El exgerente de Osasuna Ángel Vizcay reconoce que amañaron varios partidos en Primera División

El exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, no ha dejado títere con cabeza en su declaración en el juicio del Caso Osasuna por los presuntos amaños de partidos en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014. Vizcay ha declarado que toda la Junta Directiva y la plantilla eran conocedores de los pagos a otros equipos para pactar resultados que beneficiasen al club navarro. Por su parte, el expresidente Miguel Archanco se ha desmarcado de todos los pagos para los supuestos amaños. Asegurá que solo firmó reintegros para pagar primas a los jugadores del equipo y no para "pagos ilícitos", aunque ha reconocido por primera vez un pago de 400.000 euros al Betis en el año 2014 para que ganara al Valladolid. "Se aprobó en Junta", ha afirmado.

Vizcay, siempre defendiendo que él tenía un papel pasivo en la economía de Osasuna a pesar de haber sido gerente durante 24 años y de que su firma aparezca en numerosos documentos bancarios que acreditan las extracciones de dinero de las cuentas del club, ha reconocido amaños de partidos en la temporada 2012/2013 pactados con el Valladolid, Betis y Getafe y en la 2013/2014 con Espanyol y Betis. Además ha afirmado que las decisiones de estos supuestos amaños se pactaban en la Junta Directiva del club, reconociendo incluso que se convocaban reuniones específicas para detectar los partidos que se podrían amañar para veneficiar a Osasuna y qué cantidades se podrían pagar. Esta declaración contradice a la del expresidente Miguel Archanco, quien ha reiterado no ser conocedor de otros pagos que no fueran las primas de los jugadores. Ha asegurado que su firma no está en ninguno de los reintegros de las extracciones de dinero del banco que se utilizaron para los presuntos amaños y además, ha dicho que muchas veces se tomaban "decisiones a sus espaldas".

Vizcay, que ha respondido a las preguntas a las preguntas de la fiscal, su abogado y del abogado de la Liga de Fútbol Profesional, ha afirmado que se pagaron en 2013 150.000 euros al Real Valladolid por ganar al Deportivo, y otros 150.000 euros al Betis para ganar al Celta porque "tanto Celta como Deportivo eran rivales clasificatorios próximos y se primó a los que jugaban contra ellos", ha reconocido. Además, ha dicho que también en 2013 "hay otros 400.000 euros que se le dan al Getafe para que no ganara en Pamplona" y "hay otros 400.000 euros por primas a los jugadores establecidas entre la directiva y la plantilla". Las cifras y los destinos del dinero "se hablaron y se decidieron en la Junta Directiva" de Osasuna ha asegurado.

Miguel Archanco en una de sus declaraciones en el juicio EFE

Para realizar estos pagos, ha relatado Vizcay, se necesitó la ayuda de un préstamo en efectivo del cuñado de Jesús María Peralta porque en aquella época no había dinero suficiente en las cuentas del club. En total el exgerente del club navarro ha cifrado el dinero en efectivo del préstamo más varias extracciones de las cuentas del club en 900.000 euros. Para justificar la salida de ese dinero, la fiscal ha planteado que los agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia, acusados también en esta causa, firmaron un recibí por 900.000 euros y, preguntado sobre este planteamiento, Vizcay ha dicho: "Entiendo que sí, pero no participaba yo en esa contabilidad". Además, ha señalado que desconocía si Albert Nolla y Cristina Valencia fueron retribuidos por haber firmado ese recibí. Por su parte el expresidente Miguel Archanco también ha declarado no saber de ese recibí "hasta que el juez instructor me lo enseñó".

Pagos a jugadores del Betis en la temporada 2013/2014

En lo que se refiere a la temporada 2013/2014, según el relato del exgerente, el club decidió pagar 400.000 euros al Betis para que ganara al Valladolid y otros 250.000 euros también al Betis para que se dejara ganar ante Osasuna. Asimismo, pactó pagar otros 250.000 euros por empatar ante el Espanyol. Ángel Vizcay ha señalado que al igual que el año anterior, en una situación en la que Osasuna estaba en riesgo de descenso, "la Junta Directiva discutió también qué procedimientos llevar a cabo y decidió hacer ese". "En esta Junta estaban todos los directivos", ha señalado.

Según el relato de Vizcay, en el caso de los partidos que implicaban al Betis, Peralta y el propio Vizcay mantuvieron una reunión en Madrid con los entonces jugadores del Betis Antonio Amaya y Xabier Torres, ahora acusados en este juicio. Los jugadores, según el exgerente, pidieron un millón de euros y Peralta y Vizcay dijeron que no podían llegar a esa cifra. Para realizar el pago del partido entre el Betis y el Valladolid, Osasuna necesitaba 400.000 euros de los que en ese momento no disponía. "Se comenta que no hay dinero y que hay que pagarlo. Finalmente entre varias personas del club ponemos el dinero. 60.000 euros los pongo yo, 60.000 euros el director de la Fundación -Diego Maquirriain-, 60.000 euros Peralta, y el resto los aporta el patrocinador nuestro, que era Lacturale", ha señalado. El encargado de llevar el dinero a Sevilla fue Diego Maquirriain. "Así lo decidieron el presidente y el vicepresidente, Archanco y Pascual", ha afirmado. Para pagar a los jugadores del Betis otros 250.000 euros por dejarse ganar en Pamplona, Vizcay ha relatado que él mismo entregó el dinero a Antonio Amaya en un vehículo en el que también estaban la mujer y la hija del futbolista.

Una vez más Archanco ha declarado no ser conocedor de estos pagos y ha afirmado que el club "no ha amañado partidos, ni ha pagado cantidades a jugadores de otros clubes" con ese fin y ha asegurado que "la única vez" que ha pagado Osasuna ha sido porque un tercero ganara un partido, en concreto, por que el Betis le ganara al Valladolid en 2014, dado que favorecía los intereses para que Osasuna pudiera permanecer en Primera División.

Sí ha afirmado, por primera vez, que ante la posibilidad de perder la categoría, se exploró en 2014 la posibilidad de pagar una prima a los jugadores del Betis para que ganaran al Valladolid, al considerar que pagar por ganar no era "predeterminar el resultado". Archancho ha reconocido que se autorizó un pago de 400.000 euros para ese partido y ha asegurado que fue el exgerente Vizcay el que hizo "voluntario" las gestiones. "Yo no le ordené nada", ha dicho.