Confesiones, amaños y neceseres, diez claves para no perderse en el juicio del 'caso Osasuna'

11 acusados y más de 100 testigos están prestando declaración en una de las partes del juicio del 'caso Osasuna' por presunto amaño de partidos en Primera División. Tras las declaraciones de todos los acusados y algunos testigos se van atando cabos sobre el presunto pago de primas y amaños de exdirectivos de Osasuna en partidos que beneficiasen los intereses del club rojillo con el objetivo de lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Repasamos aquí en diez puntos clave de este caso.

1 - ¿Qué se juzga en esta causa?

El 'caso Osasuna' se ha dividido en tres piezas: la que se está enjuiciando ahora, que son las extracciones de dinero injustificadas durante las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 y el supuesto pago a tres jugadores del Betis para que ganaran al Valladolid y perdieran contra Osasuna en las dos últimas jornadas de la temporada 13/14; otra parte que es sobre el presunto delito contra Hacienda por defraudación del IVA y el IRPF durante varias temporadas; y una tercera que son las extracciones de dinero sumando un montante de más de dos millones de euros entre los años 2003 y 2007 bajo el mandato de Patxi Izco.

2 - ¿Quiénes están imputados?

En la pieza que se está juzgando estos días y hasta el 28 de febrero en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra están imputados un total de 11 personas: seis exdirectivos de Osasuna -Miguel Archanco, Ángel Vizcay, Juan Antonio Pascual, Sancho Bandrés, Jesús María Peralta y Diego Maquirriain-, tres exjugadores del Betis -Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres- y dos agentes inmobiliarios -Albert Nolla y Cristina Valencia-. Además, declara también más de un centenar de testigos entre los que se encuentran exjugadores de Osasuna y Betis como Patxi Puñal o Rubén Castro, exdirectivos de otros clubes de Primera División o el presidente de la Liga, Javier Tebas.

3 - ¿De qué delitos se les acusa?

A los exdirectivos rojillos Miguel Archanco -expresidente-, Juan Antonio Pascual -exvicepresidente-, Sancho Bandrés -extesorero-, Jesús María Peralta -exvocal- y Ángel Vizcay -exgerente- se les imputan los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva. A Ángel Vizcay también se le acusa de un delito continuado de falsedad documental. Al otro exdirectivo imputado, Diego Maquirriain -exdirector de la Fundación Osasuna- se le acusa de un delito de corrupción deportiva-. A los tres exjugadores del Betis se les acusa de un delito de corrupción deportiva y a los dos agentes inmobiliarios de un delito de falsedad documental.

4 - ¿Cómo se cometieron esos presuntos delitos?

El juez encargado de la instrucción, Fermín Otamendi, cifró el dinero extraído de las cuentas de Osasuna con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros. Otamendi asegura que existen indicios de que los exdirigentes de Osasuna imputados “puestos de acuerdo o, cuando menos, conociendo que así se iba a llevar a cabo y consintiendo dicha práctica, a pesar de que era no solo ilegal sino delictiva, decidieron usar dinero del Club Atlético Osasuna para mantener a toda costa al club en la Primera División” mediante la entrega de “diversas cantidades de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con la finalidad de alterar el resultado de dicha competición”. Determina que “existen indicios” de que pagaron a los entonces jugadores del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres 400.000 euros por la victoria del club sevillano frente al Valladolid y 250.000 dejarse ganar ante Osasuna.

En su auto recoge que en la temporada 2012-13 salieron del patrimonio de Osasuna 900.000 euros y en la temporada siguiente otros 1.440.000, todos ellos en metálico, de los que únicamente consta acreditado que 226.000 se destinaron a pagar en efectivo primas a jugadores de Osasuna por conseguir diversos objetivos. El resto del dinero no ha sido justificado ni explicado por los investigados Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual y Bandrés. A este respecto, el juez indica que hay indicios de que, con la finalidad de encubrir los citados hechos, estos exdirectivos “decidieron alterar los libros de contabilidad, realizando en las mismas anotaciones falsas o dejando de incluir en ellos anotaciones de operaciones económicas reales”.

Para justificar las extracciones de dinero, el juez determina que en la temporada 2012/2013 se elaboró un recibí falso por valor de 900.000 euros que fue firmado por los agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia a cambio de una prima de 30.000 euros, y que en la 2013/2014 Vizcay procedió falsificó tres facturas de la mercantil portuguesa Flefield por importe de 675.000, 445.000 y 445.000 euros y a ordenar su contabilización. El auditor, Adolfo Suárez, exigió que se le entregara el documento contractual que justificaba dichas facturas, procediendo nuevamente Ángel Vizcay a falsificar un contrato, simulando a tales efectos la firma del presidente de Osasuna Miguel Archanco.

Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna, durante una intervención en el juicio EFE

Aunque el presidente de la Liga, Javier Tebas, aseguró en su declaración que tenían sospechas de los presuntos amaños de partidos, fue una confesión de Ángel Vizcay en la sede de la Liga la que puso todas las piezas encima de la mesa. Una confesión hecha libremente y sin ser coaccionado, han reconocido tanto Tebas como Vizcay, en la que el exgerente reconoció los amaños de partidos, las primas a terceros para que ganaran a equipos rivales de Osasuna y las extracciones de dinero injustificadas para esos fines delictivos. Una declaración "clave" para que Osasuna no esté acusado, ha explicado Javier Tebas.

