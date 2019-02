Ayuntamiento lanzará este año el 'bono taxi' y licitará en unos meses la residencia de Primero de Mayo

El Ayuntamiento de Santander licitará en los "próximos meses" la nueva residencia para mayores en Primero de Mayo, que tendrá 170 plazas; firmará un convenio con Nuevo Futuro para el nuevo centro de menores que se abrirá en el barrio de Castilla-Hermida, y este mismo año pondrá en marcha el 'bono taxi', con el que se ayudará a personas con discapacidad que no puede unsar el transporte público colectivo.

Estas son algunos de los anuncios hechos este viernes por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante la sectorial de Servicios Sociales celebrada en el centro de menores Carolina López Dóriga, a la que han asistido unos 70 representantes de las entidades y colectivos sociales que trabajan en ciudad.

Igual ha repasado con ellos las actuaciones puestas en marcha en esta legislatura y ha adelantado las próximas acciones que impulsará el Ayuntamiento gracias al Presupuesto municipal de 2019 en vigor, que, destina a gasto social 24,4 millones, lo que, según ha recalcado, supone un 28,3 por ciento más que en 2015.

Según ha dicho, esto ha permitido "mantener y ampliar" los programas en esta área, "aumentar" las bonificaciones y exenciones fiscales a personas que lo necesitan, y "reforzar" el personal.

Según ha detallado, a día de hoy, 400 personas trabajan en los servicios sociales municipales --80 de forma directa y 320 indirecta-- frente a los 358 de hace cuatro años, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

NUEVAS MEDIDAS

En cuanto a las nuevas medidas, ha señalado que el 'bono taxi' será una de las novedades de este año, una iniciativa por medio de la que se otorgarán a personas con discapacidad que no puedan usar el transporte colectivo una ayuda económica en forma de vales o bonos, por un valor unitario de 2 euros, que se otorgarán en función de la renta.

Se entregarán hasta 250 bonos anuales a las personas beneficiarias cuyos ingresos per cápita no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); hasta 125 a las que su renta per cápita se encuentre entre 1 y 1,5 veces el IPREM, y hasta 75 a las que tengan unos ingresos per cápita que excedan del 1,5 veces y no superen 2 veces el IPREM.

Por otra parte, Igual ha señalado que la ciudad contará próximamente con dos nuevos centros de atención a menores: el de Castilla-Hermida y otro en la ladera norte de General Dávila.

En este segundo caso, será Caixa Proinfancia la que impulsará la atención a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en esta zona de la ciudad.

La alcaldesa ha explicado que estos espacios se sumarán a la actividad que ya desarrolla el centro de menores Carolina López Dóriga, donde se presta apoyo a 42 menores y 35 familias a través de un equipo de profesionales formado por psicólogo, educador social y auxiliares educativos.

CENTRO 'PRINCESA LETIZIA'

En relación con el centro de acogida Princesa Letizia, ha avanzado que se pondrán en marcha nuevas medidas en los próximos meses, como un nuevo convenio con Cruz Roja para ceder cuatro plazas del 'Pricesa Letizia' para personas que buscan asilo.

Igual ha señalado que, desde su apertura en 2009, el centro --que el Ayuntamiento financia en solitario-- ha atendido a 6.500 personas, a las que ofrece no solo alojamiento y manutención sino la oportunidad de reorientar su situación personal, con programas encaminados a favorecer su inserción laboral e integración social.

Además, ha incorporado un proyecto de vida independiente para sus usuarios, al que se han destinado dos viviendas municipales situadas en Cajo, un programa de semilleros ecológicos y la construcción de un área para mascotas.

A lo largo de este año se prevé añadir nuevas actividades, como un gimnasio y un coro; y firmar un convenio con la Asociación de Hostelería para que las flores comestibles que ya se están produciendo en los huertos del centro puedan destinarse a su uso en los platos que sirven los restaurantes de la ciudad.

La alcaldesa se ha referido también al Plan de Inclusión Social de Santander, que se redactará "próximamente", con la implicación del tejido asociativo y ha indicado que se modificará la ordenanza de ayudas del Fondo de emergencia social para simplificar los trámites y requisitos para su justificación, especialmente las relativas a alimentos y productos de primera necesidad.

La redacción del II Plan de Convivencia para avanzar en la mejora de la atención hacia la comunidad inmigrante de nuestra ciudad y adaptarlo a la realidad de hoy y el Observatorio de la Inmigración son algunas de las próximas acciones en el área de Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

BALANCE DE ACCIONES YA REALIZADAS

Igual ha destacado que en el área social se han puesto en marcha nuevas medidas sin eliminar ninguna de las ya existentes, manteniendo y ampliando los 27 programas sociales y añadiendo otros nuevos, como el servicio de emergencias sociales las 24 horas, ayudas a víctimas de violencia de género, la Red de Apoyo a Refugiados o el protocolo contra desalojos, o la apertura continua las 24 horas del centro de acogida Princesa Letizia.

Más allá de las próximas acciones, Igual ha repasado también algunas de las líneas de actuación que se han reforzado en los últimos años, como el parque de vivienda de alquiler social, que ha crecido hasta los 30 pisos a disposición de las familias con menos recursos; o la ampliación de la Red Enlace en un 25%, pasando de 12 a 16 viviendas cedidas a entidades sociales para programas de vida independiente de personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, con enfermedad mental, refugiadas o padres separados, entre otros.

Por su parte, la Oficina de prevención de desalojos, que actúa en casos tanto de hipotecas como de alquileres, ha atendido 65 casos, en los que 36 fue necesario realizar una atención con intervención o acompañamiento.

En cuanto a la atención a los menores y las familias, ha destacado que, en esta legislatura, se han ampliado todos los programas de conciliación familiar a los niños de a partir de 3 años (antes debían ser mayores de 4 años) y ha apuntado que las ayudas para las becas de guardería han aumentado un 71%, desde los 140.000 del año 2015 hasta los 240.000 euros de 2019.

TELEASISTENCIA GRATUITA UNIVERSAL

Respecto al área de mayores, ha explicado que 2.300 usuarios del servicio de teleasistencia lo reciben gratuitamente, cuando anteriormente la gratuidad abarcaba al 61% de ellos, y ha señalado que el presupuesto de 2019 "refuerza" los programas existentes, como la ayuda y la comida a domicilio o el programa de vulnerabilidad, e implanta también algunos nuevos, como el monitor intergeneracional en los centros cívicos o los derivados del Plan del Mayor que se está licitando.

La regidora santanderina ha detallado que solo desde los servicios sociales municipales se atiende anualmente a más de 3.500 mayores del municipio en alguno de sus programas y ha recordado que el Ayuntamiento ha sacado ya a licitación el concurso para redactar el Plan del Mayor, que definirá medidas y acciones a desarrollar desde el ámbito municipal para este colectivo, especialmente para aquellos que necesitan un cuidado y una atención especial.

Igual ha subrayado también el "interés" del equipo de Gobierno municipal (PP) por prestar ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, para las que ha habilitado una línea de ayudas económicas para facilitar que dispongan de unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y disponer de medios y tiempo para afrontar las dificultades que momentáneamente impiden su incorporación laboral.