NA+ ofrece al Gobierno abstenerse en los Presupuestos si no cuenta con EH Bildu y PSN dice que "no es momento de vetos"

EH Bildu afirma que acudirá a la reunión con el Ejecutivo prevista esta tarde "absolutamente abierta y dispuesta" al diálogo

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra mantendrá esta tarde sendas reuniones con Navarra Suma y EH Bildu para abordar los Presupuestos de la Comunidad foral para el próximo año. La coalición de UPN, Ciudadanos y PP va a ofrecer su abstención para que las cuentas salgan adelante siempre y cuando el Ejecutivo no cuente con EH Bildu.

Sin embargo, el PSN ha manifestado este lunes que "no es momento de chantajes, ni de vetos ni de exclusiones de nadie" y ha reivindicado que "lo que la ciudadanía nos pide y nos exige es unidad política y unidad presupuestaria para salir juntos de esta situación pandémica".

Así lo ha señalado al término de la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes el portavoz socialista en el Parlamento, Ramón Alzórriz, quien ha defendido que "es el momento para poner por delante las necesidades ciudadanas y desterrar las diferencias políticas que en otros momentos podemos tener".

"Quien quiera división no nos encontrará, quien quiera presupuestos que beneficien al conjunto de la ciudadanía nos encontrará", ha expuesto Alzórriz, para remarcar que el PSN "va a tender la mano a todas las formaciones políticas porque hemos entendido el mensaje de la ciudadanía navarra".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha explicado que la coalición está dispuesta a facilitar la aprobación de los Presupuestos con su abstención si el Gobierno foral no cuenta con EH Bildu, una formación que "no respeta nuestro sistema constitucional" y que "es la coordinadora del no a todo lo que suponga el desarrollo de Navarra".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que la coalición abertzale acude a la reunión de esta tarde con una actitud "absolutamente abierta y dispuesto al diálogo, y si es posible al acuerdo". Y ha sido crítico con "la forma de hacer política de Navarra Suma, basada en el chantaje político".

Ha censurado así el planteamiento de Navarra Suma, "un chantaje político hacia el Gobierno" y ha dicho que el Ejecutivo debe ser consciente de su "coste político" si lo acepta. "Tiene que valorar si está dispuesto a aceptar ese chantaje y estar preso de las decisiones de Navarra Suma a la hora de tener mayorías políticas", ha apuntado.

(Habrá ampliación)