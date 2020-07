La Pamplonesa, el Orféon Pamplones y Duguna y los gaiteros y txistularis abren la programación de verano de la Ciudadela

Y será también la primera de un fin de semana dedicado a la música y al folklore local, ya que este sábado actuará en el mismo escenario el Orfeón Pamplonés y el domingo los gaiteros y txistularis municipales junto al grupo de dantzas Duguna.

Estas tres actuaciones de este fin de semana, como la mayoría de las que conforman la programación cultural veraniega, serán gratuitas y con entrada libre. Eso sí, debido a las restricciones de aforo derivadas de la normativa actual por la crisis sanitaria de la Covid-19, se entrará a recinto para ver el concierto por orden de llegada y hasta que se complete ese aforo establecido de 600 personas. Las puertas del recinto, junto al edificio del Polvorín, se abrirán 45 minutos antes del inicio de cada uno de los tres espectáculos, ha informado en una nota el Consistorio.

Este viernes, a las 20.30 horas, por primera vez desde el confinamiento obligado de estos meses, La Pamplonesa tocará al completo, con todos sus integrantes. La banda municipal ha preparado para la ocasión un concierto para homenajear a todas las víctimas de la pandemia. La primera parte la protagonizará la obra del maestro Turrillas, con títulos como 'Viva Pamplona-Gora Iruña', 'Aquí la Veleta', 'Navarra Canta', 'Colorín' o el pasacalles 'Aúpa Osasuna'.

La segunda parte del concierto contendrá obras de autores navarros de nacimiento o adopción, como la jota 'La Pilindros' de Silvanio Cervantes, la rapsodia humorística vasco-navarra 'Brochazos de 1919' compuesta por Clemente del Hoyo, la jota de concierto 'Viva Navarra' de Joaquín Larregla y la adaptación del 'Zapateado' de Pablo Sarasate. El concierto concluirá con las 'Variaciones Agur Jaunak' del propio director de la banda J. Vicent Egea.

Este sábado, a las 20 horas, se subirá al escenario de Ciudadela el Orfeón Pamplonés, que protagonizará un concierto con un repertorio muy popular. Dirigido por Igor Ijurra y acompañado al piano por Diana Yerro, el Orfeón interpretará obras como 'Alma' Llanera de Pedro Elías Gutiérrez, ''Allelujah' de Leonard Cohen, 'Xalbadorren heriotzean' de Xabier Lete, 'When I'm sixty four' de The Beatles o selecciones de óperas como el 'Brindis de Marina' de Emilio Arrieta o 'Va Pensiero de Nabucco' de Verdi, entre otras.

El Orfeón Pamplonés contará con la participación de numerosos orfeonistas como solistas (Nerea Castellot, Javier Elío, Miguel Ángel Gimeno y Daniel Sanchez) y la colaboración especial de María Echeverría (profesora de canto del Orfeón) y de Ekhi Ocaña en la flauta travesera. Los orfeonistas se dividirán para poder interpretar las obras sin superar el número de cantantes que por tamaño del escenario pueden actuar con las medidas de distanciamiento entre ellos. Cantarán también, como lo han hecho desde el desconfinamiento, con mascarilla.

Y el domingo por la mañana, a las 12.30 horas, música y bailes regionales con los gaiteros y txistularis municipales y con el grupo de dantzas Duguna. A pesar de estar fuera del contexto de los Sanfermines o de la festividad de San Juan, Duguna no quiere dejar pasar la ocasión para bailar y hacer recordar piezas como la soka-dantza o los troqueados, que se podrán ver en esa actuación del domingo. Los gaiteros municipales, por su parte, tocarán composiciones como 'Viva Navarra y sus gaiteros (marcha-alborada)' o 'Clarín de fiestas' del maestro Turrillas. Los txistularis municipales interpretarán obras como 'Zezen iaioa (zortzikoa)' de Marcelino Galatas Real de Asua, la polka 'Adán y Eva' de F. Corto, el 'Minueto' de Vicente de Monzón o el fandango 'Zaharra' de Luis Aranburu Martínez de San Vicente. El concierto estará presentado por Ekaitz Santazilia.