10 grandes hits de la izquierda española en 2023

En fin de año se hacen listas, recapitulaciones, balances y resúmenes, todos subjetivos y todos con el objeto de recordar que lo que vivimos con alegría, asombro, indignación o tristeza fue real. La política española ha tenido un año muy movido, y los votantes de izquierda lo han pasado mal, bien y regular sin solución de continuidad. Aquí una lista caprichosa de diez grandes momentos, historias y despropósitos de la izquierda española, en la que incluyo al PSOE, a riesgo de que se enfaden los puristas.

1. El año del Perro

Después de que la derecha llevara años llamando al presidente del gobierno “perro sanxe”, en 2023 los votantes y líderes socialistas se reapropiaron definitivamente del insulto. En la campaña electoral para las elecciones del 23-J, Pedro Sánchez posó con su mascota para celebrar el Día Mundial del Perro y habló del meme, “más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe” en el pódcast La Pija y la quinqui, mientras su mujer, Begoña Gómez, se dejaba ver con un pin con un corazón y las palabras: “perra sanxe”. El año del Perro culminó cuando los ladridos de un can se colaron en el pleno del Parlamento Europeo durante la despedida de la residencia española del Consejo de la UE.

Si quieren sentir el poder del perro en 2024, todavía están ustedes a tiempo de pedir a los Reyes Magos el último libro de Pedro Sánchez, Tierra firme. O de dar la vuelta a un ejemplar en su centro comercial más cercano, si su ideología está más cercana a lo que sucede en Ferraz de puertas afuera que de puertas adentro.

2. Canal Red, la vuelta de tuerca de Pablo Iglesias

Canal Red comenzó a emitir el 21 de marzo de 2023, coincidiendo con la moción de censura de Ramón Tamames y Vox, porque España es una fiesta que no acaba nunca. Desde esta plataforma, Pablo Iglesias ofrece información, consejos que parecen directrices y grandes exclusivas sobre Podemos. “Me acabo de enterar por Canal Red de que nos vamos al Grupo Mixto”, escribió en la red social X Carolina Alonso, que fue diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y su portavoz en el Grupo Parlamentario. La plataforma que dirige Pablo Iglesias tiene 293.000 suscriptores en Youtube y cuenta con seguidores y detractores igualmente ardorosos. Roberto Sotomayor, excandidato de Podemos en Madrid, dijo en una entrevista a El País que “el partido se ha convertido en el brazo político de Canal Red”. Lo que pasó a continuación no sorprendió a nadie.

3. Acordes y desacuerdos entre Sumar y Podemos

Sumar y Podemos fueron juntos a las elecciones del 23 de julio, no sin tener en vilo a los votantes progresistas hasta el último momento. El acuerdo fue agónico y ambos llevaron al límite la negociación, con la pretensión por parte del partido de Ione Belarra de levantar el veto a Irene Montero. Después de días de enfrentamiento público, Belarra asumió la exclusión de Montero de las listas de Sumar para las generales y también el papel “modesto” de su formación en la candidatura conjunta del 23 de julio. El pacto histórico que unió a 16 formaciones del espectro ideológico de la izquierda no duró mucho. El 5 de diciembre, Canal Red, en sorprendente pretensión de exclusiva, anunció que Podemos rompía con Sumar y sus cinco diputados se marchaban al Grupo Mixto, firmando un capítulo más de la historia de agravios y rencillas de la izquierda. Podemos acaba de decidir que no irá en coalición con Sumar a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, dando ventaja al descafeinado autobús de Alfonso Rueda. Antes, en enero se cumplirán 10 años de la presentación de Podemos en el Teatro del Barrio. El partido que pudo ser líder de la izquierda cierra una década. ¿Durará otra?

4. El problema Irene Montero

En noviembre de 2023, Irene Montero entregó la cartera de Igualdad a su sucesora, Ana Redondo –enseguida hablaremos de ella, no se vayan–. Cerró una etapa fructífera y polémica al frente de un ministerio necesario que siempre está en la diana, cargó en solitario con los errores propios y las culpas ajenas y aguantó insultos, manipulaciones y lawfare. Lideró un feminismo moderno y transformador e hizo más fácil la vida de las mujeres, del colectivo LGTBI y de las personas trans pero también se encastilló en sus propios errores, una estrategia terrible que se agravó cuando los socios de coalición de Podemos la abandonaron a su suerte, para que capitalizara el enfado de la rebajas de las penas a agresores sexuales. El azote del gobierno dentro del gobierno protagonizó también la última batalla de la izquierda, la lucha fratricida entre Sumar y Podemos, acaba de ser nombrada secretaria política de Podemos y todo indica que acabará de europarlamentaria, defendiendo con su tozudez, su sentido práctico y su incansable espíritu de trabajo a las mujeres.

