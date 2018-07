"Los aciertos de Pedro Sánchez en el Gobierno serán los aciertos del Partido Socialista en Cantabria"

Pablo Zuloaga (Santander, 1981) afronta el futuro con optimismo. Su vida ha dado un giro de 180 grados en apenas 365 días. Al comienzo de la legislatura pocos podían pensar que acabaría ocupando el puesto institucional más relevante en Cantabria y que a falta de menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales el escenario político para su partido es infinitamente más propicio. No obstante, prefiere no hacer cábalas y cree que el resto de formaciones tampoco debería "vender la piel del oso antes de cazarlo". "Es importante que hagamos una campaña limpia, que cada candidato presente su tarjeta en el mejor ambiente y que a partir de ahí, se tejan las alianzas que sean necesarias para garantizar el mejor futuro para nuestra Comunidad Autónoma", sostiene.

La carrera política de este joven ingeniero de Obras Públicas ha sido meteórica. En 2015 se presentó por primera vez como candidato en Santa Cruz de Bezana y fue proclamado alcalde gracias a un pacto a cuatro bandas. Ahora se cumple el primer aniversario de su victoria en las primarias que le llevaron a convertirse, con 36 años, en el nuevo secretario general del PSC-PSOE. El pasado mes de mayo afianzó su liderazgo dentro del partido venciendo en un nuevo proceso interno y proclamándose de forma oficial como el primer candidato a la Presidencia de Cantabria. Y hace un mes accedió, "a propuesta del gabinete de Pedro Sánchez", a la Delegación del Gobierno. "Era una oportunidad representar a la ciudadanía de Cantabria y poder formar parte de un Gobierno del que me siento completamente orgulloso", explica sobre el paso dado y su nuevo cargo, que asume con "orgullo e ilusión".

¿Cómo diría que ha sido este último año?

Ha sido un año muy intenso, un año de cambios y de mucho contacto con los compañeros y compañeras socialistas de Cantabria. Hemos abierto las puertas y ventanas del Partido Socialista y eso ha hecho que crezcamos, que seamos un año después de las primarias un partido diferente que se relaciona de otra manera con la ciudadanía de Cantabria.

¿Cuál es la situación interna del PSOE en estos momentos?

Es una situación de trabajo constante. Hemos pasado dos procesos de primarias en menos de un año y desde que se cerró el Congreso se puso en marcha una Conferencia Política que va dando sus pasos y que se culminará a lo largo de este año con un documento que será el antecedente de nuestro programa electoral, nuestra tarjeta de presentación a los cántabros y cántabras para pedirles su confianza el año que viene.

Somos el partido que va por delante del resto y lo somos en cuanto a democracia interna, pero también en cuanto a participación y desarrollo de nuestros programas electorales.

¿Se han disipado las discrepancias que había dentro del partido?

En el último año han pasado muchísimas cosas. Nadie en Cantabria es ajeno a lo que ha cambiado la política nacional y a lo que ha cambiado en la Comunidad Autónoma el PSOE, y eso precisamente hace que los problemas que hace un año parecían tremendos, a día de hoy se vean como simples anécdotas. Estamos centrados en trabajar pensando en el futuro de los ciudadanos de Cantabria, afrontando el mejor escenario político para un Partido Socialista que se ha regenerado. Creo que la mayoría de los debates internos se han sosegado.

¿Cómo es su relación con la anterior secretaria general del partido?

Es una relación fluida, de trabajo, y más desde que afronté la responsabilidad de ser delegado del Gobierno en Cantabria. Hemos tenido la oportunidad ya de reunirnos con algunos ministros. Por poner un ejemplo, con Teresa Ribera, a quien hemos planteado en una reunión informal los problemas que surgen de su Ministerio. Ahí está la obra parada desde hace un año y medio por el PP del subfluvial de Santoña, que genera un importante problema en toda la cuenca del Asón y en los municipios de Laredo y Santoña, y también esa sentencia que está pendiente de gestionar que es la demolición de Vuelta Ostrera y la construcción previa de una depuradora. Hay muchos retos que afrontar en Cantabria y yo, desde la Delegación del Gobierno, lo haré contando con el Gobierno de Cantabria, como no podía ser de otra manera, y también, evidentemente, con la vicepresidenta y compañera Eva Díaz Tezanos.

