/QLseU8yUgY — Juanfitipaldiᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@JuanFitipaldi) 25 de junio de 2023

“Hoy estoy fatal, lo siento. Estoy muy triste y tengo muchísima ansiedad. [...] No puedo evitar llorar”, ha explicado también Sáiz en la red social. Enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad son las leyes “por las que me llegará el atestado policial y que se supone que he incumplido”, y “supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo”, se puede leer en su cuenta de Twitter.

Preguntado por el incidente, desde el Ayuntamiento de Murcia han señalado que “fuentes de la Policía Local han informado de que no hubo ninguna instrucción política. El policía actuó por su cuenta. La Policía Local ha abierto una investigación interna de lo sucedido”.