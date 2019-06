El garage-punk llega a Rockbeer Thenew

El grupo de música francés Destination Lonely viaja hasta Santander para tocar en la sala Rockbeer Thenew este domingo 9 de junio a la 20.00 horas. Las entradas para el concierto solo se pueden adquirir a través de la taquilla del local a un precio de 5 euros.

Su estilo, que ellos mismos definen como garage-punk-trash-blues, les ha generado una larga trayectoria en el mundo de la música, que comienza en el año 2010 con la grabación de algunos sencillos a nivel local y avanza con la grabación de su primer LP 'No One Can Save Me'.

Este trío musical formado por: Marco Fatal (guitarra y voz), Lo'Spider (guitarra y órgano) y Wlad (batería), cuenta actualmente con una amplia variedad de discos, que llevan el sello de productoras como Les Disques Steak y Nasty Products, por ejemplo: 'Kiss Or Kicks' o 'Death Of An Angel'.

Antes de formar una banda en conjunto, cada uno sus integrantes tuvo su propia carrera dentro de la industria. Marco Fatal formó parte de una de las bandas noise más importantes de la historia, The Fatals. Inauguró a principios de los 2.000 el proyecto de banda Destination Lonely junto con Wlad, al que más adelante se uniría Lo'Spider, quien ya había trabajado con productoras musicales como Les Lullies o The Scaners .