5. El día en el que no todo estuvo perdido

El 28 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas fueron un golpe enorme para el poder regional del PSOE, Podemos y el votante de izquierda en general. El presidente convocó las generales inmediatamente, por sorpresa. A pesar de los malos augurios, la izquierda se movilizó contra la posibilidad de ser gobernados por una coalición PPVox y el 23 de julio Sánchez consiguió empatar el resultado y formar la mayoría suficiente para renovar en La Moncloa. La mitad de España suspiró aliviada, sorprendida de celebrar una buena noticia, Alberto Núñez Feijóo aún no se ha repuesto y la polarización, palabra del años para Fundéu RAE, se ha instalado cómodamente entre nosotros. Sobre la amnistía, el modelo territorial y el CGPJ ya pensaremos el año que viene, es decir, mañana, parafraseando a Escarlata O'Hara.

6. Cambios de opinión: caen las líneas rojas

La decisión del PSOE de aceptar una amnistía para los líderes huidos del intento secesionista catalán de 2017 a cambio de sus votos en la investidura ha disparado la tensión política, las manifestaciones en Ferraz y los discursos apocalípticos. El debate es complejo y emocional, pero lo cierto es que Pedro Sánchez dijo que no lo haría y lo hizo, como dijo que el partido socialista no apoyaría ningún gobierno de EH Bildu y lo ha hecho en la alcaldía de Pamplona. Una vez hecha de la necesidad, virtud, el Gobierno debe centrarse en sus líneas de acción: vivienda, empleo, derechos sociales y reindustrialización. Solo así mantendría el apoyo del electorado de izquierda en 2024.

7. El PSOE bueno y los chistes de Guerra

2023 ha sido el año del PSOE malo, en contraposición al PSOE bueno de Felipe González, Alfonso Guerra y la mitificada Transición. Alfonso Guerra y su histórico aunque rancio gracejo han destacado entre todas las intervenciones de los representantes del socialismo bueno. Especial mención merece la entrevista que concedió a Pablo Motos en El Hormiguero, en la que además de dolerle España y la izquierda, se lamentó de que los humoristas ya no pudieran hablar de nada ni hacer chistes de homosexuales y enanos, de todo. El triunfo absoluto de la dictadura por la puerta de atrás de Sánchez.

8. EH Bildu y el juego democrático

Buenas noticias para la izquierda vasca que ya es más social que abertzale. En Madrid, sus seis escaños son decisivos para la estabilidad del Gobierno, han recuperado la alcaldía de Pamplona con el apoyo de los socialistas y en el País Vasco es la formación política que más sube. EH Bildu es el partido que mejor ha sabido entender la sociedad y el momento que se vive en el País Vasco tras el fin de ETA. Ha aumentado su base social al atraer a votantes no solo nacionalistas sino también de izquierdas y se ha volcado en causas sociales y la defensa de lo público, aparcando el independentismo. Las encuestas le otorgan un mínimo de 25 escaños en las próximas elecciones vascas, todo un éxito para una formación que, aunque tiene camino por recorrer, ha dado grandes pasos en 2023.

9. Letizia, comunista y republicana

Aunque la reina Letizia es, en la vida real, uno de los pilares firmes sobre los que se sostiene el reinado de su marido Felipe VI, la derecha y algún cuñado despechado y con ganas de protagonismo se empeñan en tildarla de comunista y republicana. En el almuerzo en el Palacio Real para conmemorar la jura de la Constitución de la princesa Leonor y pocos segundos antes de tomar asiento en la mesa presidencial, la reina pasó por detrás de Sánchez y le tocó el brazo. Nueve segundos que se hicieron virales. Después acercó su silla a la del presidente y estuvieron de palique 40 minutos. Eso, y una pashmina traidora la han convertido en una potencial enemiga (otra más) de España. Mientras tanto, ella sigue a lo suyo.

10. Crisis en Igualdad: el feminismo y Ana Redondo

Las consecuencias de que Sumar devolviera al PSOE el liderazgo de la cartera de Igualdad no se han hecho esperar. Ni los 100 días de cortesía política. Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad, a la que presumíamos opuesta en todo a Irene Montero, ha designado a Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres. Isabel García es popular por sus declaraciones en la red social X sobre “el borrado de las mujeres y la dictadura queer”. El Ministerio de Igualdad defiende el nombramiento aunque líderes políticos como Ione Belarra hayan exigido su cese inmediato porque la “transfobia” es “incompatible” con el ejercicio de cualquier cargo público. A la polémica se ha sumado también la exministra de Igualdad, Irene Montero, que ha señalado a Sánchez que “no puede mirar para otro lado ante el odio y la transfobia”. La pelota sobre el feminismo que defiende el gobierno parece estar ahora en el tejado de Sumar. ¿Quién dijo que ser de izquierda, feminista y gobernar fuera fácil?