La abogada Begoña Alfaro presenta su candidatura a las primarias de Podemos Navarra con la intención de "recuperar la calle y la esencia del partido"

La abogada Begoña Alfaro ha presentado este lunes su candidatura para aspirar a ser elegida coordinadora autonómica de Podemos Navarra en la próxima Asamblea Ciudadana del partido, una candidatura con la que busca "reiniciar" la formación y "recuperar su esencia", informa Europa Press.

"Tenemos que huir de la melancolía, no estamos ya en 2015 y el objetivo ahora es otro y está claro. El objetivo es olvidarnos del pasado y mirar al futuro, libres de ambiciones personales con la sola intención de recuperar la calle, de recuperar la ilusión", ha destacado.

Alfaro ha presentado este lunes su proyecto para Podemos Navarra en una rueda de prensa en la que ha remarcado que la formación morada viene "de una época de conflictos", pero que su objetivo es "olvidar, aprender y mirar al futuro con ilusión y las ideas claras".

"Lo que tiene que hacer Podemos es recuperar la esencia que en su día llevó a su nacimiento. No podemos perder el contacto con la calle y perder el contacto en los territorios. Un partido que mire al futuro, que apueste por la participación en las instituciones y en los gobiernos, pero sin olvidar que tenemos que ser la correa de transmisión, la voz de los movimientos sociales y los territorios", ha apuntado la candidata.

En este sentido, ha considerado necesario "llevar a la política la sensibilidad y la contundencia que se palpa en la calle". Y ha destacado que "si hay un partido donde podemos conseguir ese objetivo" ese es la formación morada.

A su juicio, "la entrada en las instituciones no debe significar nunca olvidar la esencia, olvidar la calle" y ha defendido que "el partido no debe olvidarse de esas personas que debatían en la calle, que participaron en las primeras asambleas, menos en este contexto" de crisis.

"Ahora más que nunca es necesario un partido fuerte, que no se pierda en peleas absurdas, que mire al futuro, que no se pierda en la burocracia y que no esté marcado siempre por la agenda de las instituciones", ha planteado Alfaro, quien ha apostado por un Podemos "ilusionado, que pelee y que no se acomode".

Asimismo, Begoña Alfaro ha remarcado que su candidatura será "leal" al "proyecto conjunto de Gobierno que existe en Navarra, pero sin dejar de ser la guía que entendemos debe ser Podemos, la guía que permita que la balanza del Gobierno se incline a la izquierda". "No debemos olvidar que ese es nuestro papel y para eso necesitamos un partido fuerte, que se construya y que parta y trabaje desde la calle y también de los municipios".

En este punto, la candidata ha considerado que "los territorios no han estado lo cuidados que debían haber estado y los tenemos que recuperar". Así, ha apostado por "ganar implantación territorial", ya que, según ha expuesto, "desde lo local se consigue lo local". Ha apostado, además, por "escuchar a los movimientos sociales para aprender, no fagocitarles" y ha considerado que "tenemos que ser su voz en las instituciones".

Un equipo "renovado"

Por otro lado, Begoña Alfaro ha avanzado que en unos días presentará el equipo que le acompaña en la candidatura a liderar la formación morada, "un equipo renovado, personas que vienen de la calle dispuestas a comerse el mundo", pero también "militantes del partido con trayectoria".

"Nuestra idea es aglutinar, olvidar tiempos pasados y mirar al futuro. Venimos libres de ambiciones personales para poner en primer lugar a las personas. Es un proyecto que aglutina todo tipo de sensibilidades", ha asegurado.

Finalmente, ha comentado que la relación que mantiene con el actual secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, es "buena" y que le ha trasladado su intención de presentar su candidatura. Según ha dicho, la respuesta de Santos "ha sido positiva como a todas las candidaturas que puedan presentarse porque entiendo que su papel debe ser ese, garantizar la neutralidad en la celebración de unas primarias".