Menhai presentará 'Red Dragon' en un concierto solidario contra el cáncer

La cantante Mehnai presentará su nuevo disco, 'Red Dragon', este viernes 8 de junio en el Teatro Casyc a partir de las 20.30 horas, en un concierto solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cantabria.

En el recital, el público podrá escuchar los temas de su nuevo trabajo, que se adentra más en el rock, sin abandonar del todo las influencias del folk. Además, se contará también con la participación de Yeyo ART como invitado especial.

Las localidades para el concierto, que tienen un precio de 10 euros, pueden adquirirse ya a través de la red de venta de entradas de Liberbank, tanto en la página web, como en el teléfono 902 106 601 y en los cajeros automáticos de la entidad.

Con la publicación de 'Red Dragon', la cantante y compositora santanderina Carmen Bartolomé 'Mehnai' se adentra más en el rock, después de sus dos primeros trabajos, 'Grab it while it's hot' (2011) y 'Trust freebird' (2014), que estaban más marcados por el folk y la música americana.

Cambia también la producción, que esta vez corre a cargo de Javier Fernández Escudero (Estudios Cubex). Lo que no varía es la banda que la acompaña, formada por Carlos Gutiérrez (bajo), Mario de Inocencio (guitarra eléctrica) y Rodri Irizábal (batería).

El diseño artístico y fotográfico del disco ha sido obra del artista cántabro Maichack Tamanako. Los temas de este nuevo trabajo son resultado del trabajo compositivo de la artista entre los años 2014 y 2017 y en ellos trata temas como la lucha por vencer a los "dragones internos", ya sean miedos, enfermedades o amores pasados.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha invitado a los santanderinos a sumarse a esta iniciativa solidaria y disfrutar de la música de Mehnai y su banda al tiempo que colaboran con la actividad que desarrolla la AECC con los enfermos de cáncer y su entorno familiar.

Igual ha transmitido personalmente su agradecimiento a todas las personas y entidades que se han implicado para hacer posible este concierto solidario en un encuentro en el que han participado la propia Mehnai; además del director de la Fundación Caja Cantabria, Juan Muñiz; Beatriz López y Sara Wolsey, en representación de la AECC en Cantabria; y la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, ha informado el Ayuntamiento de Santander en nota de prensa.