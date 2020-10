María Chivite, presidenta de Navarra: "De producirse una tercera ola, no tendrá nada que ver con esta ni con la anterior"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha señalado en una conversación con el director de elDiario.es Ignacio Escolar, que de producirse una tercera ola, esta "no tendría nada que ver ni con esta ni con la anterior". Chivite, quien ha apuntado que "la tasa de letalidad ha bajado muchísimo" en esta segunda ola con respecto a la primera, considera que de producirse una tercera, sería muy distinta porque "ya vamos teniendo otros test que nos dan el resultado en pocos minutos" y porque "han mejorado mucho los tratamientos hospitalarios".

María Chivite considera que ha sido clave la capacidad de detección de los casos para que esta segunda ola fuera distinta a la primera. "Nuestro primer caso diagnosticado entró directamente a la UCI y ahora para cuando una persona entra en la UCI, por el camino has detectado otros 100 positivos. ¿Eso quiere decir que antes todos los casos eran graves? No, lo que pasaba era que no detectábamos a los otros 100", ha apuntado. Con todo, María Chivite apunta a la posibilidad de que más que una tercera ola, el futuro pase porque "el virus se quede entre nosotros como una especie de gripe para la que tendremos tratamientos preventivos y paliativos".

La presidenta de Navarra ha reflexionado sobre otros temas derivados de la pandemia, como por ejemplo la actitud de los jóvenes hacia la COVID-19, a quienes en muchos casos se les ha responsabilizado de generar brotes. Chivite hace autocrítica y reconoce que "hemos fallado en que no hemos dado alternativas a los jóvenes". "Les hemos cerrado todo su ocio, que en nuestra cultura tiene que ver mucho con los bares y no les hemos dado otras alternativas", apunta. Señala que esto servirá para hacer "una reflexión" sobre la necesidad de fomentar otras vías de ocio para la gente joven.

Coincidiendo con la reflexión de el director general de Salud de Navarra, Carlos Artundo, que en respuesta a un cuestionario enviado por elDiario.es señaló que un factor importante que explicaba la situación actual de la COVID-19 era que la desescalada se había hecho "demasiado rápida y poco trabajada", la presidenta ha apuntado que "quizá debería haber durado algo más el estado de alarma", añadiendo que hubo comunidades que pasaron directamente de fase 2 al levantamiento total de las restricciones. Además, ha asegurado que quizá en Navarra habrían hecho más falta "más días de cero casos positivos" como se dio en otras regiones. "En Asturias antes de que se levantara el estado de alarma registraron varios días seguidos cero casos positivos, en Navarra solo tuvimos un día o dos con cero casos. Hubiera sido necesario esperar más".

"Puede que en Primaria no sea necesario confinar a toda la clase por un positivo"

La presidenta de Navarra también ha apuntado la posibilidad, "con toda la cautela del mundo", de que en Educación Primaria no sea necesario confinar a toda una clase cuando se detecta un positivo. Según marca el protocolo elaborado por el Departamento de Educación, cuando se diagnostica un positivo en un aula de Primaria, todos los niños y niñas de la clase tienen que guardar un periodo de cuarentena de 10 días en sus casas hasta que se les hace una PCR que sea negativa, lo que ha generado "problemas de conciliación" en los padres y madres, ha señalado. Por ello, María Chivite, ha abierto la puerta a que se modifique el protocolo para que no sea necesario una cuarentena de todo el aula. "Los datos sanitarios nos dicen que en un 90% de los casos no ha habido contagio dentro del aula y cuando analicemos todos los datos juntos, quizá cambiemos el protocolo", ha señalado.

Por otro lado, Chivite también ha adelantado que la intención del Gobierno foral es prorrogar una semana más las medidas restrictivas que afectan a los aforos en las reuniones, que se limitan a las seis personas y a la hostelería, donde se prohíbe el consumo en barra a partir de las 12 del mediodía.