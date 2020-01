Un excontable de Osasuna confirma que las extracciones de dinero no eran sólo decisión del exgerente Vizcay

Tomás López, excontable de Osasuna durante el periodo que se investiga por las extracciones de dinero sin justificar de las cuentas del club y los supuestos amaños de partidos, ha afirmado que en el club rojillo se producían salidas de dinero de efectivo "sin justificar". Asegura que llegó a anotar en 2013 una cantidad próxima a los 900.000 euros sin justificación entre cantidades extraídas de cuentas bancarias o de la propia caja fuerte del club. Precisamente la cifra de 900.000 euros es la que sale reflejada en el recibí falso que firmaron los agentes inmobiliarios también imputados Cristina Valencia y Albert Nolla y que utilizaron los exdirectivos para justificar las salidas de dinero en las cuenta anuales del equipo.

Tomás López ha señalado durante su declaración como testigo en el juicio del Caso Osasuna, en el que en la fase de instrucción declaró como investigado, que él "pedía justificación por las salidas de dinero y nadie me decía nada. "Me pedían dinero en efectivo y no me decían para qué era, yo lo fui anotando como entradas de dinero en otra caja contable para saber el dinero que iban pidiendo los directivos y que estaba pendiente de justificación", ha añadido.

Dichas salidas de dinero injustificadas solo fueron reconocidas por el exgerente que dio inicio al caso Ángel Vizcay. El resto de exmandatarios, incluido el expresidente Miguel Archanco, negaron la extracciones en efectivo para "pagos indebidos" y aseguraron que sólo se usaban para pago de primas a jugadores de Osasuna. También reconocieron una prima una prima de 400.000 euros al Betis para que ganara al Valladolid en la temporada 2012/2013, pero ahora Tomás López asegura que las extracciones de dinero injustificadas ascendieron hasta los 900.000 euros en 2013. López, además, ha precisado que "normalmente" era el entonces gerente Ángel Vizcay el que le pedía el dinero en efectivo, aunque él entendía que la orden procedía de una decisión de la junta directiva.

Tomás López ha explicado se veía "en una situación de que había entregado unas cantidades de dinero y el dinero no estaba justificado", por lo que pedía explicaciones sin respuesta. La única respuesta que recibió, ha relatado, fue cuando el entonces directivo Jesús Peralta entregó a Vizcay un documento que era el justificante de esos 900.000 euros. Ese justificante se trataba del recibí firmado por dos agentes inmobiliarios acusados que en sus declaraciones han negado haber recibido esa cantidad económica aunque sí reconocen haberlo firmado "porque se trataba de una oportunidad laboral".

En enero de 2014 López cogió una baja laboral de la que volvió a su puesto de trabajo en el me de junio de ese mismo año, coincidiendo con la dimisión de la junta directiva de Miguel Archanco y la entrada de la comisión gestora. Al hacer balance de las cuentas durante el periodo que estuvo ausente por la baja detectó que había nuevamente una cantidad aproximada de 1,5 millones de euros sin justificar. "La junta gestora se reúne con el señor Vizcay, el señor Ardanaz y los auditores. Yo en esa reunión no estoy. Después, me entrega el señor Vizcay unas facturas", ha dicho.

Eran unas facturas por trabajos de scouting -visionado de jugadores de otros clubes para posibles fichajes- supuestamente realizados por la empresa Flefield, ubicada en Madeira, y que Vizcay reconoció que eran falsas. "Era extraño aquello. Después de la reunión con la gestora le debieron dar la orden al señor Vizcay de que había que subsanar esa situación y aparecieron esas facturas", ha indicado. Posteriormente elaboró un documento en el que "exigía al gerente del club que me diera la orden por escrito de que yo tenía que contabilizar las facturas y las salidas de caja por esas facturas". "Una vez firmada la orden, se las entregué al señor Ardanaz y se las llevó al auditor", ha indicado.

Por otro lado, el excontable ha señalado que su idea es que las decisiones económicas del club las tomaba la junta directiva y el gerente Ángel Vizcay "era la persona a la que le tocaría ejecutarlas".

También coincide en la idea de que las decisiones económicas se tomaban en junta directiva el exdirector general José Gómez. En su declaración como testigo ha afirmado que durante su etapa en el club, con las Presidencias de Pachi Izco y Miguel Archanco, "las decisiones económicas las tomaba la Junta Directiva con el presidente a la cabeza" y que, hasta donde él sabe, el gerente, Ángel Vizcay, "no tomaba decisiones por sí mismo". Según ha explicado, en las oficinas del club había una caja fuerte en la que se ingresaba el dinero procedente de las taquillas y de la tienda. Hasta 2006 él tuvo la llave y partir 2006 la tuvo el contable Tomás López. "Que yo sepa jamás faltó ni medio céntimo. Era una caja que tenía un soporte contable. Se registraba qué dinero entraba y cuál era su fuente, y si salía, se registraba qué personaba lo había retirado con el correspondiente recibí", ha afirmado.

"Se repartían el dinero para vacaciones"

Además de los exempleados de Osasuna que han declarado como testigos en el juicio, en las últimas horas también se ha referido al caso de los supuestos amaños el presidente del Getafe, Ángel Torres. Lo ha hecho en una entrevista en Onda Cero en la que se le ha preguntado por la declaración del exgerente Ángel Vizcay en la que, entre otros pagos, reconoció uno al Getafe en la temporada 2013 de 400.000 euros para que el equipo madrileño se dejase perder en Pamplona contra Osasuna. Torres ha declarado que "no pone la mano en el fuego por nadie", pero que Vizcay no ha dicho a quién le ha dado ese dinero. "Se ha metido en un charco sin sentido, dice que cogió 4000.000 euros para dárselos al Getafe para dejarse perder y no dice a quién se lo da. Tendrá un nombre de esa persona, que lo diga", ha señalado.

El presidente del Getafe, además, ha asegurado que "se cogía dinero, se repartía y como no había inspecciones a otros años, ponían primas a terceros y no eran primas a terceros, se lo quedaban ellos. Se cogían dos o tres millones todos los años y se lo repartían ellos para las vacaciones. Me lo han contado y esa es la verdad".