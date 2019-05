Buruaga critica a quienes "se dan por ganadores" y dice que habrá "otra gran victoria del PP"

La presidenta del Partido Popular de Cantabria y candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado hoy a quienes "ya se están dando por ganadores" de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo "sin que aún hayan hablado las urnas" y les ha avisado que lo que habrá el 26M es "otra gran victoria del PP".

Así lo ha señalado la líder 'popular' en la presentación de los 102 candidatos a las alcaldías de todos municipios de Cantabria que ha tenido lugar este miércoles, 1 de mayo, en la terraza de la primera playa del Sardinero en Santander.

Sáenz de Buruaga, que ha cerrado el acto en el que también han intervenido ocho de los candidatos en representación de los 102, ha asegurado que, pese a los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, "nada está decidido de cara a las del 26 de mayo" y, por ello, ha advertido al resto de partidos que "es un grave error menospreciar al PP".

"Es un grave error sacar conclusiones por adelantado y darse por ganador sin esperar a las urnas", ha considerado la dirigente del PP, que se ha mostrado "optimista" de cara a los resultados que obtendrá la formación el 26M en Cantabria y cree que será "determinante" para "el porvenir de la comunidad y sus ayuntamientos".

Para alcanzar esos buenos resultados que augura para el 26 de mayo, la presidenta ha ensalzado que el PP presenta candidaturas en "todos los rincones de Cantabria", en los 102 ayuntamientos, y éstas están encabezadas por "los mejores". "Hemos conjugado en nuestras candidaturas el valor de la experiencia y la veteranía con la renovación y la apertura a la sociedad", ha dicho.

"Estas 102 candidaturas marcan la diferencia", ha asegurado Sáenz de Buruaga, que también las ha calificado como "el espejo de toda Cantabria" y como "la imagen de los valores del mejor Partido Popular", y ha reivindicado a todos los candidatos como "la mayor fortaleza" del partido.

Candidatos "plurales y diversos como la sociedad" y que trabajarán por sus vecinos "con honestidad y responsabilidad, con cabeza y corazón" y, en conjunto, conforman "el mejor equipo de Cantabria para Cantabria", según ha destacado Sáenz de Buruaga. "Estoy muy ilusionada con la gran noche que nos vais a dar el 26 de mayo", ha apostillado.

Pero hasta ese día les ha pedido a todos mucho trabajo y presencia en las calles y barrios de los municipios para mostrar que "llegáis llenos de proyectos, de criterio, de capacidad para servir a los intereses de todos". "No lo olvidéis: aquí hay algunos partidos que parece que lo van a revolucionar todo pero que no han gobernado todavía ni una junta vecinal", ha añadido.

PP "NO HA PERDIDO MODERACIÓN NI CENTRALIDAD"

Así, ha reivindicado que el PP no es "flor de un día" sino una formación con "un proyecto político serio, consolidado, con arraigo y muy cántabro" y que, además, ha defendido, "no ha perdido ni la moderación ni la centralidad". "Un partido que no está noqueado ni mucho menos", ha enfatizado.

"Sabemos levantarnos, nos crecemos ante las dificultades, asumimos el voto de la gente de Cantabria y tomamos buena nota de la noche del domingo para empezar a trabajar ya, porque nada está dicho ni decidido de cara a las elecciones del 26 de mayo", ha señalado la líder del PP.

Para esos comicios, Sáenz de Buruaga ha llamado a "aglutinar el voto en torno al PP" porque, a su juicio, "la división del voto" se ha demostrado que "no ha funcionado" y "el experimento del pasado domingo solo ha servido para llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa y para beneficiar a quien esta región no quiere".

"Unir el voto en torno al único que puede ganar, es la única manera de cerrar una etapa y abrir otra nueva en nuestra comunidad", ha insistido en relación a la dispersión del voto hacia otros partidos como Ciudadanos o Vox, y a lo que ha añadido: "hay partidos que son como los cohetes: suben, explotan y desaparecen, pero el que queda, junto con otro par de fuerzas permanentes, es el Partido Popular".

En cualquier caso, se ha mostrado convencida de que en Cantabria al PP le van a salir "bien" las elecciones del 26 de mayo porque el partido cuenta con "la simpatía y confianza de quienes nos conocen y ahora ya no se votan cosas lejanas ni grandes eventos mediáticos, ahora se vota nuestra tierra, nuestro municipio, nuestra junta vecinal".

"Lo de Madrid se encarrilará con el tiempo, de una u otra manera, cuando las aguas vuelvan a su cauce, pero lo de Cantabria lo vamos a arreglar el día 26 con otra gran victoria del PP", ha afirmado entre los aplausos de los 102 candidatos y los militantes y simpatizantes que se han acercado al acto.

CANDIDATOS AUGURAN "MAGNÍFICOS RESULTADOS"

En el acto también han intervenido ocho candidatos. Han sido la candidata a la Alcaldía de Santander, Gema Igual; Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro; Piélagos, Carlos Caramés; Cieza, Gerardo Sañudo; Santoña, Ricardo Fernández Martínez; San Vicente de la Barquera, Julián Vélez; Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez; y Entrambasaguas, María Jesús Susinos.

Todos ellos han augurado unos "magníficos resultados" para el PP en las elecciones del 26 de mayo y han enfatizado que los 'populares' "salen a ganar" tanto en los grandes municipios como en el entorno rural y el sur de la región, donde confían en tener un "importante éxito".

Han manifestado que esperan "dar una alegría al PP" el 26M gracias al "equipo imbatible" formado por el partido y con el que aspiran a ganar las elecciones autonómicas y las municipales, según ha señalado el candidato en Piélagos, Carlos Caramés, que ha pedido a sus compañeros "animo, optimismo y salir a convencer para vencer".

En la misma línea se ha pronunciado la candidata en Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro, que ha señalado que el PP obtendrá un "magnífico resultado" el 26M "fruto del trabajo y el esfuerzo". "Tengo la seguridad de que el día 26 de mayo va a ser un domingo magnífico para el PP, un domingo magnífico para todos pero, sobre todo, para el futuro de nuestros hijos", ha dicho.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Santander, Gema Igual, ha señalado que los 102 candidatos del PP "somos honrados, trabajadores y honestos, no tenemos que decirlo porque nos conocéis, no tenemos ninguna mochila y somos transparentes" y además "estamos cargados de ganas e ilusión y compromisos para mejorar Santander y Cantabria".