'Music Has No Limits' regresa al Palacio de Festivales tras su éxito internacional

El espectáculo 'Music Has No Limits' regresa al Palacio de Festivales de Cantabria para hacer disfrutar al público cántabro con su fusión de géneros y temas de artistas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, o The Police.

La sala Argenta acogerá el próximo sábado, 16 de marzo, a partir de las 20.30 horas, la puesta en escena de este espectáculo con el que se subirán al escenario más de 30 artistas que fusionarán house, rock, clásica, dance, gospel o jazz.

Tras el éxito alcanzado en su gira internacional, Music Has No Limits (MHNL) regresa a Santander con este show que ya ha hecho vibrar a los asistentes en Nueva York, Miami, México, Milán y a las principales ciudades de España.

"El mayor espectáculo creado con el mejor talento internacional", definen los promotores a Music Has No Limits, show que "rompe las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una experiencia que agita todos los sentidos y que te dejará sin aliento".