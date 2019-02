Ayuntamiento pide a Ministerio que no se deje llevar por "bandazos" del Gobierno y acabe diques de Magdalena

Así ha reaccionado Quirós tras conocer este jueves que el Gobierno de Cantabria ha pedido a la Dirección General de Costas que retire el espigón ya construido y que busque otra solución que permita dar estabilidad a estos arenales pero respetando sus valores biológicos, morfológicos, sociales, culturales y patrimoniales.

Para el concejal, el acuerdo adoptado este jueves por el Gobierno de Cantabria en relación al futuro de estas obras, actualmente paralizadas, pone de manifiesto "las contradicciones, bandazos y falta de palabra" de un Ejecutivo que, según ha dicho, "no piensa en Santander ni en los santanderinos y cambia de posición y discurso en función de sus intereses políticos".

"No puede ser que el futuro de las playas "dependa de los vaivenes de socialistas y regionalistas, cuando los santanderinos ya han dejado claro que quieren playas y todos los organismos técnicos y expertos han coincidido en que la única solución es la que se está ejecutando", ha insistido.

Quirós ha señalado que el proyecto para la estabilización del sistema de playas Magdalena-Peligros inició su tramitación hace más de diez años, en los que, según ha señalado, ha habido estudios, informes, consultas a instituciones y entidades, periodo de exposición pública y de una "exhaustiva tramitación" en la que --ha dicho-- "el Gobierno de Cantabria pudo expresar su opinión y nunca se opuso al proyecto".

Además, ha señalado que el Ejecutivo cántabro tuvo de nuevo oportunidad de valorar el proyecto cuando solicitó informes adicionales que descartaran posibles afecciones ambientales al LIC del Puntal, y acabó aceptando las explicaciones y conclusiones del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y retirando su recurso.

El concejal de Medio Ambiente ha preguntado "por qué ahora no le vale al Gobierno de Cantabria el nuevo informe del CEDEX que ratifica que la única solución para que Santander tenga playas todo el año es concluir las obras ya iniciadas".

"Qué ha cambiado para que hasta hace unos meses le pareciera válida la solución y ahora se oponga a ella y pida que se busquen otras, despreciando más de diez años de trabajo y la labor de instituciones y entidades reconocidas internacionalmente como el Instituto de Hidráulica de Cantabria, que fue quien analizó las alternativas, a petición de un Gobierno socialista, y concluyó que ésta era la mejor solución", ha cuestionado Quirós, quien ha criticado los "malabarismos" del Ejecutivo cántabro para tratar de justificar sus cambios de postura.

El edil del equipo de Gobierno municipal (PP) ha opinado que Santander, "una vez más", se ve "perjudicada por decisiones exclusivamente políticas de socialistas y regionalistas, sin soporte técnico alguno, y en contra de todos los informes técnicos".

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica "coherencia" con lo manifestado en la reunión mantenida hace dos semanas en Santander con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que, según ha dicho, quedó "bien claro" que la única solución viable para tener playas es finalizar la obra.

En este sentido, el concejal ha señalado que el propio Morán afirmó "textualmente" que los rellenos "no son sostenibles ni ambiental ni económicamente".

Quirós ha confiado en que el Ministerio "escuche" a los santanderinos y "no se deje embaucar" por un Gobierno autonómico que, según ha censurado, "no es capaz de mantener su palabra" y "dice hoy una cosa y mañana la contraria" y también por un delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, "que no se sonroja al mentir a los cántabros".