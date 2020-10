El director general de Salud de Navarra: "Un factor importante que explica la situación actual es que hicimos la desescalada demasiado rápida"

Navarra ha vuelto a ser una semana más la segunda provincia de España, solo por detrás de Madrid, en casos acumulados en los últimos 14 días. Si bien desde el Gobierno foral no han parado de insistir en que la incidencia acumulada no es el único indicador a tener en cuenta a la hora de analizar la situación epidemiológica de un territorio, lo cierto es que, tal y como reconoció la presidenta María Chivite, "lo datos no son buenos".

En respuesta a un cuestionario por escrito enviado por elDiario.es al Departamento de Salud de Navarra, el director general de Salud incide en esa idea, y añade son varios los factores que explican por qué Navarra está siendo una de las comunidades más afectadas por la COVID-19 en esta segunda ola. Factores que van desde "una desescalada demasiado rápida" hasta que "Navarra es la comunidad que más PCR realiza".





El director general de Salud señala precisamente como principal factor de la alta incidencia en Navarra el número de pruebas diagnóstico que se realizan. "Si haces el doble de PCR que la media nacional, es obvio que vas a detectar más casos", apunta. Pero más allá de eso, aporta dos factores que se remontan al principio del verano, en pleno periodo de desescalada y con varias fiestas patronales en el calendario. Artundo señala que fiestas como los Sanfermines y posteriormente las de Tudela, Tafalla y otras localidades, han tenido una incidencia muy notable en los contagios de los días siguientes al periodo de incubación (14 días). "El denominado brote de Mendillorri, que afectó no solo a ese barrio sino a un montón de toda Pamplona ha sido uno de los más bestias en toda España, tuvo más de 500 contagios", asegura. Pese a que todas las fiestas patronales del verano fueron suspendidas con antelación y desde las instituciones se ha llevado campañas de concienciación para que la gente no se reuniera y celebrara las 'no fiestas', Artundo apunta que el impacto "bestial en los contagios".

Como segundo factor, el director general de Salud apunta a la desescalada, llevada a cabo primero por el Ministerio de Sanidad en coordinación con las autonomías,, y después en la llamada 'nueva normalidad' por los propios gobiernos autonómicos. Artundo hace autocrítica y confiesa que se hizo de forma "demasiado rápida y poco trabajada". "Mirándolo con perspectiva podemos reconocer que ni en Navarra ni en el Estado hicimos la desescalada que era necesario hacer. Es verdad que había muchas ganas en la sociedad de salir del confinamiento, que había también una necesidad económica, pero se debió hacer de manera más pausada y preparándonos mejor para lo que venía".

También reconoce errores en la confección del equipo de rastreo al comienzo de la desescalada. "Hoy tenemos un equipo bien dimensionado con una plantilla completa, pero probablemente, en algún momento no hemos estado en condiciones en cuanto al nivel de rastreadores para llevar el seguimiento de todos los contactos".

Carlos Artundo apunta por último otros condicionantes que han podido afectar a la situación de la Comunidad foral que son, por un lado "la especial susceptibilidad que tiene Navarra a los virus respiratorios". Según Artundo esto es algo que también se ve reflejado en las cifras de incidencia de la gripe. "Si nos fijamos en cómo afecta la gripe, Navarra siempre es una de las regiones con mayor incidencia en España e incluso en Europa". Por otro lado, se encuentra que Navarra es una de las comunidades con mayo esperanza de vida del país, y por tanto con población de mayor edad. "Este virus ha demostrado que afecta especialmente a las personas mayores, que tienen mayor riesgo de enfermar, de hacerlo gravemente y por último de morir".