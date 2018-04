Cs y Podemos exigirán explicaciones al Gobierno sobre la "nula eficiencia" de las empresas y fundaciones públicas

El diputado de Cs en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, y el grupo parlamentario de Podemos pedirán crear una comisión no permanente para que el Gobierno y los directores de las empresas públicas y fundaciones dependientes del mismo den explicaciones sobre "la falta de gestión y la nula eficiencia" en este sector, que supone casi 200 millones de euros anuales a pesar de que sus ingresos solo ascienden a 126.

Gómez ha indicado que, junto a Podemos, instará la próxima semana a la creación de esta comisión parlamentaria y ha explicado que no se hará antes ya que él forma parte del grupo mixto junto al tránsfuga Juan Ramón Carrancio, y esta semana "no me corresponde la portavocía de grupo".

El diputado de Cs ha anunciado la petición para crear esa comisión en una rueda de prensa en la que ha analizado el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el que, ha criticado, el consejero de Economía, Juan José Sota, así como el presidente y la vicepresidenta, Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos, solo han dado a conocer las observaciones "más ínfimas" en lugar de adentrarse en consideraciones que les deberían "poner rojos de vergüenza".

Ha señalado que el informe fue una exigencia de Cs en el acuerdo presupuestario con PRC y PSOE para sacar adelante las cuentas de 2017 y ha indicado que éste evidencia que el sector público empresarial y fundacional de Cantabria es "un chiringuito de colegas" de regionalistas y socialistas, que "no tienen ningún sentido" mantener.

Para Gómez, el informe confirma "todo lo que venía denunciando" su partido porque muestra "el pozo sin fondo" que supone este sector empresarial y fundacional para los cántabros pero, además, evidencia "la falta de gestión y la poca eficiencia" de las 25 entidades que se analizan y entre las que, ha advertido, no está la Sociedad Año Jubilar Lebaniego que el Ejecutivo bipartito va a sustituir por una fundación.

El diputado ha lamentado que el Gobierno solo se ha referido a algunas de las propuestas, como la subida de tasas o el incremento del precio de las entradas de algunas infraestructuras turísticas, que en el informe se ve que "son las que menos repercusión económica tienen" y que, ha avanzado, Cs no instará a su implementación.

Y es que, ha enfatizado, el informe evidencia que se pueden hacer otras cosas para rebajar el coste que supone anualmente este sector y reducir sus "perdidas" de "casi 70 millones al año que se pagan con el dinero que pagamos todos los cántabros con nuestros impuestos".

Treinta millones en ocho años

"El informe dice que se podría reducir un 71% el coste de las empresas públicas en ocho años" pero, eliminando las propuestas de "repercusión mínima de ahorro como subida de tasas, precios de entradas o concesión de infraestructuras", Gómez ha señalado que sólo con "la eficiencia y centralización de la gestión, especialmente en recursos humanos, y una reestructuración de las empresas" se podrían ahorrar "30 millones de euros en ocho años: 3,4 millones el primer año, 14 el segundo, 24 el tercero y más de 30 millones en el octavo".

Para lograrlo, habría que cambiar cosas del sector que muestra el informe de la AIReF y que, para Gómez, son "llamativas" e incluso "de juzgado de guardia". Por ejemplo, en el caso de la empresa pública MARE indica que "simplemente con un cambio de la personalidad jurídica nos ahorraríamos 3 millones de euros de gasto por la posibilidad de deducir el IVA" y, a su juicio, que esto no se haya hecho aún muestra la "falta de una correcta gestión".

Otro caso en el que se adentra la AIRef es la Fundación Comillas y su empresa asociada SAIF, sobre las que el informe es "demoledor" al apuntar a su "nula viabilidad" porque los ingresos de la fundación "no llegan a los 500.000 euros" que no permiten mantener la actividad educativa y los profesionales contratados y, por ello, "se mantiene a base de subvenciones, costándonos a los cántabros 6 millones de euros".

Por ello, Gómez ha detallado que el informe propone "reorientar el objeto fundacional de la SAIF para que sea una mercantil y darle contenido y sentido a la Fundación Comillas y pueda recuperar parte de las pérdidas que tiene de forma anual".

La AIReF también propone la "fusión de empresas públicas", en concreto las "5 o 6" dedicadas a la gestión del suelo y entre las que se encuentran las sociedades Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan), Suelo Industrial de Cantabria (Sican) o Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria (Gesvican), que cuentan con "infraestructuras independientes", cada una con su director, altos cargos y personal, y no tiene "sinergias".

Sobre la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), el diputado de Cs ha destacado que el informe propone cuestiones "básicas" como "devolver las aulas de 0 a 2 años a la Consejería para evitar duplicidades y sobre costes, estimando un ahorro de 500.000 euros". "No tiene sentido que el propio Gobierno no haya ejecutado ya esto", ha criticado.

Gómez también ha indicado que, a través del informe, se ha conocido que el Gobierno cuenta con la denominada Fundación Centro Tecnológico y Logístico Integral de Cantabria, a través de la cual se realizan los contratos con las aerolíneas, o que el edificio del Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria), que es "referencia a nivel mundial", no está asegurado.

En términos generales, la AIReF también se refiere a los proveedores y critica, según Gómez, que en las empresas y fundaciones "hay contratos de muy larga duración, con precios fuera de mercado" y que habría que promover "la centralización de la gestión de compras, la selección directivos con principios de eficiencia y optimizar las sinergias con mecanismos de soporte común".

"Reinos de Taifas"

"No es normal que cada una de las 25 empresas y fundaciones públicas funcionen como reinos de taifas", ha denunciado el diputado de Cs, y ha enfatizado que el informe también evidencia la "ineficiencia en la gestión de los recursos humanos" que es "donde se va mucho dinero" y, de hecho, ha detallado el personal en el sector se ha incrementado este año un 8% respecto a 2016.

Con lo que revela el informe, Gómez ha considerado "vergonzoso" que el Gobierno "se dé golpes en el pecho" con él porque "nos dicen que lo estamos haciendo mal". "Se dedica a poner excusas peregrinas y habla de cuestiones con implicación mínima en el ahorro para las arcas de Cantabria en vez de asumir que se está gestionando de forma ineficiente y ponerse manos a la obra a trabajar en las recomendaciones de eficiencia en la gestión", ha dicho.

Por ello, ha reclamado al bipartito que "deje de desviar la atención" en las subidas de tasas y del precio de entradas "que no les va a exigir nadie, al menos Cs", y trabajen en una "mejor eficiencia" de las empresas públicas y fundaciones.

"Pero eso supone cerrar el chiringuito de colegas, eliminar la red clientelar que tanto PRC como PSOE llevan creando años", ha apostillado, y que ha opinado que es el "resultado de la ingeniería financiera" del que fuera consejero de Economía en las anteriores legislaturas del bipartito y expresidente del PSOE, Ángel Agudo, algo que además ha considerado que el nuevo líder socialista, Pablo Zuloaga, "no parece estar dispuesto a cambiar esta dinámica".

Pero Gómez también ha repartido esa responsabilidad con Miguel Ángel Revilla, porque "siempre entrega el Gobierno a su socio, porque entre otras cosas no se fía de su partido, y que nos ha llevado a perder 70 millones de euros en las empresas públicas y que la AIReF nos haya pintado la cara diciendo que este sector en Cantabria es una coladero de dinero inasumible para esta región".