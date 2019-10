El Ayuntamiento tacha de "patada hacia adelante" la de Costas con los espigones y exige mantener la playa

"Me parece fuera de lugar, que llega tarde, y que lo que están haciendo es no ejercer su responsabilidad", ha resumido la alcaldesa hoy la postura del secretario de Estado.

En su opinión, Morán "no quiere resolver absolutamente nada" y "no quiere hacerse cargo de su responsabilidad", además de que la alcaldesa duda de que la solución que se ofrezca sea "la definitiva", dados los retrasos, pero ha subrayado que "lo que no vamos a permitir es quedarnos sin playas".

"Lo que dijo es que no va a rellenar la playa bajo ningún concepto, que es una playa artificial y que los santanderinos no nos merecemos tener esta playa", ha dicho la alcaldesa que ha lamentado que "solo nos faltaba que Costas vaya a abandonar ahora su responsabilidad, que es tener las playas como las ha tenido hasta el momento; que nos ha costado mucho, por cierto, y que han sido muchas las reclamaciones de la arena". Y eso "no lo va a admitir este Ayuntamiento", ha advertido.

El Consistorio ha solicitado la retirada de los diques con el mantenimiento de las playas a través de rellenos "porque no es posible que haya playas si no hay rellenos y porque los rellenos no los puede hacer cualquiera" sino Costas. Y, según la alcaldesa, "por un lado conocen que es así y por el otro pasan de tener esa responsabilidad. No se lo vamos a permitir", ha remarcado.

Con todo, ha señalado que "nos queda otra que esperar a una próxima reunión que nos han dicho" y ha confiado en que Costas "conteste" puesto que se trata de una obra que este departamento empezó, paralizó de manera temporal y luego a la espera de informes técnicos "que ya están todos encima de la mesa". "Y hay dos soluciones, seguir o no seguir", ha apuntado.

Igual ha reconocido que hasta el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Santander con Ciudadanos, ella defendía retirar los espigones, y después lo que "tengo en el pacto", es decir, que se retiren los espigones y que se rellena la playa.

Cuestionada sobre si se contempla reconsiderar esa parte del acuerdo con Cs, ha respondido que "eso se hablará con Ciudadanos si llega el momento", pero Costas aún no ha contestado y está a la espera de la próxima reunión.

La regidora ha insistido en que tanto ella como "todos los santanderinos" quieren playa y eso es lo que exige a Costas que, ha insistido, tiene la "responsabilidad de mantener esa playa como la mantenido hasta ahora" y de dar "una solución, la que quiera. Y si la que quiera es diques o rellenos, pues rellenos", ha defendido.

"Cada uno tenemos una responsabilidad y en este caso la playa y los espigones es responsabilidad de Costas. Nuestra postura del Ayuntamiento está bien clara: queremos playa", ha enfatizado.

Si la postura del Ministerio se mantuviera en no hacer rellenos artificiales, la alcaldesa ha explicado que entonces "hablaremos con nuestros socios de Gobierno y tomaremos medidas al respecto".