El Gobierno de Navarra y Podemos logran un acuerdo para los Presupuestos de 2023

El Gobierno de Navarra y Podemos han llegado a un acuerdo en torno a los Presupuestos del año 2023 que incluye que las rentas inferiores a los 14.500 euros brutos anuales no tengan que realizar la declaración de la renta y que ha frenado que el Gobierno potencie planes de pensiones privados con mayores deducciones frente al sistema público de pensiones. Así lo ha anunciado la coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, que ha realizado este martes una valoración “moderadamente optimista” del acuerdo alcanzado en el seno del Ejecutivo foral.

En un comunicado, recogido por Europa Press, Alfaro ha precisado que “la última palabra la tomará el Consejo Ciudadano de Navarra, donde propondré que se vote de forma afirmativa, tanto por los acuerdos alcanzados en estas últimas horas de negociación, como de responsabilidad social ante unos Presupuestos para un año que se prevé muy complicado y en donde están en juego una importante cantidad de millones de euros en ayudas europeas”.

Según ha dicho, “tenemos que reconocer que nos hemos dejado pelos en la gatera y que no podemos decir que éstos vayan a ser los Presupuestos que nosotras hubiéramos firmado”. “Mayores deducciones por hijo o hija en las zonas rurales, ayudas a las rebajas al transporte público como algo estructural y no coyuntural o las mayores ayudas al alquiler social van a ser propuestas que Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa llevará en el programa electoral de 2023, como ya anunciamos en su momento”, ha dicho.

Alfaro ha anunciado que se ha cerrado un acuerdo para que las rentas inferiores a los 14.500 euros brutos anuales no tengan que realizar la declaración de la renta, “frente al umbral de los 12.600 actuales, con el añadido de que también se va a modificar la tabla de retenciones y la deducción por trabajo para que a las familias por debajo de este umbral no se les retenga ninguna cantidad previa a la declaración y, por tanto, no tengan después que valorar si hacen declaración para poder acogerse a deducciones”. “Este hecho- ha apuntado la líder de la formación morada- supone un muro de seguridad para los más vulnerables en este momento y supone, además, que aquellos trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tengan que pagar impuestos por las rentas de su trabajo”.

Por otro lado, Begoña Alfaro ha recalcado que “se ha conseguido frenar la intención del Ejecutivo de potenciar los planes de pensiones privados con mayores deducciones frente al sistema público de pensiones y el cambio que se proponía en materia de vivienda de cambiar las deducciones fiscales a ayudas directas, lo que suponía un cambio peligroso ya que están ayudas estarían sujetas a la disponibilidad presupuestaria cada año y dejarían de ser un derecho”.