Ciudadanos sella su acuerdo con el Gobierno y se abstiene en la tramitación de los presupuestos

La tramitación de los presupuestos elaborados por el Gobierno de Cantabria para el año 2019 continúa adelante sin sorpresas. El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, se ha abstenido este lunes en las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Podemos, cumpliendo así el pacto alcanzado la semana pasada con PRC y PSOE, que supondrá, entre otras cosas, una rebaja fiscal de 40 millones de euros.

No obstante, la ausencia del diputado de Podemos, José Ramón Blanco, que continúa de baja tras ser acusado de acoso laboral por la también diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, por la secretaria general en Santander, Lidia Alegría, y por una trabajadora del partido, hacían de antemano imposible que prospera cualquier iniciativa que obligara al Ejecutivo cántabro a tener que rehacer las cuentas e iniciar de nuevo su tramitación.

Precisamente, la baja de Blanco ha sido una de las cuestiones que más han salido a relucir durante el debate parlamentario, que se sigue viendo afectada por la profunda división interna que atraviesa la formación morada en Cantabria y que mantiene paralizadas por orden judicial las primarias para la elección del candidato o candidata a la presidencia de la Comunidad en las próximas elecciones de mayo.

Otro de las cuestiones más destacadas de la jornada ha sido el pique entre la derecha. PP y Ciudadanos han cruzado desde el atril de oradores continuos reproches. Además de reiterar que "el presupuesto es lesivo e incluye políticas que ni han funcionado ni van a funcionar en 2019", la presidenta de los populares ha recriminado a Cs el haber "renunciado" a la bajada del IRPF que reclamaba, conformándose "con retoques cosméticos". "El Gobierno ha elegido al aliado más dócil y menos exigente, el que se lo ha puesto más barato al Gobierno pero mucho más caro a todos los cántabros", ha resaltado María José Sáenz de Buruaga, que ha cifrado en 71 millones de euros la rebaja fiscal propuesta por su partido.

Sin embargo, según Rubén Gómez, a la presidenta de los populares lo que le molesta es que "Cs, con un único diputado, ha conseguido más que el PP con mayoría absoluta en esta región". En este sentido, el diputado ha recriminado a la bancada popular que "llevan desaparecidos toda la legislatura" y "no han hecho absolutamente nada" con 13 diputados. "No me extraña que estén nerviosos" porque "las encuestas dicen lo que dicen" y "les quedan seis meses para darse golpes en el pecho hablando de que son el grupo mayoritario en esta Cámara", ha incidido el representante del partido de Albert Rivera en el Parlamento cántabro.

Crecimiento frente a parálisis

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, que ha sido el encargado de abrir el debate, ha hecho hincapié en que gracias a las políticas y los presupuestos del bipartito, la situación de Cantabria es mucho mejor que la del año pasado e "infinitamente mejor" que en 2015, frente a los argumentos del PP que habla de "estancamiento y parálisis" y de presupuestos "irreales e hinchados", y las críticas de Podemos, que los tacha de "regresivos".

En las filas socialistas y regionalistas, Víctor Casal y Pedro Hernando también han reprochado al PP que hable de "infierno fiscal" y que pida la reversión de las subidas aprobadas durante la legislatura cuando durante su mandato subió todos los impuestos y creó nuevos.

Tras superar el trámite de este lunes, la tramitación del presupuesto regional continuará el 3 de diciembre con el plazo de presentación de enmiendas parciales, que se debatirán del 12 al 14 de diciembre en la Comisión de Hacienda, que elaborará el dictamen que se debatirá y someterá a votación en el Pleno del Parlamento el jueves 20 de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.

Si se aprueban las cuentas, el Gobierno PRC-PSOE habrá conseguido aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura: el primero con Podemos, el segundo con Cs, el tercero con Carrancio y el cuarto, previsiblemente, con la formación naranja si se mantiene hasta el final el principio de acuerdo alcanzado.