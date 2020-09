Eduardo Santos no se presentará a las primarias de Podemos Navarra, que se celebrarán en otoño

Podemos Navarra celebrará a lo largo de este otoño una asamblea ciudadana para cambiar la dirección del partido con el objetivo de afrontar un "nuevo ciclo político" en el que fortalecer la "voz propia" de la formación y su "conexión con la sociedad". Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario general de la formación morada, Eduardo Santos, quien ha anunciado que no optará a la reelección en este proceso de primarias para "permitir que personas que tienen ganas y fuerza dentro de la organización puedan echar hacia adelante este nuevo ciclo político". Unas primarias que, todavía sin fecha concreta, tendrían lugar a finales de octubre o comienzos de noviembre, ha señalado Santos, quien ha considerado "lógico" que la asamblea ciudadana del partido en la Comunidad foral se sume al proceso ya anunciado por el partido morado en Canarias.

El actual dirigente de Podemos Navarra ha explicado que "entiendo que ese ciclo político también se agota en las personas" y, además, forma parte del "compromiso ético en el cual no debemos eternizarnos en el cargo más allá de lo que pueda ser necesario o exigible para el funcionamiento de la organización". De esta manera, Santos adelanta el fin de su mandato, que tendría lugar el próximo mes de mayo, ya que entiende que "era bueno porque daría mucha más tranquilidad al Consejo de Coordinación entrante para que pueda tener un tiempo mas adecuado para afrontar los retos".

Eduardo Santos ha afirmado que "Podemos es garantía del cambio en Navarra". Ha apuntado que la formación surgió en un escenario de "insurgencia e impugnación en un contexto de crisis social y económica muy potente" con un planteamiento, en España y Navarra, que buscaba la "implantación institucional para llevar esa frescura, esas nuevas formas de ver la política y esas formas de ver desde la sociedad lo que se hacia desde la política para la ciudadanía".

"Esa implantación nos ha llevado en Navarra y España a ser una fuerza de gobierno que garantiza que haya gobiernos progresistas", así como "una serie de medidas para la mayoría social" y "un marco de convivencia no está basado en el identitarismo, ni partidista ni personal en términos generales". En este sentido, Santos ha afirmado que "nos sentimos cómodos dentro de un gobierno de coalición donde se nos respeta y se aporta nuestra visión en términos de conseguir logros sociales".

"Hemos llegado hasta aquí y en este momento entendemos que hay una necesidad de dar un nuevo impulso político", ha indicado Santos, que ha opinado que "dentro de Podemos hay que ir a una superación de lo que podríamos llamar insurgencia telemática para ir a una convivencia dentro del partido, en la implantación territorial dentro de Navarra, que fortalezca desde un punto de vista de nuestras aspiraciones la conexión con la sociedad y tener un voz propia fuera de las instituciones en las que ya estamos".

Eduardo Santos ha esperado que la próxima asamblea ciudadana de Podemos Navarra suponga un "debate profundo de ideas" en el que "haya unidad dentro del partido porque son muchísimas las cosas que unen esta organización que ha conseguido logros evidentes".

Un mandato con "claroscuros"

Preguntado sobre la valoración que hace sobre su Secretaría General en Podemos Navarra, Santos ha reconocido que "nos ha tocado un momento muy difícil, de coger una Secretaría General con la necesidad de implantar un modelo, de fortalecer el partido, de hacer frente a cuestiones que quizá no comprendimos bien dentro de lo institucional, y de llevar adelante un proyecto que pudiera llegar incluso al Gobierno".

Eduardo Santos ha opinado que ha habido "claroscuros" en estos años al frente del partido morado y ha señalado que "la autocrítica vendría por algo que me hubiera gustado, que es profundizar en la organización del partido y en su implantación territorial". "No lo hemos podido hacer por razones que no se le escapan a nadie; hemos tenido que atender a muchísimos frentes, pero creo que ahora se abre este ciclo en el que creo que eso va a ser posible y deseable", ha añadido.

Santos ha destacado que está "lealmente comprometido con este proyecto desde que me incorporé en el año 2014" y ha señalado que como consejero de Podemos dentro del Gobierno de Navarra "me deberé a la organización y a lo que decida el Consejo de Coordinación entrante de mi partido y a la estrategia política que legítimamente decidan los órganos". A este respecto, ha remarcado que hay "una apuesta compartida unánime por la estrategia que hemos seguido y así se ha reflejado en una votación donde el 89% de la militancia refrendó que estratégicamente tendríamos que estar en el Gobierno".