PRC y PSOE se unen para paralizar el proceso de adjudicación de Parques y Jardines en Santander

El portavoz del PRC en Santander, José María Fuentes-Pila, y su homólogo en el PSOE, Pedro Casares, han registrado este martes en el Ayuntamiento la petición de una convocatoria de comisión extraordinaria para exigir la paralización "de forma inmediata y temporal" del proceso de adjudicación de Parques y Jardines. Además han requerido la comparecencia del concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, así como del alto funcionario al que, según ambos dirigentes, "el PP ha apartado del proceso sin que sepamos el motivo".

Después de pedir a una empresa externa de Madrid que dictaminase qué ofertas de las presentadas podían aspirar a convertirse en las adjudicatarias, tanto PSOE como PRC se preguntan qué motivo ha llevado a los populares "a apartar los informes realizados por este funcionario y a pedir otros nuevos", han indicado.

Casares y Fuentes-Pila quieren que el edil del área dé explicaciones sobre todo el proceso llevado a cabo para la contratación del servicio de Parques y Jardines y la propuesta de adjudicación del mismo a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa, por un presupuesto de 7,71 millones, lo que supone una baja del 17%, y un plazo de cuatro años.

Desde sendas organizaciones se ha apuntado a lo imprescindible de garantizar todos los puestos de trabajo asegurando sus salarios y evitando que "empeore" la calidad del servicio. "Lo hemos visto con la recogida de basuras y limpieza viaria. Se bajó el presupuesto un 20% y ahora estamos sufriendo las consecuencias de una ciudad sucia", han indicado los portavoces.

En esta ocasión la bajada sería del 17%, lo que para socialistas y regionalistas es "desproporcionado" ya que "los números no dan"."Solo se garantiza la masa salarial dejando de lado la maquinaria, el combustible, el alquiler de una nave... Y a esto se suman nuevos cometidos como el cuidado y alimentación de los animales del zoo de La Magdalena. No hace falta hacer cuentas, no hacen falta estudios, es inviable", han asegurado.

Respecto a las consecuencias de que la adjudicación salga adelante, los portavoces han afirmado que la medida será negativa "para todos". "Esto afectará a los 200 trabajadores que ven peligrar sus puestos, pero también a los santanderinos, que tendrán un peor servicio de Parques y Jardines", han declarado.

También han destacado la "necesidad" de que el equipo de gobierno dé explicaciones aunque durante la legislatura se hayan "acostumbrado al desastre". Por último, han añadido que este miércoles, 12 de diciembre, se unirán a la movilización que han anunciado los trabajadores desde las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento para manifestar que harán "todo lo posible" para que el servicio no se adjudique "en estas condiciones".