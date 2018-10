PSOE y Podemos escenifican su intención de entenderse en la negociación de los presupuestos de Cantabria para 2019

El tira y afloja entre las diferentes fuerzas políticas de Cantabria en la negociación de los presupuestos autonómicos para 2019 ha empezado. Y la balanza para que el Gobierno alcance el necesario diputado 18 parece empezar a inclinarse hacia Podemos desde bien pronto, al menos según los intereses socialistas.

Así ha quedado patente tras la reunión que han mantenido este miércoles en el Parlamento las nuevas cúpulas de PSOE y Podemos, en la que no ha estado presente el PRC, socio de los socialistas en el Ejecutivo, ni ningún consejero del bipartito.

El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, y su homóloga en Podemos, Rosana Alonso, han mostrado su "satisfacción" tras la primera toma de contacto, y no han dudado en poner de manifiesto la "buena sintonía" entre ambas formaciones para alcanzar un acuerdo. No obstante, han detallado que no se ha hablado de propuestas concretas, puesto que las han emplazado a futuras "mesas de trabajo" en las que deberán estar presentes miembros del Gobierno.

Precisamente la composición de la reunión ha servido al PRC para restarle importancia a su ausencia, señalando que se trata de un encuentro "de partidos y no de Gobierno". Su portavoz del grupo parlamentario, Pedro Hernando, lo ha calificado como "normal", y ha reconocido que su partido también ha mantenido contactos con otras formaciones, pero de forma "discreta".

El tránsfuga

En este sentido, el diputado regionalista no ha descartado a nadie de las negociaciones, ni siquiera al tránsfuga Juan Ramón Carrancio, con el que se aprobaron las cuentas del presente ejercicio. "El PRC, como se ha hecho en legislaturas anteriores, no descarta a ningún diputado", ha subrayado Hernando, afirmando que "conocen" los planteamientos del ex de Ciudadanos.

Por su parte, Zuloaga ha insistido en que la prioridad para su partido es entenderse con Podemos, siguiendo la tendencia que se está viviendo a nivel estatal, por lo que ha descartado tener previstas reuniones con otras formaciones.

Asimismo, se ha mostrado reacio a aprobar los presupuestos "con diputados no adscritos", -en alusión al tránsfuga- de forma que espera que su trabajo sirva para "allanar el terreno" de las negociaciones al Ejecutivo, que será quien tenga que elaborar las cuentas y recabar apoyos.

En lo que respecta a la formación morada, Alonso ha asegurado que tienen "disponibilidad" para hablar con todas las formaciones, con el Gobierno de Cantabria y con su presidente, Miguel Ángel Revilla, para "influir en la mejora de la calidad de los cántabros y cántabras". "Para nosotros el bienestar de la gente está por encima de todo", ha concluido.