Los sindicatos de Educación convocan una nueva huelga el 3 de abril en Navarra para reclamar mejoras laborales

Las organizaciones sindicales LAB, Steilas, CCOO, ELA y UGT han convocado una jornada de huelga entre el profesorado de la Educación Pública de Navarra el próximo 3 de abril para reclamar mejoras laborales y una negociación “real” en las Mesas Sectoriales y en la Mesa General. Así lo han manifestado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación Oihana Goiogana, del sindicato ELA, Diana Bruño, de Steilas, Pilar García, de CCOO, Isabel Fernández, de UGT, y Oihane Jordana, de LAB.

Según han manifestado, esta convocatoria se debe a la “falta total de reacción por parte del Gobierno de Navarra, y en concreto del Departamento de Educación, a las reivindicaciones planteadas” en la huelga del día 15 de febrero. Las principales peticiones del colectivo son “bajada de ratios en todas las etapas educativas, subida salarial con respecto al IPC y recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, que supone un 20%, adecuación de los distintos niveles de funcionarios a las titulaciones según el Plan Bolonia, carrera profesional para todos, reducción de la temporalidad real por debajo del 8% y disminución de la sobrecarga laboral para poder dedicar más tiempo a las necesidades educativas reales del alumnado”.

Tras considerar que la consecución de estas reivindicaciones “mejorará las condiciones laborales de los docentes” y “repercutirá directamente en una mejora sustancial del servicio público que ofrecen”, han animado “a todos los centros educativos a que promuevan adhesiones tanto en los Claustros como en los Consejos Escolares, para que el Departamento de Educación conozca de primera mano y sea consciente del malestar existente en las escuelas e institutos”.

“Emplazamos al Gobierno de Navarra a una negociación real en las Mesas legítimamente establecidas para dar respuesta a todas las reivindicaciones planteadas. Tendemos la mano a que se sumen a estas movilizaciones al resto de organizaciones sindicales y otros agentes de la comunidad educativa”, han subrayado.

En respuesta a los periodistas, García ha señalado que “el día 15 la huelga fue bastante contundente, el seguimiento fue mayoritariamente por parte del sector educativo, más que del sanitario y núcleo, y sin embargo no hemos obtenido ninguna respuesta, no se nos llama”. “Llevamos una legislatura con ausencia total de negociación y siempre se nos dice lo mismo, que no hay más dinero y que no se pueden aumentar las partidas presupuestarias. Tendemos la mano al resto de organizaciones que forman parte de la Mesa Sectorial docente, para que, sumando fuerzas, el Gobierno de Navarra se dé por enterado de que el sector educativo está pidiendo a gritos una negociación y se cumpla todo esto que venimos manifestando”, ha indicado.

En esta línea, ha indicado que esperan que la huelga tenga un “seguimiento por lo menos igual o mayor que la anterior”. “En este caso, es una huelga que solo convocamos para el sector educativo. Precisamente, para dar mayor visibilidad a este sector nos hemos desligado de la huelga del sector sanitario”, ha apuntado.

Aunque ha señalado que “como hay un alumnado cada vez tan diverso” es “necesario reducir las ratios y aumentar los recursos humanos”, ha afirmado desconocer en cuánto habría que incrementar dichos recursos. “No podemos dar una cifra exacta de en cuánto habría que aumentar el número de profesorado, pero lo que sí es cierto es que habría que realizar una realizar una redistribución y una recolocación”, ha remarcado, tras señalar que entre las protestas de los más de 10.000 docentes del sector destacan “la carga de trabajo, la excesiva burocracia o que tienen que hacer labores sanitarias o administrativas”.