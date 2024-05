Retiran los cargos a Sandra seis años después de ser acusada de agredir a un policía en Murcia un 8M

Durante la vista oral celebrada el miércoles por la mañana del juicio de Sandra, una activista social acusada de agredir a un policía durante la celebración de 8M de 2018, la fiscalía ha retirado la acusación por falta total de pruebas. Durante seis años, Sandra se ha estado enfrentando a estas acusaciones “infundadas en un montaje policial que buscaba criminalizar a la lucha feminista y deslegitimar el movimiento ciudadano por el soterramiento de las vías”, han señalado desde IU-Verdes de la Región de Murcia.

“Después de que se haya producido el juicio, la fiscalía ha pedido la retirada de cargos y, como no existía acusación particular por parte de la policía, lo normal es que la jueza absuelva, aunque todavía no hay una sentencia que diga eso”, ha apuntado Sandra a elDiario.es Región de Murcia.

El juicio tuvo lugar con la concentración en apoyo de miembros de movimientos sociales de la capital, portavoces sindicales, así como el coordinador regional de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, quien a las puertas del juzgado expresó su apoyo y solidaridad con Sandra. Álvarez-Castellanos ha instado al Partido Socialista a derogar “de una vez por todas la vergonzosa Ley Mordaza, que ha sido utilizada como herramienta de represión contra los movimientos sociales”.

La manifestación del 8M de 2018 comenzó sin incidentes. Era una ocasión especial ya que no solo se protestó por los derechos de las mujeres, sino también por los vecinos de Santiago el Mayor, quienes llevaban 30 años exigiendo que el AVE llegase a Murcia soterrado, lo que finalmente sucedió. Aunque en ese momento, la Administración seguía haciendo oídos sordos y había comenzado a instalar un muro que amenazaba con dividir la ciudad en dos, en algunas partes a menos de un metro de la entrada de numerosas viviendas. La concentración concluyó sin detenciones, sin embargo, semanas después llamaron a Sandra, miembro de la Asamblea Feminista, para que se personase en comisaría. Según le explicaron en esa llamada, había agredido a un agente.

Cuello de botella

“No hay ninguna prueba de eso porque no ocurrió”, subrayó en su día la activista, que se enfrentaba a un año de cárcel, 240 euros de multa y al pago de una indemnización al agente de 120 euros. Al final de la movilización del Día Internacional de la Mujer, el plan de la Asamblea Feminista era leer un manifiesto en defensa del soterramiento en el epicentro de las protestas de “el tren por abajo, yo por arriba”: el paso a nivel de Santiago el Mayor. No fue posible.

Cuando la manifestación llegó a la zona, la policía formó un cuello de botella y ordenó a las manifestantes pasar de una en una: “Primero pasaron las personas que tenían la pancarta y unas pocas más, hasta que la policía cargó contra nosotras”, recordó Sandra. No permitieron que pasasen más manifestantes al otro lado del itinerario, que había sido autorizado previamente. Varias mujeres fueron heridas, una de ellas con el brazo torcido. Sandra también recibió numerosos golpes: “Me dieron con la porra, en la pierna derecha, el pie derecho y la mano derecha”, recordó angustiada.

Durante estos últimos seis años ha tenido lugar la campaña 'Todas con Sandra' exigiendo la absolución de la activista y reivindicando el movimiento feminista y pro soterramiento: “Seguimos sufriendo las consecuencias de la sinrazón política que ordenó aquella represión contra las vecinas”, denunciaron desde la plataforma.

Por último, fuentes de IU han indicado que “la historia del ahora demostrado montaje policial en el caso de Sandra no es un caso aislado”, señalando que cada vez se dan más casos como este y han recordado al caso de los '6 de Zaragoza', seis jóvenes antifascistas, de los cuales tres ya se encuentran en prisión “por sus similitudes”.