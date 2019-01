Podemos estudia cómo hacer las papeletas electorales en Cantabria tras la paralización judicial de las primarias

El departamento legal de Podemos está estudiando el modo de confeccionar las papeletas de las próximas elecciones autonómicas tanto en Cantabria como en La Rioja, donde las primarias llegaron a los tribunales y han sido paralizadas de forma cautelar por orden de un juez.

"Tenemos que estudiarlo porque en nuestro código ético se explica que los cargos se eligen por primarias, pero si un juzgado no te deja hacer, habrá que encontrar una manera de configurar las papeletas que sea respetuosa con la voluntad de la organización y que nos permita que nos presentemos a las autonómicas tanto en Cantabria como en La Rioja", ha explicado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

En una entrevista concedida a Europa Press ha admitido que la gestora nombrada por Madrid en esta región "tiene mucho trabajo que hacer" y "le va a llevar tiempo poder recuperar la buena imagen de Podemos" en la Comunidad, tras los últimos conflictos internos.

"Tienen mucha tarea por delante. Confío en que la gente que está en el equipo técnico es muy solvente. Es gente que no ha participado en los conflictos y que ha intentado solucionar las cosas mediante el diálogo. Creo que tienen mucha tarea por delate pero también confío en que la van a poder llevar a cabo y van a contar con toda la ayuda que les podamos dar", ha afirmado.

Preguntado por si estos conflictos debilitan a los morados de cara a las próximas elecciones, Echenique ha defendido que "la situación ha mejorado mucho en el último año". "Estamos mejor que a principios de año, el partido está muy unido", ha apuntado.

"Estamos muy fuertes en muchos territorios y en algunos hay problemas evidentes que se van a solucionar. Como mapa general, diría que más allá de algunos problemas puntuales, en el conjunto del Estado las direcciones autonómicas están asentadas", ha asegurado.

"CUANDO VIENEN MAL DADAS, HAY QUE SER MÁS FUERTES"

El secretario de Organización ha defendido que es en los "momentos difíciles" y de "desánimo" cuando el partido debe "ser más fuerte", y ha asegurado que la manera de superarlos no pasa por "alimentar el discurso del desencanto" y de la "resignación".

"Lo que hay que transmitir es que los momentos difíciles hay que superarlos y que cuando vienen mal dadas, hay que ser más fuertes, echar más horas, y mirar al futuro con ilusión", ha defendido en una entrevista concedida a Europa Press.

Así lo ha asegurado, al ser preguntado por la bajada de las expectativas de Podemos en las encuestas, y los malos resultados cosechados en las elecciones andaluzas, en las que la coalición Adelante Andalucía que conformó junto a IU perdió casi 300.000 votos respecto a los comicios de 2015.

"Creo que no hay que alimentar el discurso del desencanto, del 'no se puede', de la resignación. Es evidente que se puede cambiar este país, sólo hace falta que tengamos la voluntad de hacerlo", ha defendido el dirigente del partido morado.

"COMBATIR LOS MOMENTOS DE DESÁNIMO"

En este sentido, ha admitido que "los momentos de desánimo pueden aparecer", pero ha avisado de que tienen "la obligación de combatirlos", en lugar de caer en el "pesimismo" y en "alimentar el discurso del desencanto".

En concreto, sobre las encuestas, Echenique ha defendido que si se tienen en cuenta los promedios, éstas demuestran que Podemos tiene "bastante estabilidad" y un "suelo muy sólido sobre el cual poder trabajar", y ha negado que ello suponga un estancamiento.

"Es un suelo enormemente sólido y que permite ser un trampolín, un escalón para que una campaña en la que sepamos transmitir nuestras propuestas pueda servir para catapultar nuestros resultados muy por encima. Se pronosticó muchas veces que nos íbamos a ir por debajo del 10, y esto no ha pasado nunca, ni en los peores momentos que hemos vivido", ha señalado.

SIGUEN ANALIZANDO LOS MALOS RESULTADOS ANDALUCES

En cuanto a los resultados de las andaluzas, Echenique ha asegurado que siguen analizando los motivos por los que parte de sus votantes se quedaron en casa. "El por qué es difícil de analizar. Hay que respetar los análisis que los compañeros de Andalucía están haciendo", ha apostillado.

No obstante, sí ha apuntado que posiblemente la abstención de la izquierda "tenga mucho que ver con la gestión de Susana Díaz", por un lado, con las encuestas "diciendo que el resultado estaba decidido de antemano", o "con la gasolina que han echado los partidos de derecha en el conflicto catalán".

A este respecto, Echenique ha reconocido que "es evidente" que la estrategia de "echar gasolina al conflicto catalán" de PP, Ciudadanos y Vox "les ha reportado un buen resultado en Andalucía". "Seguramente ese buen resultado provenga de ese discurso", ha insistido.

Eso sí, ha negado que eso signifique que el discurso y las propuestas de Podemos para el conflicto catalán sean los equivocados, y ha defendido que su postura es "la única" posición que tiene probabilidades de resolver algún día el conflicto territorial".

En este sentido, ha señalado que aunque "a corto plazo hay posiciones que son difíciles de mantener", en el medio plazo se demostrará, a su juicio, que son las adecuadas, y a los que apuestan por la "confrontación" les pasará "factura", aunque ahora les salga "rentable".

DEFIENDE QUE LA LISTA AL CONGRESO ES "PLURAL"

Por último, sobre las críticas a la falta de pluralidad de la candidatura elegida para las elecciones generales, que lidera Pablo Iglesias, Echenique ha defendido que "hay personas de todas las sensibilidades". "Es una lista plural, no sólo en lo que respecta a las sensibilidades internas tradicionales, sino también en la diversidad territorial", ha reivindicado.

"Y sobre otras candidaturas, lo que habría que preguntarse es por qué no se han presentado. En Podemos todo el mundo se puede presentar. Todo el mundo que consiga los avales se puede presentar. Eso no es responsabilidad de la lista que ha ganado sino de los que no han querido presentarse", ha apostillado.