¿Cuál es la solución que se plantea para la obra del subfluvial de Santoña?

Cuando la ministra estuvo aquí hace un mes, la vicepresidenta tuvo la oportunidad de explicarle las cuestiones técnicas que suponen un problema para la continuidad de esta obra y la ministra tomó buena nota. Esperamos que dé solución en breve plazo a este problema como a otros tantos que afectan a nuestra Comunidad y que son un lastre que dejó el PP a nivel de gestión en el Gobierno de España.

Zuloaga destaca que abrirá las puertas de la Delegación a colectivos sociales como ya hizo en Bezana.

Y en cuanto a la depuradora de Vuelta Ostrera, ¿por qué ubicación se decanta?

Hay un debate intenso. Lo que hay que lamentar a estas alturas es que el PP haya tenido en su mano todas las herramientas para evitar que esto hubiera pasado. La primera, no acometer una obra donde había indicios legales de que esto no se podía hacer.

La realidad es que a día de hoy esa sentencia es inamovible y que al Gobierno le toca buscar la mejor ubicación pensando en el menor impacto medioambiental, en el cumplimiento de la legalidad y también en el impacto social.

¿Cómo es posible que todavía no se haya tomado una decisión sobre la ubicación?

Hay que valorar todos los condicionantes técnicos. No hay que olvidar el coste que va a suponer la demolición y la construcción de una nueva depuradora y de un emisario submarino que lleve hasta el mar las aguas ya tratadas, así como la modificación de todas las impulsiones y canalizaciones. Todo esto va a suponer una importante inversión de dinero público.

Entenderán que es importante el debate técnico para tomar la mejor solución y hay que entender que si hay un Gobierno en España que durante dos años no ha tomado ninguna decisión, y hablo de la última legislatura, aunque me puedo retrotraer a la anterior, al menos hay que dar un tiempo para que la nueva ministra y su equipo tomen la mejor decisión.

¿Por qué ha asumido el cargo de delegado del Gobierno cuando tendrá que renunciar a él en unos meses para lanzar su candidatura a la Presidencia de Cantabria?

Lo asumí por responsabilidad. Cuando Pedro Sánchez, cuando su gabinete, planteó la posibilidad de que fuera la cara visible de su Gobierno en Cantabria, para mí fue un orgullo, un honor y una alta responsabilidad...

¿Fue una propuesta de Pedro Sánchez?

Sí, sí. La propuesta vino directamente de Ferraz y se aceptó en Cantabria, y desde entonces trabajo enormemente ilusionado sabiendo que durante tres años he sido alcalde de Santa Cruz de Bezana, que les debo a los vecinos y vecinas la oportunidad que me han dado para desarrollar mi vocación política. Desde que me nombraron alcalde he tratado de no fallarles y ahora haré lo mismo con los cántabros y cántabras como delegado del Gobierno.

El delegado del Gobierno asegura que respaldará en Moncloa "las grandes pretensiones de Cantabria".

En este tiempo, la oposición y sus detractores le han colgado la vitola de ser "muy ambicioso".

