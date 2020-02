Los exdirectivos de Osasuna Vizcay, Archanco y Pascual eluden responsabilidades y piden su absolución

Los abogados de los exdirectivos de Osasuna Ángel Vizacay, Miguel Archanco y Juan Pascual han pedido en sus conclusiones del juicio del 'caso Osasuna', que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Navarra, su absolución alegando cada uno de ellos que su cliente no tenía responsabilidades relacionadas con los delitos que presuntamente se cometieron durante las temporadas 2012/2013 y 2013/2014, y argumentando que era responsabilidad de otros. Por ejemplo, el abogado de Vizcay ha dicho que éste "solo ejecutaba órdenes de la Directiva" presidida por Archanco", mientras que la letrada del que era presidente de Osasuna durante esa época ha señalado que era Vizcay el responsable de "controlar los ingresos y gastos".

Ángel Vizcay, para quien la Fiscalía ha rebajado considerablemente su petición de pena de prisión -de 14 años y cuatro meses a cinco años y 11 meses por el atenuante de confesión y colaboración-, en palabras de su letrado era "una persona subordinada que ejecutaba las órdenes de sus superiores y los únicos que tomaban decisiones son los administradores". Una definición con la que ha buscado en la lectura de sus conclusiones demostrar que el exgerente de Osasuna durante 24 años no ejercía un control real sobre las cuentas del club y que sólo ejecutaba ordenes de la directiva "como un instrumento ciego", ha llegado a decir su letrado. Para ello ha destacado que los estatutos de Osasuna en vigor en 2013 y 2014 "recogían expresamente que los únicos órganos de gobierno eran la asamblea de socios, el presidente y la Junta Directiva" y ha asegurado que la figura del gerente era la de "un subordinado del órgano de gobierno y en definitiva un empleado del club con más o menos categoría pero igual que los demás empleados". Según el letrado, "en la práctica, el club tenía una organización muy jerarquizada y el presidente y la Junta Directiva ejercían todas sus facultades como únicos órganos de gobierno".

El abogado, que también ha pedido en caso de que no se le conceda la absolución que se le apliquen los atenuantes de confesión y colaboración con la justicia, ha reiterado en varias ocasiones que la versión de Vizcay no ha cambiado en todo el proceso y que desde la fase de instrucción hasta su declaración en el juicio hace unas semanas su testimonio ha sido el mismo y ha incidido en la idea expuesta por la fiscal de que de no ser por su confesión, no se hubiera tenido un conocimiento tan completo de lo ocurrido. También ha señalado que no era Vizcay quién ordenaba las extracciones de dinero de las cuentas del club y que fue Peralta quien recurrió a los agentes inmobiliarios también imputados para hacer el recibí falso de 900.000 euros que justificara las salidas de dinero.

Respecto al contrato y las tres facturas de Fliefield que sirvieron para soportar el desajuste de 1,4 millones de euros en 2014 y que la fiscal indicó que se hicieron desde el ordenador de Vizcay, el abogado del exgerente ha indicado que "el hecho de que se elaborara en el ordenar no es prueba de la autoría" añadiendo que otras dos personas del club habían accedido a su ordenador en varias ocasiones. "Si el señor Vizcay abandona el club el 31 de octubre de 2014 y pensara que dentro del ordenador hay algo que le podría perjudicar se hubiera llevado el ordenador o lo hubiera destruido, y nada ello hizo", ha afirmado.

La letrada de Archanco señala a Vizcay como responsable

Si el abogado de Vizcay ha alegado que era la Junta Directiva liderada por Archanco la responsable de los presuntos delitos, la defensa del expresidente ha expuesto todo lo contrario argumentando que era Vizcay en encargado de las labores del control de las cuentas económicas del club en su labor de gerente. Así, ha explicado que lejos de ser una junta con carácter presidencialista, como indicó Vizcay, la directiva tenía una delegación de competencias en el exgerente Ángel Vizcay. Ha afirmado que Vizcay tenía "las funciones propias que por estatutos tenía el gerente, funciones que no son meramente de instrumento ciego, del que hace lo que se le ordena y manda". Entre esas funciones, ha señalado, Vizcay tenía "las de informa y asesorar en cuantas cuestiones administrativas, deportivas y reglamentarias se le requieran por la Junta Directiva, advirtiéndole de posibles irregularidades que se pudieran cometer por distintos órganos del club". Asimismo, ha dicho que el gerente tenía entre sus funciones "dirigir y organizar el trabajo del personal del club bajo su directiva y personal responsabilidad, controlar los ingresos y gastos que tenga el club y ostentar la jefatura personal del club".

Sobre las salidas de dinero de la cuenta bancaria del club, la abogada ha afirmado que en la temporada 2012/2013 sólo un reintegro fue firmado por Archanco. Fue el 10 de mayo de 2013 por 80.000 euros, y se trataba de un dinero "para destinarlo a una prima por incentivo a sus propios jugadores frente a un partido complicado, que era el Osasuna-Getafe".

En cuanto a las salidas de dinero firmadas por Vizcay, ha afirmado que "siempre llamaba Vizcay" al banco para informa de las cuantías que necesitaba y "siempre iba Vizcay a recoger el dinero". "Si Archanco no firma los reintegros, no va a la entidad, confía en el buen hacer de Vizcay, porque para eso estaba ahí, difícilmente puede tener conocimiento de esa extracción de dinero con el destino que sea", ha señalado.

Pasando a la temporada 2013/2014, se ha referido a un reintegro de 50.000 euros autorizado con la firma de Vizcay y Archanco. La abogada ha afirmado que el gerente le dijo a Archanco que el jugador Roberto Torres "se iba a casar y que le había pedido un adelanto de su ficha", por lo que el presidente accedió al pago. Sin embargo, en el juicio Roberto Torres afirmó que no recordaba haber firmado un recibí de esos 50.000 euros y sí señaló que había recibido un adelanto de 37.000 euros por cuenta bancaria. Posteriormente, la fiscal pidió que se dedujera testimonio ante la posibilidad de que Archanco hubiera presentado en el juicio un documento falso a sabiendas.

Por otro lado, ha reconocido otra salida de 400.000 euros supuestamente destinada a primar al Betis por ganar al Valladolid pero ha negado una salida posterior de 250.000 euros para pagar también a los jugadores del Betis por dejarse ganar contra Osasuna. "Ya se había jugado el partido, se había descendido y el señor Archanco se iba. ¿Qué interés tenía por mantener un compromiso de estas características?", ha dicho, para rechazar que se hubiera pagado por este último partido.

"No hay pruebas, solo la palabra de Vizcay"

También se ha declarado inocente de los delitos que en enjuician otro de los exdirectivos de Osasuna imputados, Juan Pascual. Su abogado ha insistido en que no se han presentado pruebas contra él sobre los delitos de apropiación indebida y falsedad documental y que "lo único que hay es la palabra del señor Vizcay". "No hay absolutamente nadie que sitúe al señor Pascual conociendo que se estaba elaborando un recibo falso en absoluto y si no se sabe que hay un recibo que es falso, no se puede saber que las cuentas son falsas", ha dicho, para afirmar que Pascual "no ha participado ni en el encargo del documento, ni en la confección, ni en su contabilización", ha señalado.

El abogado ha rechazado también la acusación por corrupción deportiva, reconociendo que su cliente era conocedor de la intención de Osasuna de primar a jugadores del Betis por ganar al Valladolid en la temporada 2013/2014, pero ha sostenido que las primas por ganar no son delito. "No hay una sola sentencia en España que considere que primar por ganar es delito", ha afirmado el letrado.