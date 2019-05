La Asociación contra el Cáncer destina 84.000 € a becas para investigadores cántabros

Será a través de becas predoctorales, dotadas cada una de ellas con 21.000 euros, de tres años de duración y prorrogables uno más, hasta los cuatro.

La convocatoria ha sido presentada este miércoles en Santander por el presidente de la AECC Cantabria, Pedro Prada, y la investigadora Nerea Martínez, en rueda de prensa a la que se ha sumado el presidente del Colegio de Médicos de la Comunidad, Javier Hernández de Sande.

Podrán optar a las ayudas investigadores predoctorales que tengan un grado o licenciatura en ciencias o ingenierías. Tendrán que presentar un proyecto de investigación sobre cáncer, que puede estar dirigido a estudios epidemiológicos, prevención, diagnóstico de la enfermedad, desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento.

La solicitud se puede realizar hasta el próximo 13 de junio a través de la página web https: //fundacioncientifica.aecc.es, los proyectos presentados serán seleccionados por la Agencia Estatal de Investigación.

El objetivo de estas ayudas es promover la formación multidisciplinar de investigadores mediante la realización de una tesis doctoral en cáncer, en un centro de investigación y con el soporte de un grupo receptor con acreditada trayectoria científica.

El presidente de la AECC Cantabria ha explicado que con esta convocatoria también se persigue que los investigadores trabajen y se queden en la región.

Una de ellas, Nerea Martínez, investigadora del Grupo de Hematopatología Molecular en el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, lleva casi 20 años trabajando en el campo de los linfomas, es decir, los tumores que afectan a las células del sistema inmune.

Recibió una ayuda de la AECC para investigadores seniors hace año y medio, cuando junto con el doctor Santiago Montes, del servicio de Anatomía Patológica, formaron un grupo para investigar los linfomas, en concreto en el linfoma difuso de célula grande, que es el más habitual.

Según ha explicado, es muy agresivo y si no se trata pronto avanza rápidamente, pero tiene un buen tratamiento, y la mayoría de los pacientes se curan. No obstante, alrededor de un 20% de enfermos no responden al tratamiento, y son en los que se ha centrado esta investigación.

Para ello, se están secuenciando los genes y ADN de los tumores de estos pacientes, para ver las diferencias que hay con los de los que sí responden al tratamiento y con las células que no tienen tumores.

Están trabajando con un grupo de 300 pacientes en el marco de este proyecto, en el que ya ha terminado la fase de recogida de muestras y análisis, por lo que esta investigadora espera analizarlos durante los próximos meses y obtener resultados antes de que acabe el año.