No espero halagos de la oposición. Creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entendí que era una oportunidad dentro del espacio político en el que me muevo representar a la ciudadanía de Cantabria y poder formar parte de un Gobierno del que me siento completamente orgulloso, no solamente porque Pedro Sánchez sea el presidente, sino por la elección de cada uno de los ministros y ministras. Creo que quedan grandes momentos para disfrutar en Cantabria y en España gracias a las decisiones que va tomando el presidente Sánchez, y lo vemos cada viernes, cada vez que la portavoz del Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, sale a explicar cuáles son las decisiones que se toman. Lo vimos con el 'Aquarius', lo vemos con las pensiones, lo vemos con el Salario Mínimo Interprofesional, lo vemos derogando parcialmente la LOMCE… Hay tanto en lo que avanzar… y hay que agradecer a Pedro Sánchez su valentía y la labor que ha hecho por devolver la dignidad a las instituciones españolas.

eldiario.es ha publicado esta semana una encuesta que apunta a que el PSOE sigue creciendo a nivel nacional y se consolida como primera fuerza política. ¿En qué medida la acción del Gobierno de Pedro Sánchez influirá en los resultados de las elecciones autonómicas?

Es importante, al fin y al cabo el movimiento de Pedro Sánchez a nivel nacional, a nivel de partido, y todos sus aciertos en el Gobierno también serán los aciertos del Partido Socialista en Cantabria. Yo me presentaré a las elecciones del año 2019 como un hombre de partido, como un hombre que ha trabajado su responsabilidad institucional en cuatro años en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y en la Delegación del Gobierno con absoluto compromiso y con otra manera de trabajar la política. Yo abrí las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a las reivindicaciones y a la participación de los vecinos y vecinas y en esa misma medida vengo trabajando en la Delegación del Gobierno reuniéndome con las plataformas que reivindican pensiones públicas y dignas.

El próximo 30 de julio se reunirán en La Moncloa Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla. ¿Espera algún anuncio concreto o será un primer encuentro cordial?

El presidente Sánchez recupera el diálogo institucional y creo que es algo que nos tiene que hacer sentir bien a los cántabros y cántabras. En ese diálogo el presidente Revilla le trasladará muchos de los asuntos que ya le vamos adelantando a cada uno de los ministros desde la Delegación del Gobierno, porque los grandes problemas de nuestra Comunidad, como Valdecilla, la financiación de la LOMCE o de la Dependencia, del Campus Comillas o las obras de las que ha hemos hablado, no son ajenos a esa agenda social que el presidente Sánchez y su Gobierno están marcando para Cantabria. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos.

Zuloaga reclama consensuar cuál debe ser el proyecto para la llegada de la alta velocidad a Cantabria.

¿En qué se concreta pasar de las palabras a los hechos? ¿Con qué se daría satisfecho sobre esa serie de reivindicaciones?

Fundamental es conseguir la financiación de Valdecilla, igual que fundamental es que el Estado cumpla con la financiación de la LOMCE y con la financiación de la Dependencia. También hay que afrontar el debate sobre nuestras infraestructuras con una perspectiva lógica y dialogada. Venimos de un tiempo en el que el Ministerio de Fomento hacía infografías, fotografías y anuncios que no se respaldaban con ningún gesto real y yo reafirmo las palabras del ministro José Luis Ábalos a la hora de asumir con responsabilidad el futuro de las infraestructuras en Cantabria.

Creo, y así lo dije en mi discurso de investidura, que debemos afrontar de una manera consensuada la llegada de la alta velocidad a Cantabria. Lo que no puede ser es que llevemos tanto tiempo hablando del AVE sin dar un paso cierto. Afrontar el debate sobre si tiene que llegar por Vizcaya, por el corredor del Atlántico, o si tiene que llegar por la Meseta hasta Reinosa y a partir de ahí mejorar las prestaciones del tren. La Delegación del Gobierno está abierta para respaldar las grandes pretensiones de Cantabria.

No descarta que la conexión de la alta velocidad con Madrid sea a través del País Vasco.

No lo descarto porque creo que aún quedan muchos estudios que hacerse. Soy ingeniero y durante el primer debate de la llegada del AVE a Cantabria en el año 2002-2003 estaba todavía estudiando en la Universidad de Cantabria y analizábamos las cuestiones técnicas para salvar la diferencia de cota entre Santander y Reinosa. Es un hándicap importante para conseguir que el tren llegue a una velocidad alta a través de la Meseta, y esos requisitos técnicos van a suponer serios conflictos a la hora de que la obra sea sostenible socialmente y ecológicamente. Sí que sería posible a través del Corredor del Atlántico. Hay que analizar todos los escenarios para tomar la mejor decisión para el futuro de Cantabria.

