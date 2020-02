Ortega Smith intenta, sin éxito, agitar a la ciudadanía navarra en contra de la transferencia de Tráfico

Una plaza de las Merindades de Pamplona custodiada por varios furgones de la Policía Nacional y un amplio cordón policial daban paso a la concentración convocada por la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil), que no tiene representación en el consejo del instituto armado, en contra de la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra. La protesta ha reunido a varios centenares de personas –500 según la Delegación del Gobierno–. También se han adherido otras dos asociaciones policiales, Jupol y Jusapol y además ,también ha sido apoyada por representantes de Vox, PP, Ciudadanos y UPN. La mayoría de los asistentes, tal y como han informado fuentes de Jupol, han venido desde Barcelona, Sevilla, Asturias, Cantabria, Euskadi, Madrid y Valladolid ataviados con banderas de España, camisetas de las asociaciones y de la Guardia Civil y carteles con mensajes hacia Pedro Sánchez y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que acusan de "ceder ante los nacionalistas".

Entre los asistentes se han podido ver a representantes del PP, Ciudadanos, UPN y Vox. Por parte del partido de ultraderecha se encontraba el secretario general, Javier Ortega Smith, que ha acusado al "ilegítimo presidente Sánchez" de "ceder a los proetarras y separatistas" por acordar la transferencia de Tráfico a la Policía Foral de Navarra. Vox, que no tiene representación ni en el Parlamento de Navarra ni en ningún ayuntamiento de la Comunidad Foral, acudía a esta concentración "para apoyar a la Guardia Civil" y haciendo un llamamiento a la ciudadanía navarra, que no ha tenido mucha acogida, según las cifras de asistencia ofrecidas por la Delegación del Gobierno.

En la misma concentración también han estado, por parte del PP, la vicesecretaria de Organización y presidenta del PPN, Ana Beltrán, el parlamentario Javier García, la senadora Amelia Salanueva o la concejala de Pamplona Carmen Alba. De Ciudadanos estaba el miembro de la Gestora Miguel Gutiérrez, el portavoz de la formación en Navarra, Carlos Pérez Nievas, o la senadora Ruth Goñi. De UPN ha asistido el diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero. Todos ellos, en la misma línea que Ortega Smith han criticado la transferencia calificándola de "cesión a los nacionalistas por parte de Sánchez".

Por su parte, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha manifestado que "no estamos de acuerdo con el repliegue que quiere hacer el Gobierno" que, ha remarcado, "no solo afecta a ellos –a los agentes de la Guardia Civil de tráfico– sino a toda su familia". En su opinión, la transferencia de la competencia de tráfico es "una medida altamente injusta y que no se hace con un argumento policial ni de organización, simplemente creemos que es un argumento político".

Preguntado sobre la posibilidad de que agentes de la Guardia Civil de tráfico puedan transferirse a la Policía Foral, Vilariño ha afirmado que "es algo que no está contemplado, es algo que han dicho pero a día de hoy encima de la mesa no hay ninguna propuesta seria". Aun así, ha recalcado que "no vamos a pedir en ningún caso que haya una pasarela" y ha considerado que la Guardia Civil y la Policía Nacional "tiene que estar desplegada en todo el territorio nacional".

UPN acordó la transferencia de Tráfico con Aznar

Carlos García Adanero, diputado de UPN en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que su partido siempre ha defendido que la Guardia Civil opere en materia de Tráfico en Navarra orillando que en el año 2000 el por aquel entonces presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, de UPN, acordó con José María Aznar transferir las competencias a la Policía Foral de la misma manera que lo han acordado ahora PSOE y PNV. Más recientemente, en noviembre de 2018, UPN unió sus votos a los de EH Bildu y Geroa Bai –la marca navarra del PNV– para aprobar la ley navarra de Policía en un pleno celebrado el 15 de noviembre en el Parlamento foral. El motivo "fundamental" es que lograron incorporar una enmienda para que los actuales agentes de la Guardia Civil pudieran seguir desarrollando sus funciones cuando la Policía Foral asumiese la competencia de Tráfico merced a una 'pasarela' legal que les permitiría pasar de ser funcionarios estatales a funcionarios autonómicos, como explicó Sergio Sayas. Esa enmienda –inicialmente no aprobada en comisión por EH Bildu y Geroa Bai– sí pudo prosperar gracias a los votos de dos formaciones que luego no secundaron el texto completo y se quedaron en la abstención, PSN y PP (ahora también en Navarra Suma).

UPN dio por hecho entonces que se iba a producir la transferencia de Tráfico y por ello introdujo una enmienda en la ley de policías para que los agentes del instituto armado pudieran pasar, a través de una pasarela, a la Policía Foral. Pasarela que ahora rechazan ya que, aseguran, quieren que "la Guardia Civil siga controlando el tráfico en Navarra".