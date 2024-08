La clase política española, con motivo de la amnistía, ha sometido a la ciudadanía a un desprecio y utilización banal y espuria sin parangón, durante varios meses. No voy a reproducir las barbaridades que PP y VOX han proferido a los socialistas e independentistas, a los socios de estos y hasta qué punto nos han insultado a todos los españoles que pensamos que la amnistía es una medida de conciliación. Tampoco son desdeñables las horas que el PSOE se ha dedicado a hacer campaña en favor de la amnistía. Estos son algunos calificativos proferidos por Feijoo respecto de la amnistía: “Vergüenza nacional”, “bochorno internacional”, “el poder está por encima del pudor”, “el primer pago de una investidura”, “retroceso democrático”, “todo por Pedro Sánchez, todo por siete votos”... No se quedó ahí: “Corrupción política”, “humillación al pueblo español”, “contra la separación de poderes”, “España no se merece un presidente secuestrado”, “falta de escrúpulos”... Pues bien, resulta que llevamos meses sometidos a una agresividad mayúscula con motivo de la amnistía a los independentistas catalanes, y llega la campaña electoral de las elecciones de Cataluña y... voilà, ninguna formación política usa la amnistía como arma electoral, ha desaparecido del discurso político misteriosamente, nadie habla de ella, ni para bien, ni para mal... ¿No creéis que nos toman el pelo y nos tratan como a imbéciles?