La oposición en bloque ha pedido la dimisión de la consejera de Sanidad. ¿Cómo valora su gestión en la polémica de los contratos del Servicio Cántabro de Salud?

A mí me ha llamado la atención que Podemos apoyara la solicitud del PP de reprobar la gestión de María Luisa Real cuando ha sido ella la que viene sancionando el contrato público-privado de Valdecilla que el propio PP puso en marcha y que Podemos también censura. Y viene sancionando con más de un millón de euros al año a Ferrovial, una empresa que accede a este contrato y que viene prestando este servicio…

Pero a María Luisa Real no se le ha reprobado por esas sanciones.

Me ha preguntado si respaldo la gestión de María Luisa Real, y claro que la respaldo, porque ella busca un servicio de salud público, de acceso universal y gratuito, que fue una de las primeras decisiones que tomó. A partir de ahí, está haciendo cumplir los requisitos del contrato público de Valdecilla después de que el PP decidiera privatizar el buque insignia de la Sanidad en Cantabria y ese trabajo es de máxima responsabilidad. Lo que llama la atención es que todas estas denuncias vengan del PP, y si hay que recordar algo es que María José Sáenz de Bruaga fue la anterior consejera de Sanidad y la persona que ella nombró para ser gerente del Hospital a día de hoy está imputado por su gestión en la Comunidad de Madrid, César Pascual, quien además le acompaña en la dirección del partido en Cantabria. Todo esto llama la atención, y lo que más llama la atención es el apoyo de Podemos a esta maniobra política del PP.

Buruaga ya ha anunciado que en las listas del PP habrá mucha renovación. ¿También en el PSOE?

El PSOE va por delante de cualquier anuncio de renovación y regeneración que haga el PP. Yo no voy a valorar cuáles pueden ser las listas del PP más allá de todo lo que ha trascendido y de cómo un partido que defiende la democracia desde las instituciones cada vez que tiene que someterse a un proceso interno acaba en los tribunales y acabamos viendo un espectáculo en el que parece que se da por bueno las afiliaciones masivas, el pago de cuotas y de cualquier otro ejercicio.

Pero, ¿hay en el PSOE intención de llevar a cabo una renovación en las listas?

El Partido Socialista es un partido que se ha sometido a un proceso de control muy importante y las primarias no acaban en la elección de los cabezas de lista, también estamos sometidos los compañeros y compañeros que queremos ser candidatos al Gobierno de Cantabria y en las principales alcaldías y la decisión de las candidaturas municipales pasan por asambleas en las que los militantes eligen libremente con voto directo quiénes son las personas que van a representarles en los ayuntamientos. Es evidente que la regeneración en el Partido Socialista ha llegado y que el nuevo proceder con estos procesos de primarias abiertas son fundamentales.

Comienza a sonar en el ambiente político que Revilla está cansado del PSOE y que podría tejer otras alianzas en la próxima legislatura. ¿Se ve en la oposición?

Yo he sido alcalde con el apoyo de cuatro fuerzas políticas, creo que soy una persona a la que no le asusta el diálogo ni el acuerdo poniendo sobre todo encima de la mesa no los intereses de los partidos que firman, sino los intereses de los ciudadanos a los que representamos. Creo que es importante analizar esta situación después de que se produzcan las elecciones y no avanzar tanto los resultados porque podemos correr el riesgo de vender la piel del oso antes de cazarlo o cometer errores de cálculo que no benefician para nada a nuestra Comunidad Autónoma. Es importante que hagamos una campaña limpia, que cada partido o que cada candidato o candidata presente su tarjeta en el mejor ambiente, y a partir de ahí se tejan las alianzas que sean necesarias para garantizar el mejor futuro para nuestra Comunidad Autónoma.