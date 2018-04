Mehnai lanza 'Red Dragon', su tercer disco con un estilo más rockero que nunca

La cantante cántabra Carmen Bartolomé, conocida como Mehnai, presentará este viernes su tercer trabajo titulado 'Red Dragon', con un estilo más próximo al rock que sus predecesores 'Grab it While it's Hot' (2011) y 'Trust Freebird' (2014), cuyo sonido se aproxima más al folk americano.

Lo hará primero en plataformas digitales y posteriormente, el sábado a partir de las 21.00 horas, en un concierto que se celebrará en la tienda Discos Cucos de Santander, donde ya se podrá adquirir el disco en formato físico. No obstante, la presentación oficial del mismo se llevará a cabo a principios del mes de junio.

"Nos lo proponemos todo, el cielo es el límite", aseguraba en una entrevista a este periódico hace exactamente un año cuando se preparaba para componer esta obra. Además, es habitual ver a esta artista participando en conciertos solidarios. "Si con mi colaboración puedo aportar algo a la causa, fantástico y bienvenido sea", recalcó.

Por otro lado, Mehnai actuó el pasado verano en el Festival Música en Grande de Santander junto a artistas de la talla de Rulo, Leiva, Ivan Ferreiro o Oreja de Van Gogh en la Campa de La Magdalena.