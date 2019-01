María Luz Morán, nueva rectora de la UIMP con "gran responsabilidad añadida" por ser la primera mujer en dirigirla

La nueva rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), María Luz Morán, ha tomado posesión del cargo afirmando que ser la primera mujer al frente de esta universidad estatal, creada en 1932, le produce una "inmensa alegría" y lo hace "con una gran responsabilidad añadida". El acto también ha servido para la toma de posesión del nuevo director general de la Agencia Estatal de Investigación, Enrique Playán.

Ante el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y las decenas de asistentes al acto de toma de posesión celebrado en Madrid, Morán ha recordado a rectores de la UIMP como Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera o Ernest Lluch para confesar que el "reto" de ponerse al frente de la universidad le produce "vértigo", aunque ha admitido que el nombramiento le supone "un reconocimiento a su trayectoria" que afronta con "entusiasmo, responsabilidad y lealtad".

Morán, que es catedrática de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, también ha realizado un alegato al papel de la mujer en el ámbito académico y de la investigación tras convertirse en la séptima rectora de universidades españolas, y lo ha hecho recordando a una antigua profesora.

"Hace ya muchos años, cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, escuché atónita a una joven profesora comenzar el primer ejercicio de su oposición afirmando: nací mujer y por tanto discriminada", ha relatado Morán, que ha proclamado que ser mujer le ha convertido en "mejor profesora, socióloga y mejor ciudadana".

"El hecho de ser mujer, hija, hermana, esposa, madre, compañera y amiga, me ha permitido, además de los frecuentes agobios, cansancio y mala conciencia al tratar de hacer compatibles mis distintios yoes, me ha permitido ver el mundo de otra manera, comprenderlo de una manera mucho más rica y matizada", ha añadido antes de afirmar que ser la primera mujer rectora de la UIMP le supone "una gran responsabilidad añadida".

Morán también ha recordado el origen republicano de la UIMP y la "vigencia" de los principios y objetivos originales de esta universidad decana en cursos de verano y cursos de lengua y cultura española para extranjeros. "La universidad pública debe ser un ámbito de formación de personas y de ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que de formación intelectual, científica y profesional", ha defendido.

La nueva rectora, que ha relevado a Emilio Lora-Tamayo, también ha afirmado que la universidad pública tiene la "obligación de contribuir a pensar y a proyectar un futuro mejor y más justo", y se ha comprometido a "dar visibilidad a la investigación realizada desde las universidades" y dar cabida a "las demandas de una mayor implicación de la universidad en la reflexión del debate sobre cuestiones urgentes para nuestras sociedades".

Después del discurso de Morán, el ministro Duque ha aplaudido las "palabras brillantes" de la nueva rectora de una universidad "singular" que "será importante en el ámbito internacional" cuando culmine la reforma universitaria en la que trabaja el Ministerio, ha añadido Duque destacando el "prestigio" y el "lugar magnífico" de los cursos de verano de la UIMP, que se celebran en la península de la Magdalena de Santander.

Enrique Playán, nuevo director de la AEI

El acto también ha servido para la toma de posesión del nuevo director general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Enrique Playán, que ha dado las gracias a sus maestros por enseñarle a "atraer ese espíritu libre del investigador hacia el rigor de los procedimientos y en la búsqueda de la eficiencia en el uso de los fondos públicos".

Para resumir cómo debería ser la gestión de la AEI, Playán ha leído cinco "consejos para la vida pública" recogidos por el escritor del Siglo de Oro español Baltasar Gracián en su obra 'Oráculo manual y arte de prudencia (1647)'.

Así, ha instado a ser un "hombre de resolución", a "no ser intratable", a "nunca apurar ni el mal ni el bien", a "valer y saberlo mostrar", y a "no ser tenido por hombre de artificio", es decir, a ser "antes prudente que astuto". "Si los ciudadanos ven en la investigación la fuente de su bienestar, no faltarán nunca los fondos para investigar", ha resumido Playán, que ha aludido a la "prudencia" a la hora de diseñar los planes de que dispone el Ministerio para la AEI.

Durante su intervención, ha dado a conocer sus "ideas" para dirigir la Agencia Estatal de Investigación, que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 contará con 102 millones de euros más para este año (85 millones de euros adicionales para convocatorias de proyectos de investigación y estratégicos y 17 millones más para personal y medios).

Entre sus objetivos se encuentra el de conseguir que la AEI siga siendo un proyecto común con objetivos compartidos por todos, en el que haya "ilusión, eficiencia y transparencia", recordando que su principal activo es el personal.

También pretende mejorar la eficiencia en los procedimientos, acelerar y simplificar las tareas para facilitar las labores de los investigadores; mejorar la comunicación interna y la coordinación para "sacar de todos lo máximo"; y mejorar la imagen y la visibilidad exterior de la Agencia, dándole así una dimensión internacional, para que esta se convierta en "una de las agencias líderes en el contexto europeo".

Finalmente, Playán ha agradecido la labor "de pilotaje" de la anterior directora, Marina Villegas, y ha pedido al Ministerio que dirige Pedro Duque "paciencia" para conseguir dotar a la Agencia de un marco estable de financiación adecuada y gestionar los recursos que la Agencia genera.

Elegido tras un concurso internacional, Playán es ingeniero agrónomo por la Universitat de Lleida y doctor por la Universidad de Utah (Estados Unidos). Desde 2010 es profesor de investigación del CSIC, donde ha sido coordinador del área de Ciencias Agrarias hasta 2017. También tiene una reconocida experiencia de gestión tanto en organismos públicos de investigación y agencias de innovación como en el sector privado, donde ha desarrollado nuevos productos.

"Gente mucho más brillante que yo"

En la toma de posesión, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha destacado a estas dos instituciones que para el país son "básicas" e "importantísimas", así como "estratégicas".

Duque ha recordado las "condiciones muy difíciles" en que fue creada, hace tres años, la Agencia Estatal de Investigación, cuyos retos serán lograr más independencia y convertirse en la entidad que gestione los fondos públicos de I+D+i.

Y ha alabado tanto a la nueva rectora de la UIMP, de la que está convencido que "abrirá la universidad a los nuevos tiempos", como al nuevo director de la AEI, que será el "ejemplo de profundidad" que concederá a la Agencia: "Me honra presidir un equipo de gente mucho más brillante que yo".

Duque ha finalizado su discurso insistiendo en la importancia de aprobar los PGE 2019. "Dentro del área de I+D+i, sería muy bueno para el país que consiguiéramos aprobar los presupuestos", ha concluido, aunque "de momento", el Ministerio se centrará en trabajar "en la consolidación de la Agencia y en darle a Enrique el mejor entorno posible".