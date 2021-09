NA+ critica la "manipulación de la realidad" de Navarra en libros de texto de modelo D de centros públicos y concertados

Iriarte defiende que "no se deben utilizar los centros educativos para presentar un proyecto político nacionalista e independentista"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha criticado la "manipulación de la realidad histórica e institucional" de la Comunidad foral en algunos libros de texto utilizados en centros públicos y concertados de modelo D y ha exigido al Departamento de Educación que "vele para que los centros de enseñanza no sirvan para propagar el proyecto político del nacionalismo vasco".

Así lo ha señalado el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes y en la que ha recordado que "es un tema que hemos criticado ya en el pasado, pero que por desgracia tenemos que insistir ahora al constatar que continúa produciéndose".

Según ha indicado, en estos libros de texto, dirigidos a niños y niñas de Primaria, Secundaria y Bachiller "se presenta a Navarra como parte de un país a nivel de China o Italia llamado Euskal Herria junto a la Comunidad Autónoma Vasca y el país vasco-francés".

"Naturalmente, cada cual es muy libre de postular la existencia y la creación de ese país, pero entendemos que no se deben utilizar los centros educativos navarros para presentar a menores de edad como un hecho, como una realidad dada, lo que no es sino un proyecto político nacionalista e independentista que no cuenta con la aquiescencia de la mayor parte de la sociedad navarra", ha subrayado Iriarte.

A su juicio, "los colegios que sufragamos todos no tienen por qué servir para hacer proselitismo de una ideología, sea cual sea". Y ha recordado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que dictaminó en relación a libros similares que "por medio de ese término de Euskal Herria estaba distorsionando la realidad natural, histórica, jurídica, social, geográfica y política".

En este punto, Iriarte ha mostrado a los medios de comunicación una serie de imágenes tomadas de libros de texto actualmente empleados en centros de Primaria y Secundaria de la Comunidad foral en los que aparecen mapas de Euskal Herria, con Navarra incluida, "como si fuera un estado independiente más".

Además de esta "anexión por la vía de los libros", el representante de Navarra Suma ha advertido de la presencia de "flagrantes inconsistencias históricas en algunos de esos libros textos". Según ha manifestado, un ejemplo de ello es "un mapa del Reino de Navarra hacia 1280, en tiempos de Juana I de Champagne, en cuyas fronteras se incluye a las provincias vascas, que habían sido conquistadas por Castilla a finales del siglo XII". "La realidad era muy distinta, como se ve en el Atlas de Navarra y la Historia Ilustrada de Navarra", ha remarcado.

Para el representante de Navarra Suma, "los libros de texto no debe incluir este tipo de inconsistencias históricas" y, en esta línea, también se ha mostrado contrario a que se recomiende a los menores el cómic sobre la conquista de Navarra del portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron.

Un libro que, según ha expuesto Iriarte, "tiene muy poco de histórico y que presenta es una versión muy maniqueada en la que los malísimos españoles agraden a los vascos y los navarros". "Se da una visión absolutamente ideologizada de una realidad histórica, compleja, pero que no se asemeja a lo que el cómic plantea", ha apuntado.

En opinión del representante de Navarra Suma, "las familias que, haciendo uso de su derecho y de su libertad, escogen la enseñanza en euskera para sus hijos e hijas en centros públicos y concertados no tienen que resignarse a que en el paquete del euskara tenga que ir necesariamente esta formación del espíritu nacionalista vasco".

"Se debe garantizar a los menores que estudian en euskera y a sus familias una información veraz y no sesgada políticamente. Una información que respete y refleje la realidad institucional de la que los navarros y navarras nos hemos dotado", ha reivindicado el representante de la coalición de UPN, PPN y Cs.

En este sentido, ha puesto en valor "la existencia de otros libros usados en centros del modelo D en Navarra que respetan plenamente la realidad institucional de la Comunidad foral". Y ha señalado que, por tanto, "no es obligatorio que para enseñar euskera haya que estar incluyendo estas cosas, hay textos que no lo hacen y lo hacen bien".

REVISIÓN DE LOS LIBROS

Por otro lado, el parlamentario de NA+ ha recordado unas declaraciones en el año 2016 del ahora consejero de Educación, Carlos Gimeno, considerando un hecho "grave" que la administración foral "no realice una revisión previa de los libros de texto" y también se ha referido a una moción, presentada por la coalición, en el año 2019 instando a "analizar de forma exhaustiva los libros de texto para anular una orden foral del año 2016".

A juicio de Iriarte, "no parece que se haya hecho demasiado para llevar a cabo lo que Gimeno y el Parlamento pedían" y se ha preguntado "por qué se está permitiendo el uso de estos materiales que no respetan la realidad institucional de nuestro país".

A la vista de esta situación, ha pedido que el departamento de Educación "vele para que los centros de enseñanza no sean utilizados para propagar presentando como un hecho el proyecto política del nacionalismo vasco" y ha advertido de que, dependiendo de la respuesta del consejero, NA+ "no se quedará con los brazos cruzados".

"Evaluaremos qué medidas podemos tomar por lo menos para retratar al PSN y ver cuál es su posición de forma clara sobre esta cuestión. Corresponde al departamento revisar los textos y hacer un cómputo de qué magnitud tiene esta cuestión", ha declarado.