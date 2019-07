El PP cambia de criterio tras el pacto con Ciudadanos y pide al Gobierno central la retirada del dique de La Magdalena

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes por mayoría sendas mociones del equipo de Gobierno PP-Ciudadanos y del PSOE y el PRC, que reclaman al Gobierno central la paralización definitiva de las obras de estabilización de las playas de La Magdalena, Bikinis y Los Peligros, la retirada del espigón de escollera construido y la reversión a su estado inicial, anterior a su ejecución.

La moción del PP y Cs responde al pacto de gobierno que hizo alcaldesa a Gema Igual, que ha obligado a los populares a "rectificar" la postura que han venido manteniendo a favor de los espigones, tal y como ha reconocido su portavoz, César Díaz, en la sesión ordinaria de este lunes.

Ambas mociones recogen el texto propuesto por la Plataforma Salvar la Magdalena, con la diferencia de que la del equipo de Gobierno, que han apoyado Vox y Unidas por Santander, añade como segunda exigencia la inmediata ejecución de los rellenos de arena que garanticen el uso de la playa en unas condiciones adecuadas durante todo el año, con especial incidencia en la temporada de verano.

Los portavoces del PP y Cs, César Díaz y Javier Ceruti, respectivamente, han defendido que las dos peticiones no están condicionadas la una a la otra, sino que son independientes y se piden las dos, la retirada del espigón y el relleno de la playa. Y al igual que la alcaldesa, han defendido la pertinencia de exigir los rellenos después de la comunicación del Ministerio de Medio Ambiente advirtiendo que no son sostenibles ni viables y que no se van a realizar más.

"Nos los han negado y ustedes con su silencio acatan que no los va a haber", ha reprochado Igual al PSOE y al PRC, que se han abstenido en la moción del PP y Cs porque consideran que "incrustar" en el texto de la plataforma el punto sobre los rellenos supone "pervertir su espíritu", y porque el Pleno ya aprobó por unanimidad la petición de que se rellenara la playa -se aprobó en febrero de cara a Semana Santa y el verano-.

Además, han reprochado al PP que haya votado en contra de la moción del PSOE y el PRC que pide exclusivamente la retirada del espigón, que sí ha contado con el apoyo de los dos concejales de Ciudadanos, así como de Unidas por Santander, y la abstención de Vox, que consideraba "más amplia" la moción del equipo de Gobierno.

Hemeroteca

Los portavoces del PSOE, Pedro Casares, y del PRC, José María Fuentes Pila, han tirado de "hemeroteca" para poner en evidencia el "cambio de criterio" del PP, que desde que comenzó la polémica ha defendido que el impacto de los espigones es "mínimo" y que es la única alternativa para garantizar la continuidad de las playas.

La alcaldesa ha interpretado la postura de socialistas y regionalistas como un intento de "dividir a los socios" y ha defendido que el pacto PP-Cs está "totalmente en vigor" e "intacto".

El portavoz del PP ha añadido que el "responsable directo" de esta situación es el Ministerio de Medio Ambiente, que fue "el que puso en marcha la obra, el que la paró y el que no está haciendo los rellenos", que a día de hoy son -ha dicho- "la única opción para que haya playa".

"Por encima del debate dique sí, dique no, hay otro más importante que es playa sí, o playa no", ha dicho Díaz, a lo que el portavoz del PSOE le ha contestado que "el debate es sillón sí, sillón no", y que el PP está "dispuesto a cambiar todo lo ha dicho hasta ahora por conservar ese sillón".

Por su parte, Ceruti ha replicado que "no estamos aquí para ganar un debate sino para resolver un problema", y ha considerado que "ha fallado la comunicación" con los grupos de la oposición, de forma que "si hubiera habido tiempo" podrían haber llegado a un acuerdo para presentar una única moción de forma conjunta.

Ha añadido que la moción de PP y Cs pretende "exigir respeto" del Gobierno central hacia Santander ante el "insulto" que supone la obra del espigón y la "falta de respeto" que supone, a su juicio, el hecho de que no se mantengan las playas en condiciones de uso.