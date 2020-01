Los exjugadores del Betis niegan haber recibido dinero de Osasuna por ganar o perder partidos

Termina la primera semana del juicio del llamado Caso Osasuna en la que han declarado los 11 imputados por presunto amaño de partidos en Primera División en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 con la declaración de los tres exjugadores del Betis Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xabier Torres, a quienes se les imputa un delito de corrupción deportiva por, presuntamente, haber recibido pagos de Osasuna para ganar al Valladolid en Sevilla y dejarse perder contra el club navarro en Pamplona en las dos últimas jornadas de la temporada 13/14.

Los tres han negado haber recibido dinero de Osasuna, algo que han reconocido tanto el exgerente Ángel Vizcay, quien dio origen al caso con su declaración ante la Liga de Fútbol Profesional en 2015, como el resto de los cinco exmandatarios del club navarro acusados, que si bien negaron haber pagado dinero a equipos por dejarse perder, sí reconocieron haber primado al Betis para ganar al Valladolid, considerando que no era ilegal pagar por ganar "porque no altera ni predetermina" un resultado. Amaya, Figueras y Torres aseguran no haber recibido dinero de otro club que no fuera el suyo -el Betis-, aunque Amaya sí ha reconocido que "se habló de un incentivo por ganar al Valladolid, cosa que no se cumplió". Por otra parte, los tres han declarado que no pudieron jugar ese partido por lesiones o sanción en el caso de Figueras.

El exgerente Ángel Vizcay, que fue el primero en prestar declaración, admitió, entre otros pagos, uno de 650.000 a estos tres exjugadores del Betis por ganar al Valladolid -400.000 euros- y perder contra Osasuna -250.000 euros-. Detalló en su comparecencia que los pagos se acordaron por llamadas telefónicas y en una reunión con los jugadores Amaya y Torres en un hotel de Madrid, previo acuerdo del mismo en una reunión de la Junta Directiva del club rojillo, y que los pagos se hicieron, uno en un garaje privado de uno de los jugadores en Sevilla y el otro en el coche de Antonio Amaya, siendo entregado el dinero por el propio Vizcay en ambos casos.

Amaya ha asegurado que el exgerente de Osasuna Ángel Vizcay "jamás me ha dado un euro a mí" y ha afirmado que "lo he visto una vez en la vida, en el hotel Los Galgos junto a Jesús Peralta -exdirectivo del club- en la que se habló de un incentivo por ganar al Valladolid, cosa que no se cumplió", negando que se llegaran a efectuar las entregas de dinero que relató Vizcay. Además ha explicado que tanto el partido del Betis-Valladolid como el Osasuna-Betis no los pudo jugar a raíz de una lesión.

Él ha sido el único en reconocer un encuentro con los dos exmandatarios osasunistas, los otros dos exjugadores del club verdiblanco han negado haber visto hasta el juicio a Vizcay y Peralta. Jordi Figueras ha negado conocer a Ángel Vizcay o algún otro directivo de Osasuna y, por lo tanto, ha señalado que "jamás" se ha reunido con ellos. Igualmente ha asegurado desconocer si hubo reuniones en un hotel de Madrid con estos exmandatarios. Preguntado por un ingreso de 11.125 euros por parte de su entonces compañero del Betis, Antonio Adán, como regalo de bodas, que tuvo lugar el 7 de junio de 2014, que ha sido considerado "anómalo" en el informe patrimonial sobre sus cuentas realizado por parte de la Agencia Tributaria, ha asegurado que se trató de un error de Adán ya que "no se había dado cuenta y había metido un cero de más". Razón por la que "le hice una transferencia de devolución porque me quería regalar 1.125 euros". Otro segundo ingreso, de 3.670 euros que se produjo el 11 de junio, Figueras lo ha atribuido a dinero en efectivo regalado por los invitados el día de su boda. Una cantidad que, posteriormente, ingresó en la cuenta de la que es titular junto con su pareja e hijo. Figueras, por su parte, ha dicho que no pudo jugar el partido ante el Valladolid por una sanción al haber visto la quinta amarilla en el partido de la jornada anterior, que se castiga con un partido de suspensión.

El tercero y último en declarar ha sido Xabier Torres, que también ha negado conocer a Vizcay, Peralta, Maquírrian o al resto de acusados, a excepción de sus excompañeros del Betis. También ha declarado que "jamás" ha recibido dinero extra de algún club por ganar, empatar o perder un partido, ha negado reunirse ni mantener contactos de ningún tipo con directivos de Osasuna para tratar estas cuestiones, y ha asegurado desconocer si se produjeron estas reuniones. Ha negado, además, haber estado en el hotel Los Galgos de Madrid ni en un garaje de Sevilla, ni haber recibido sobres o un neceser con dinero.

Preguntado por qué Ángel Vizcay y otros acusados le han identificado como la persona que asistió la reunión en la que se pactaron los presuntos pagos, Torres ha contestado que "no tengo ni la menor idea de por qué y es algo que habría que preguntarle a ellos". Ha explicado que en la temporada 2013/14 "tuve una lesión muy importante que fue la rotura completa del tendón de aquiles" que le tuvo de baja entre seis y siete meses, razón por la que en su club le quitaron la ficha federativa "para poder fichar a otro jugador". Así pues, ha subrayado que durante el final de la temporada 2013/14 "no había ninguna posibilidad" de jugar un partido de fútbol "porque no tenía ficha". Preguntado por varios viajes a Madrid en las mismas fechas en las que supuestamente tuvo lugar la reunión para pactar los amaños ha dicho que "iba mucho a una clínica para arreglarme la boca", para visitar a su antiguo médico del Getafe y por una operación de su pareja.

Con las tres declaraciones de los exjugadores del Betis se terminan las sesiones de la primera semana del juicio en la que ha declarado los once acusados. A partir de ahora será el turno de los 101 testigos del caso que pasarán por la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de lunes a jueves hasta el 28 de febrero, día en el que terminará el juicio. La sentencia no se espera para antes del mes de septiembre.