Además, en el registro de la Policía Nacional en casa de Vizcay el 11 de marzo de 2015, se encontró un documento en el que figuraban anotaciones de cantidades de efectivo relacionadas con partidos de fútbol. También unas notas que hablaban de la existencia de un préstamo de 600.000 del cuñado del exdirectivo Juan Manuel Purroy a Osasuna. Un pago que solo está recogido en esas notas, ya que la contabilidad de Osasuna no había nada a este respecto.

6 - El resto de acusados niegan los amaños

Los exdirectivos del club navarro Archanco, Pascual, Bandrés, Peralta y Maquirrian y los exjugadores Amaya, Figueras y Torres negaron saber de los amaños mencionados de Vizcay y las extracciones de dinero, que achacaron "era cosa de Vizcay" al que acusaron de contar "un relato falso".

Tan solo reconocieron que se acordó una prima de 400.000 euros para el Betis por ganar al Valladolid en la penúltima jornada de la temporada 2012/2013, que los exjugadores verdiblancos acusados negaron, salvo Amaya, que la reconoció aunque aseguró que no se llegó a pagar. Todos ellos aseguran que consideraron que no era ilegal pagar por ganar "porque no altera ni predetermina" un resultado.

7. ¿Son delitos las primas de terceros por ganar?

El Código Penal no es claro. Castiga "aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado". La fiscal, Ana Marcotegui, considera, y así lo ha reflejado en sus preguntas a los acusados, que el pago de una prima es una conducta que busca predeterminar un resultado y que el Valladolid se vio perjudicado con la conducta de Osasuna de ofrecer 400.000 euros a los jugadores béticos, ya descendidos, por ganarles.

En septiembre 2014 una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que las primas a terceros van en contra de las reglas de la UEFA. Sus decisiones sientan jurisprudencia, pero en su opinión pagar a terceros atenta contra la integridad del deporte y su limpieza, además de suponer “un agravio comparativo”, ya que se favorecería a los clubes con mayor potencial económico.

8- El teléfono que evidencia las conversaciones y reuniones con jugadores del Betis

Pese a que los exjugadores del Betis, salvo Amaya, han negado cualquier reunión con exdirectivos de Osasuna, las llamadas a las que ha tenido acceso la Policía les delatan y evidencian varias conversaciones. En concreto son los móviles que empieza por 611, que la policía atribuye al exbético Xavier Torres, aunque fue comprado en un locutorio de Madrid por una persona con documentación falsa, y el que arranca por 654, que el exdirectivo Txuma Peralta reconoció como suyo en su declaración.

El 611 está geolocalizado en el barrio de Sevilla donde vivía el jugador del Betis Vaxi Torres y viajó el 9 de mayo de 2014 -el viernes anterior al Betis-Valladolid- de Sevilla a Madrid, donde llegó al mediodía y contactó con Amaya -que reconoció la reunión en el hotel Los Galgos de Madrid con Vizay y Peralta-, y por la noche volvió a ser geolocalizado en una estación de AVE en Ciudad Real, de regreso a Sevilla.

Además, el día de la supuesta entrega de dinero en Sevilla, la policía tiene registradas por la mañana una llamada desde el 611 a Txuma Peralta y por la tarde, coincidiendo el tiempo con la llegada de Maquirrian a Sevilla con los 400.000 euros -como él mismo a reconocido-, una llamada del 654 de Peralta al 611, geolocalizado entonces en el barrio de Xavi Torres. Veinte minutos después, "la distancia que hay entre la casa de Torres y el hotel donde se encuentran Peralta, Vizcay y Maquirriain", ambos teléfonos se encuentran a 700 metros. Y ahí se produce una llamada. “Entendemos que es para decirles que ya han llegado y que pasan a por ellos”,informó en su declaración el agente que dirigió la investigación.

9 - Una reunión en un bar que coincide en el tiempo con las llamadas

Una reunión el 16 de mayo en el bar Filomena de Sevilla, detectada por unos detectives privados contratados por la Liga de Fútbol Profesional, sirvió a la Policía para situar a los jugadores acusados de corrupción deportiva de haber pactado los partidos con Osasuna. Los detectives captaron en dicho establecimiento al mediodía, después del entrenamiento, y entre las 13.00 y las 14.00 horas, a los jugadores del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres, que se pusieron en contacto por teléfono con Vizcay o Peralta.

10 - Las penas que solicita la Fiscalía

La pena más alta la Fiscalía la socilita para el exgerente Ángel Vizcay, para el que solicita 14 años y cuatro meses de prisión y una multa de 1.976.400 euros. Para el expresidente Miguel Archanco y el exdirectivo Txuma Peralta solicita 12 años y cinco meses de prisión y multa de 1.960.000 euros. Para los exdirectivos Juan Pascual y Sancho Bandrés 11 años y 11 meses de cárcel y 3,2 millones de multa. Para los exjugadores del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres dos años de prisión y 1.950.000 euros, para los agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia 18 meses de cárcel y multa de 4.800 euros y para el exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain dos años de cárcel y 1.950.000 euros de multa.