Se pone en marcha desde Euskadi la primera escuela gratuita de inteligencia artificial: The Egg

Las empresas especializadas en desarrollos vinculados con la inteligencia artificial constatan una carencia de profesionales preparados para afrontar los retos que supone esta nueva tecnología. La ‘startup’ donostiarra Skootik ha apostado por la puesta en marcha de un modelo de enseñanza gratuito en el que cualquier alumno podrá obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Se denomina The Egg y Unai Martínez, CEO de Skootik, nos habla sobre este proyecto.

¿Qué es The Egg?

The Egg es la primera escuela de inteligencia artificial gratuita, sin profesores y ética donde no hace falta tener conocimientos previos ni de informática ni de inteligencia artificial para ser alumno. Se podría definir como una escuela ‘learning by doing’ donde los alumnos irán superando tareas de menor a mayor complejidad de manera gradual. Estas tareas están agrupadas por niveles y todos y cada uno de los alumnos tiene que cubrir el mínimo exigido para subir de nivel. El trabajo en equipo es clave y los de menor nivel se podrán apoyar en los que ostentan un rango mayor para resolver sus dudas.

¿Qué perfil deben de cumplir los aspirantes para acceder a The Egg?

Para poder participar en este programa no es necesario tener ninguna titulación académica ni recursos económicos. El único requisito es ser mayor de 16 años, imaginativo, perseverante y empático. Hay varias fases para la selección de los candidatos. En la primera, los aspirantes deben realizar una serie de ejercicios desde el portal de la escuela: https://theegg.ai. Un motor de IA selecciona a los candidatos cuyos rasgos se adaptan mejor al perfil.

En la segunda, los candidatos preseleccionados se sumergen en un fin de semana intensivo de IA donde tendrán que resolver juegos de lógica y de programación por grupos. Para esta etapa del proceso no es necesario tener conocimientos previos.

Por último, los nuevos ‘eggers’ pasarán a ser alumnos de la escuela.

¿Qué tipo de base de conocimientos tendrán las personas que superen los niveles de la escuela?

Serán personas preparadas para ofrecer soluciones de IA en diferentes sectores. Las tareas de los diferentes niveles están enfocadas a superar temáticas que desde nuestro punto de vista todo profesional en IA debe manejar. En el primer nivel, la IA está muy vinculada a la informática y a la programación. Es por este motivo que las tareas del primer nivel están enfocadas a adquirir conocimientos en diferentes temáticas como comunicaciones/protocolos, interfaces, arquitecturas cliente/servidor, redes, algoritmia/matemática, seguridad, programación, optimización y automatización.

El propósito del segundo nivel es construir unos cimientos sólidos de IA. Se han definido cuatro habilidades fundamentales: máquinas que aprenden solas, máquinas que planifican, máquinas que perciben y toman decisiones y máquinas que razonan.

La finalidad del tercer nivel es especializarse en el desarrollo de soluciones de IA. Teniendo en cuenta las cuatro habilidades fundamentales trabajadas en la anterior etapa, en este caso, el alumno profundizará en la rama de la IA que más le interese.

Una vez concluidas las tres etapas el alumno debe desarrollar un proyecto de IA.

¿Se podrá acreditar de alguna manera el nivel de formación?

Se proveerá de un certificado que acredite que el alumno ha superado todos los niveles. En cualquier caso, nuestra filosofía no se enmarca dentro del formato de la educación formal. Nuestra particular manera de universalizar y democratizar el conocimiento de esta rama escapa de las metodologías clásicas y es fruto de una profunda reflexión. Creemos que existen personas con muchísimo ingenio que no han encontrado su lugar dentro de la educación reglada. Estamos convencidos de que toda la información que necesitarán para adquirir un nivel alto de IA lo tienen en Internet. Nosotros tenemos que proveer de las herramientas necesarias para ayudarles a encontrar información efectiva.

Por otra parte, en la rama de la tecnología los títulos están perdiendo valor. Son otros ‘soft skills’ los que se están valorando actualmente, como por ejemplo ser resolutivo, ingenioso, saber trabajar en equipo, etcétera. Queremos dar acceso al conocimiento a todas las capas de la sociedad independientemente de su estatus social. Queremos universalizar la Inteligencia Artificial Ética y que no sea una tecnología que esté en manos únicamente de las élites. Debe ser una escuela con una metodología de aprendizaje disruptiva donde el alumno sea parte activa de todo el ciclo de aprendizaje.

¿Por qué es importante la inteligencia artificial en el contexto de la Industria 4.0?

La IA significa dotar de capacidad analítica a las computadoras a partir de su materia prima: los datos. Si somos capaces de extraer valor de diferentes fuentes de información seremos capaces de conocer mejor aquello que nos rodea, y es éste y no otro, el gran diferencial. Por ejemplo, el consumo responsable de energía es responsabilidad de todos si queremos dejar un mundo habitable a las próximas generaciones. Pues bien, con técnicas de IA podemos reducir en un porcentaje importante los consumos eléctricos de grandes plantas industriales.

Más allá de los conocimientos, ¿qué otras cuestiones os preocupan vinculadas con la inteligencia artificial?

La falta de ética es el mayor problema desde nuestro punto de vista. Dicho de una manera genérica, la IA debe ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no para todo lo contrario. En este aspecto hay mucho que hacer y mucho que educar. The Egg pretende ser un muro de contención dentro de toda esta borrachera tecnológica construida con unos intereses muy concretos y que para nada es aséptica. Deseamos que The Egg sea un lugar que invite a la reflexión y a la construcción de otro tipo de IA.

¿Cuáles van a ser vuestros próximos pasos respecto a este proyecto?

Darnos a conocer y comenzar con la primera promoción de alumnos. Actualmente estamos inmersos en la Fase 1 para la inscripción y el reto que tienen que resolver los futuros alumnos está disponible en https://theegg.ai junto con un PDF explicativo sobre el funcionamiento de la escuela. Cualquier persona que desee formar parte de esta experiencia lo tiene a golpe de ratón.

Skootik es una pequeña empresa que está realizando una inversión importante en el lanzamiento de la escuela. Nuestros recursos son limitados y todo ayuda. El reconocimiento, tanto público como privado, es importante. Actualmente estamos buscando colaboraciones en ámbitos que son estratégicos desde un punto de vista de país.